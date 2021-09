Microsoft Office 2021 jest już na ostatniej prostej. Producent ujawnił datę premiery i potwierdził najważniejsze spośród nowości.

Microsoft 365 pozostaje rekomendowaną opcją dla osób poszukujących pakietu biurowego – głównie za sprawą zawsze aktualnych wersji i wielu dodatkowych funkcji. Jeśli jednak Word na abonament to nic dla ciebie, już wkrótce pojawi się możliwość zakupu standardowego wydania w nowej wersji – wiemy już, kiedy Microsoft Office 2021 ujrzy światło dzienne.

Data premiery Microsoft Office 2021 – kiedy zadebiutuje nowa wersja pakietu?

Microsoft oficjalnie zapowiedział, że jego najnowszy pakiet biurowy: MS Office 2021 zostanie udostępniony 5 października 2021 roku.

Jeśli czytasz nasze newsy regularnie, to wiesz pewnie, że to ten sam dzień, w którym na rynku zadebiutuje system Windows 11. Nie jest to szczególnie duże zaskoczenie, wszak oba te produkty są projektowane w zgodzie z tą samą filozofią.

Cena Microsoft Office 2021 pozostaje nieznana

Oczywiście nowego Office’a uruchomimy także na pecetach ze starszymi Okienkami (jak również na macach), ale póki co nie poznaliśmy jego cen. Niewykluczone jednak, że będą one wyższe niż w dotychczasowych wydaniach, szczególnie że w marcu przyszłego roku wzrosnąć mają również ceny subskrypcyjnego pakietu Microsoft 365.

A co przyniesie ze sobą Microsoft Office 2021? Nowości nie ma zbyt wiele

W porównaniu do wersji 2019 nie doczekamy się zbyt wielu nowości, choć te, które zostaną wprowadzone, zdecydowanie mogą się podobać. Absolutnym numerem jeden wśród nowinek przygotowanych w Microsoft Office 2021 jest tryb ciemny działający we wszystkich jego składnikach.

Nowy Office to także funkcja Line Focus przypominająca nieco tryb czytania i polegająca po prostu na usuwaniu rozpraszaczy uwagi podczas przeglądania dokumentów tekstowych w aplikacji Word. W arkuszach kalkulacyjnych Excel skorzystamy natomiast z funkcji XLOOKUP (ułatwiającej odnajdywanie elementów w tabeli lub określonym zakresie), a do tego doczekamy się obsługi tablic dynamicznych.

Spodziewamy się, że więcej informacji Microsoft ujawni już wkrótce. Czekasz na to? Zamierzasz postawić na pakiet Office 2021?

Źródło: Microsoft, The Verge, Engadget, informacja własna