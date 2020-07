Na temat Xbox Series X i PS5 wiemy już bardzo dużo. Inaczej wygląda sytuacja z grami, które są z myślą o nowych konsolach przygotowywane, ale wkrótce powinno się to zmienić.

Przynajmniej w przypadku Xbox Series X. Microsoft ujawnił bowiem datę Xbox Games Showcase, czyli prezentacji, na której zobaczymy gry zmierzające na nową konsolę tego producenta. Można będzie śledzić ją online, zainteresowani powinni zarezerwować sobie czas 23 lipca, od godziny 18:00 naszego czasu. Powinna zaciekawić również graczy, którzy nie zamierzają póki co porzucać Xbox One. Microsoft nie ukrywa, że przez pewien czas chce dostarczać nowe gry na obydwie generacje.

Xbox Games Showcase

July 23rd

9am PT@SummerGameFest Pre-Show at 8am PT with @GeoffKeighley on @YouTubeGaming#XboxGamesShowcase pic.twitter.com/zGr5AnFwic