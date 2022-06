Microsoft Surface Pro 8 dotarł już do naszej redakcji, więc ruszamy z jego testami. Czas sprawdzić, czy najnowszy laptop Microsoftu rzeczywiście jest tak dobry, jak wszystko na to wskazuje.

Testujemy już laptopa Microsoft Surface Pro 8

Nie będzie pewnie dla ciebie żadnym zaskoczeniem, że jedne sprzęty testujemy chętniej, a inne mniej. Laptop Microsoft Surface Pro 8 zdecydowanie zalicza się do tej pierwszej kategorii. Z tym większą przyjemnością chcielibyśmy się z tobą podzielić wiadomością, że ten trafił już w nasze ręce i już niebawem przeczytasz na łamach benchmark.pl jego obszerną recenzję. Przekonamy się, czy rzeczywiście jest tak dobry, jak się zapowiada, bo… zapowiada się fantastycznie.

Seria Surface Pro towarzyszy nam już od dekady. Gdy wydawało się, że żadnych rewolucji już nie będzie, przyszedł model z numerem „8” i udowodnił, że bardziej nie mogliśmy się pomylić. Microsoft postawił tu na jeszcze większą mobilność, przy zachowaniu wydajności i ergonomii znanej z poprzednich odsłon. Równocześnie zapowiadał, że to sprzęt zaprojektowany w taki sposób, by umożliwić wykorzystanie w pełni możliwości drzemiących w systemie Windows 11.

Mobilność, wydajność i ergonomia – co oferuje Surface Pro 8?

Kluczowym elementem komputera jest 13-calowy ekran dotykowy IPS typu Pixel Sense, wyróżniający się 120-hercowym odświeżaniem oraz proporcjami 3:2 (a rozdzielczość wynosi 2880 x 1920 pikseli). To ostatnie oznacza naprawdę sporą przestrzeń roboczą, którą będzie można wykorzystać w sposób sprzyjający ergonomii w pracy. Wyświetlacz obsługuje ponadto HDR w formacie Dolby Vision i automatycznie dostosowuje temperaturę barwową do otoczenia.



Microsoft Surface Pro 8 z przodu i z tyłu – jest świetny wyświetlacz i nie zabrakło też charakterystycznej podpórki.

Nowy Surface Pro występuje w kilku różnych wariantach. My mamy okazję przetestować ten mocniejszy – wyposażony w ośmiordzeniowy procesor Intel Core i7-1185G7 o taktowaniu dochodzącym do 4,8 GHz w trybie turbo. To też zintegrowana grafika Iris Xe, a dopełnieniem całości są: 16 GB szybkiej pamięci RAM typu LPDDR4x (4266 MHz) i SSD o pojemności 256 GB, które w razie czego można wymienić na większe.



Microsoft Surface Pro 8 (po lewej) i magnetycznie przyłączana klawiatura do niego (po prawej).

Dzięki technologii Intel EVO wydajność procesora i grafiki ma być jeszcze większa – względem „Siódemki” mówimy o prawdziwej przepaści. W specyfikacji odnajduemy też informacje o dwóch niezłych kamerach (z przodu i z tyłu), dwóch gniazdach Thunderbolt 4 (o przepustowości 40 Gb/s), modułach Wi-Fi 6 i Bluetooth 5.1, akumulatorze zapewniającym do 16 godzin działania oraz głośnikach z Dolby Atmos i dwóch mikrofonach. Co najlepsze, to cacko waży zaledwie 900 gramów i ma niewiele ponad 9 mm grubości – choć oczywiście bez klawiatury.

Klawiatura do Surface Pro 8 – jej też się przyjrzymy

Podczas testów sprawdzimy jednak także odłączaną klawiaturę do Surface Pro 8 ze spacjalną przestrzenią na rysik. Pierwsze wrażenia są takie, że to wyjątkowo estetyczna, a i wszystko wskazuje na to, że ergonomiczna klawiatura w wersji 60% (czyli bez sekcji numerycznej ani osobnego panelu ze strzałkami). Zamierzamy jednak przyjrzeć się jej znacznie dokładniej – wszak będzie miała duży wpływ na to, jak dobrze będzie się nam korzystać z tego nowego laptopa.

Może jest coś, co interesuje cię w sposób szczególny? Chcesz, żebyśmy sprawdzili laptopa Surface Pro 8 (i akcesoria do niego) pod jakimś konkretnym kątem? Jeśli tak, to koniecznie daj nam znać w sekcji komentarzy, a zrobimy to (oczywiście – w miarę możliwości).

Źródło: inf. własna