Walentynki to czas, w którym staramy się okazać jak najwięcej pozytywnych uczuć względem drugiej osoby. Dzięki udanym prezentom możemy pokazać, że zależy nam na najbliższych. Oto kilka prezentów, które w walentynki powinni docenić wasi chłopacy, partnerzy i mężowie.

W walentynki najlepszym prezentem jest oczywiście czas spędzony wspólnie. Jeśli jednak spojrzymy nieco poza 14 lutego, to z pewnością miło jest otrzymać coś, co zostanie z nami na dłużej. Technologia, o ile będzie przydatna, może okazać się strzałem w dziesiątkę, zwłaszcza dla mężczyzn.

Technologiczny prezent na walentynki dla chłopaka nie musi być drogi. O ile bezpiecznym wyborem wydają się zestawy kosmetyków czy narzędzi, tak wiele osób doceni prezenty przydatne i takie, które zostaną z nami na dłużej. Alternatywą dla spersonalizowanych prezentów, które przede wszystkim ładnie wyglądają, mogą być podarunki, które zapewnią miło spędzony czas lub okażą się użyteczne w dalszej perspektywie.

Lokalizator to kontrowersyjny prezent, ale w zdrowej relacji nie będzie problemem

Nie chodzi przecież o to, żeby śledzić swojego partnera na każdym kroku, a raczej by zmniejszyć szanse, że ten zgubi klucze od samochodu albo razem ustalicie, w którym miejscu znajduje się wasza walizka, gdy czekacie na nią po przylocie. W takich zastosowaniach lokalizatory sprawdzają się bardzo dobrze.

Kluczem do sukcesu jest wybranie lokalizatora, który współpracuje z jedną z kilku dużych sieci lokalizacyjnych – Apple Find My dla urządzeń opartych o iOS, Centrum lokalizacji od Google lub Samsung SmartThings Find. W tym ostatnim przypadku, jeśli obdarowujecie kogoś, kto ma smartfon Samsunga, wybór jest prosty – sensownym rozwiązaniem jest Samsung Galaxy SmartTag 2.



Apple AirTag 2 to znany lokalizator

W przypadku użytkownika telefonu Apple wybór może być prosty, bo można ograniczyć się do Apple AirTaga. Wtedy musicie pamiętać, że to urządzenie nie ma żadnego otworu, na którym moglibyście je zawiesić i zamocować i najpewniej przyda się etui. Sam sprzęt cechuje się możliwością znajdowania na krótkim dystansie dzięki połączeniu Bluetooth i Ultra Wideband oraz wzmocnionym głośnikom w drugiej generacji. Przy zamówieniu go ze strony Apple możecie go spersonalizować grawerunkiem.



Chipolo POP Tracker to alternatywa dla AirTaga

Co, jeśli chcecie lokalizator dla kogoś, kto nie wie, czy pozostanie w ekosystemie Apple lub nie ma Samsunga? Wtedy dobrze wybrać coś uniwersalnego i takim wyborem może być Chipolo POP Tracker. Urządzenie działa zarówno z systemem znajdowania na iPhone’ach, jak i smartfonach z Androidem. Pozwala też po podwójnym kliknięciu znaleźć telefon, na którym korzystamy z aplikacji towarzyszącej. Do tego można wybrać jeden z kilku charakterystycznych kolorów.

Niedrogie LEGO, które zapewni przyjemną zabawę

LEGO to dobry pomysł dla wielu osób. To, że nie wybierzemy zestawu za 3000 czy 1000 złotych nie oznacza, że nie kochamy drugiej połówki. Możemy za to zdecydować się na rozwiązania tańsze, ale nie tanie, gdy chodzi o jakość czy to, co sobą reprezentują.

O ile dla pań dobrym pomysłem często są kwiaty LEGO, tak producent nie przygotował podobnego prostego rozwiązania dla mężczyzn. Dobrym wyborem są często zestawy motoryzacyjne, a wśród budżetowych klocków prym wiedzie seria Speed Champions. Są w niej zarówno kultowe samochody, jak i bolidy Formuły 1 (w tym nawet fikcyjny zestaw zespołu APX GP z figurkami kierowców). Przy większym budżecie można skierować się ku zestawom Lego Technic, gdzie niektóre samochody znajdziecie za mniej niż 200 złotych.

Jeśli wiecie, że wasz partner ma wysublimowany gust motoryzacyjny, warto poszukać kolekcjonerskich pojazdów także w asortymencie COBI. Polski producent przez lata poprawił jakość swoich klocków i wiele zestawów nie odstaje względem LEGO, zwłaszcza w przypadku kompletów skupionych na jednym modelu samochodu.



Cobi coraz częściej potrafi zaoferować jakościowy zestaw

Co w przypadku osób, które nie interesują się motoryzacją? Ostatnie święta spędziłem na składaniu zestawu LEGO 72046 Game Boy i było to jedno z bardziej satysfakcjonujących doświadczeń z klockami tego producenta. Jeśli jednak ktoś nie ma zainteresowań idących w konkretnym kierunku, dobrym wyborem są zestawy LEGO Creator, gdzie w jednym pakiecie dostajecie trzy opcje złożenia zestawu. Tanim i popularnym wyborem jest chociażby zestaw 31147 z aparatem w stylu retro.

Jakie tanie słuchawki wybrać, by nie był to zły wybór?

Coraz częściej tanie słuchawki bezprzewodowe oferują dobrą jakość dźwięku, a także aktywną redukcję hałasu. Niemalże każdy producent elektroniki ma w swojej ofercie sprzęty do słuchania dźwięku, ale które z nich są dobre?

Mimo tego, że producenci przesuwają granicę ceny dobrych słuchawek coraz niżej, lepiej nie decydować się na nic, co kosztuje mniej niż 100 złotych. Kompromisy bywają zbyt mocne, a i jakość wykonania nie jest często zbyt dobra. Są jednak producenci, którym zależy na jak najlepszej jakości w jak najniższej cenie i za niewiele ponad 100 złotych można zgarnąć słuchawki Edifier X5 Pro V25.

To słuchawki z aktywną redukcją hałasu to kontynuacja cenionej serii X5 Pro. W wersji z 2025 roku producent postawił na mocniejszy zakres pracy aktywnej redukcji hałasu do 48 dB, a użytkownik zyskuje aż 4 ustawienia intensywności. Do tego AI kontrolujące pracę mikrofonów zmniejsza poziom hałasu. Nie są to małe słuchawki jak na typ dokanałowych, ale producent odwdzięcza się pracą nawet do 16 godzin bez aktywnej redukcji hałasu. Do tego najnowszy standard Bluetooth 6.0 zmniejsza opóźnienia w sygnale.

Jeśli z kolei myśleliście o nausznych słuchawkach bezprzewodowych, niedrogą opcją jest Baseus BH1 NC. W niskiej cenie obsługują kodek wysokiej jakości dźwięku LDAC, ale także i oferują aktywną redukcję hałasu. Czas pracy na jednym ładowaniu jest znakomity, bo nawet przy aktywnym tłumieniu hałasu mogą działać przez ponad 40 godzin.



Słuchawki Baseus BH1 NC

W tej cenie kompromisy w jakości dźwięku się zdarzają, ale nie są zbyt bolesne. Wysokie tony są czytelne, a po skontrolowaniu ustawień w aplikacji Baseus możemy zmniejszyć priorytet basów, by słyszeć więcej szerszej sceny. Do tego słuchawki ważą zaledwie 235 gramów i pomimo lekkości nie skrzypią ani nie wydają się podatne na uszkodzenia. Możecie je wybrać w białym lub czarnym, a więc bezpiecznych kolorystycznie wariantach.

Prezenty, które pokażą troskę nie tylko o wygląd

Warto dbać o zarost, a nie każdy chce odwiedzać co kilka tygodni barbera. Jeżeli wasz partner jest w stanie wyhodować sensowną brodę, to równie sensowne może być zaproponowanie mu trymera. Spośród rozwiązań, które nie kosztują fortuny, a które można z powodzeniem używać także do golenia włosów z całego ciała, jest Philips MG7935/15 seria 7000.



Trymer Philips oferuje mnogość końcówek

Jak na tę cenę, rozwiązania zaskakuje ilością końcówek i narzędzi, bowiem 15 nasadek pozwala zająć się zarówno brodą, fryzurą, jak i włosami w miejscach intymnych. Do tego każdy z tych procesów odbywa się z dużą precyzją dzięki zastosowaniu nasadki z regulacją od 1 do 3 mm. Ostrza oferują technologię samoostrzenia.

Do tego oprogramowanie maszynki potrafi reagować na gęstość zarostu i zwiększać moc. Po wszystkim urządzenie po prostu przepłuczemy pod bieżącą wodą, a ładowanie w 5 minut pozwoli uzyskać moc nawet na dwie godziny pracy. Do pełna trymer naładujemy w zaledwie godzinę.

Tańszym wyborem, któy spełni podstawowe potrzeby krótkiej regulacji zarostu może być Remington HG4000 Omniblade. Choć nazwa nawiązuje do serii Philips OneBlade, w tym przypadku nie mamy do czynienia z narzędziem, w którym trzeba wymieniać ostrza co kilka miesięcy. Producent gwarantuje pięcioletnią żywotność ostrzy.



Remington Precision HG4000 to skuteczne narzędzie

Brodę możemy przyciąć do długości nawet 0,15 mm, a do tego otrzymujemy 10 ustawień długości grzebienia. Oprócz tego możemy skorzystać z grzebieni do nosa i uszu. Ładowanie odbywa się za pomocą portu USB, a czas pracy wynosi nawet 60 minut.

Połącz się z jego hobby dzięki drugiemu padowi

Pad do gry może być świetnym rozwinięciem dla jego hobby. Jeżeli do tej pory on nie angażował cię w gry, to może się zmienić, gdy przy komputerze lub konsoli pojawi się drugi kontroler. Gry typu It Takes Two, Split Fiction, Moving Out czy LEGO Voyagers mogą być świetnym rozpoczęciem przygody z wirtualną rozrywką także dla tych, którzy niekoniecznie są za pan brat z grami.

Do tego tanga trzeba nie tylko gry, ale i drugiego kontrolera. Partner chętnie odda swój, jeśli zdecydujecie się na kupno czegoś lepszego.



Gamesir G7 Pro

Bezpiecznym wyborem będzie pad bezprzewodowy Xbox, ale w ostatnim czasie gracze znaleźli sobie inny, choć podobny obiekt westchnień. Jeżeli chcesz dać swojemu partnerowi coś, co pokaże, że lubisz jego hobby, to Gamesir G7 Pro Tri-Mode jest obecnie jednym z lepszych wyborów. To pad łączący w sobie Bluetooth, 2,4 GHz oraz połączenie przewodowe z systemem Xbox, więc będzie pasował do wielu platform.

Gamepada wyróżniają drążki TMR, które bazują na efekcie Halla, ale rozwijają go dzięki tunelowaniu rezystancji magnetycznej dla uzyskania dwóch osi pomiaru tego, gdzie znajduje się gałka. Dla mniej wtajemniczonych ważne jest to, że to system o dużej precyzji i czułości ruchu. Gracze docenią też cztery dodatkowe przyciski, którym można przypisać ustawienia. Do tego wygląd pada można spersonalizować dzięki montowanym magnetycznie frontom obudowy.

8BITDO Ultimate 2C oferuje wiele kolorów

Jeśli jednak wiecie, że gracz nie odda swojego stanowiska przed komputerem i możecie mu co najwyżej towarzyszyć, możecie wybrać dobrego drugiego pada – 8BITDO Ultimate 2C. To kompaktowy kontroler dostępny w kilku żywych wyrazistych wariantach kolorystycznych. Gałki także korzystają z efektu Halla dla większej precyzji i zmniejszenia ryzyka dryfowania. Z pomocą aplikacji możemy przypisać konkretne funkcje różnym przyciskom, w tym dodatkowym bumperom na bocznej ścianie. Kontroler bez problemu zapewnia nawet kilkanaście godzin bez potrzeby ładowania.