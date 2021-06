Laptopy Microsoft Surface od samego początku stanowią klasę samą w sobie – zdają się być ogniwem łączącym typowe laptopy z Windowsem i produkty z nadgryzionym jabłkiem w logo. Czwarta generacja jest kolejnym etapem ewolucji – zobaczymy, co nowego ma do zaoferowania!

4,5/5

Microsoft zdecydowanie chodzi swoimi drogami i jego laptopy faktycznie wyróżniają się na tle konkurencji. Idzie za tym odpowiednio wysoka cena, ale również jakość. Nietypowa przekątna, mierząca dokładnie 15” sprawia, że ciężko jest ten model zaklasyfikować jednoznacznie jako ultrabook lub jako klasyczny laptop do pracy.



Pokrywa, jak i cała reszta obudowy, została wykonana ze stylowego matowego aluminium o zadziwiającej odporności na palcowanie.

Surface Laptop 4 to minimalizm w najpiękniejszej formie

Sprzęt otrzymujemy w całkiem gustownym opakowaniu, charakterystycznym dla tej klasy urządzeń. W środku poza laptopem znajdziemy niestety tylko jego zasilacz (około 300 g) z charakterystyczną dla Surface magnetyczną końcówką. Dlaczego niestety? Ponieważ liczyliśmy na dołączenie stylusa do zestawu, a tego jednak w razie potrzeby trzeba zakupić osobno.



Końcówka magnetyczna jest bardzo bezpieczna dla sprzętu (nie zrzucimy go na ziemię, potykając się o kabel), ale niesamowicie irytująca przy podłączaniu…

Tych z Was, których irytuje taki nietypowy kształt złącza do ładowania, uspokajamy – Surface Laptop 4 można również ładować przez USB typu C. Ale dość już o akcesoriach – pora przejść do samego laptopa. Ten z pewnością urzeka swoją sylwetką – po zamknięciu pokrywy jego grubość zaczyna się od 0,9 cm i kończy na 1,5 cm bliżej zawiasów matrycy. Mimo całkiem przecież sporego rozmiaru, jego masa oscyluje w okolicy 1,5 kg, co czyni go jedną z najlżejszych 15” konstrukcji.



Spasowanie elementów obudowy jest na perfekcyjnym poziomie – pierwsze wrażenie jest dosłownie takie, że laptop jest monolitycznym kawałkiem aluminium.

Spore zaskoczenie może nas spotkać po odwróceniu komputera, ponieważ Microsoft postanowił nie perforować spodu laptopa dla wentylacji. Materiał obudowy jest tu identyczny jak na pokrywie. Oczywiście chłodzenie jest zapewnione, tylko że otwory wentylacyjne wyprowadzono na skosie z tyłu obudowy między zawiasami matrycy.



Gdyby nie brak logo oraz cztery malutkie gumowe nóżki, to rozróżnienie spodu i wierzchu laptopa byłoby problematyczne.

Złączy w tym 15” laptopie mamy tyle, co na 13” ultrabooka przystało

Porty do podłączenia peryferiów wyprowadzono wszystkie trzy z lewej strony. Dla zachowania konwencji recenzji wypiszemy je w formie listy:

1x USB-A 3.2 Gen 2

1x UBS-C 3.2 Gen 2 (z DP 1.4 i PD 65 W)

1x miniJack 3,5 mm (combo)

Tu od razu potwierdzimy Wasze obawy – złącze Typu C nadal nie jest zgodne z Thunderbolt, więc jeżeli posiadacie już akcesoria wymagające takiego portu do współpracy, to prawdopodobnie nie będą one działać.



Dla 15” modelu można było już się pokusić o 2 lub 3 złącza USB i chociaż jedno wyjście obrazu.

Z drugiej strony obudowy znajdziemy jedynie złącze do zasilania laptopa. Końcówka poprzez świecenie określa status ładowania. Co ciekawe, kabel można podpiąć w dowolnej z dwóch orientacji.



Brak dodatkowych złączy USB, HDMI czy nawet czytnika kart SD z pewnością nie wynika z braku miejsca…

To, za co tak uwielbiamy Surface – touchpad i klawiatura najwyższej klasy

Do otwarcia pokrywy wystarczy jedna ręka z przynajmniej jednym placem. Zawias pracuje płynnie i jest optymalnie sztywny – nie na tyle, aby otwieranie matrycy było problematyczne i nie za mało, aby ta zmieniała pozycję od obsługi dotykiem – bo jak wiadomo, Surface posiadają ekran dotykowy.



Dzięki proporcji 3:2, panel 15” w Surface Laptop 4 w praktyce w ogóle nie wydaje się mniejszy od tych stosowanych w typowych laptopach 15,6” z proporcjami 16:9!

Klawiatura zachwyca równie mocno, co w poprzednich modelach. Skok klawisza to 1,3 mm, podświetlenie oferuje 3 poziomy jasności (oraz opcje wyłączenia go całkowicie), a działanie klawiszy funkcyjnych można przełączać przyciskiem Fn na tej samej zasadzie, co działa klawisz CapsLock dla rozmiaru liter. Oba te klawisze posiadają diodkę sygnalizującą status ich aktywacji.



Układ klawiszy byłby idealny, gdyby jednak udało się zmieścić blok numeryczny – ponownie, miejsca nie brakowało!

Touchpad jest w naszym subiektywnym mniemaniu w idealnym rozmiarze – bez problemu może w codziennych zastosowaniach (które nie wymagają ogromnej precyzji) zastąpić myszkę, a jednocześnie nie jest aż tak absurdalnie wielki jak w urządzeniach Apple, gdzie często utrudnia używanie klawiatury. Płytkę można klikać w dolnej części (lewy i prawy klik myszy), czemu towarzyszy przyjemny wygłuszony odgłos. Touchpad oczywiście obsługuje wszystkie gesty, jakie system Windows ma do zaoferowania.



Nie tylko działa wyśmienicie, ale również idealnie wpasowuje się w stylistykę całego laptopa!

Specyfikacja Microsoft Surface Laptop w testowanej specyfikacji

Model: Microsoft Surface Laptop 4 1MW-00032 Procesor: AMD Ryzen 7 4980U;

8 rdzeni, 16 wątków;

2 GHz (4,4 GHz Turbo) Pamięć RAM: 2 x 8 GB LPDDRX4 4266 MHz Zintegrowany układ graficzny: VEGA 8 Ekran: błyszczący, 15", 2496 x 1664;

PS, 60 Hz, 300 nit Łączność bezprzewodowa: Wi-Fi 6 (AX) / BT 5.0 Dysk: SSD NVMe 512 GB Wymiary / materiały: 339 x 15 x 244 mm;

aluminium Waga: 1,54 kg Bateria: 49 Wh (wsparcie szybkiego ładowania) Porty: 1x USB 3.2 Gen2 typu C;

1x USB 3.2 Gen2 typu A;

mini-jack (słuchawki/mikrofon) System operacyjny: Windows 10 Home Zasilacz: 65 W;

300 g;

magnetyczna końcówka Dodatkowe funkcje

i oprogramowanie: kamerka internetowa 1 Mpx z sygnalizacją pracy;

głośniki Dolby Atmos;

2 mikrofony;

dioda IR dla Windows Hello Cena w dniu testu: 10 520 zł Gwarancja: 2 lata

Testy użytkowe – zaczynamy od matrycy nowego SL4

Ekran w nowej odsłonie to dobrze znana konstrukcja z Surface Laptop 3. Mowa zatem o błyszczącym panelu IPS o przekątnej równo 15” i rozdzielczości 2496x1664, co daje gęstość na poziomie 201 PPI. To znacznie więcej, niż oferują typowe laptopy w tym rozmiarze, ale oczywiście do 300 PPI, spotykanych chociażby w panelach Retina, tutaj również daleko. Odświeżanie to standardowe 60 Hz, które naszym zdaniem powoli powinno odchodzić do lamusa, nawet w urządzeniach typowo biznesowych i do pracy kreatywnej. Z pewnością jednak ekran ten nadrabia w naszych oczach proporcjami 3:2, dzięki czemu faktyczna przestrzeń robocza jest znacznie większa albo raczej łatwiejsza do zagospodarowania.

Pomiar parametrów matrycy przed i po kalibracji

Pomiar\Profil

Jasność Domyślny

100% Po kalibracji

100% Jasność maksymalna: 339 cd/m2 337 cd/m2 Luminacja czerni: 0,270 cd/m2 0,262 cd/m2 Kontrast: 1253:1 1286:1 Gamma: 1.55 2.04 Punkt bieli: 6667 K 6495 K sRGB ΔE*00

(średnia/maks.): 7.00 / 16.38 1.83 / 5.13 DCI-P3 ΔE*00

(średnia/maks.): 6.22 / 14.72 2.54 / 9.05

Panel jest dotykowy i odczytuje do 10 punktów nacisku, a także potrafi współpracować z rysikami. Niestety pod względem reprodukcji kolorów nowy Surface nadal nieszczególnie ma się czym chwalić. Te kilka lat temu takie parametry faktycznie robiły wrażenie, ale obecnie, gdy przyszło im stawać w szranki z chociażby panelami OLED w laptopach konkurencji, to zwyczajnie wypadają blado (dosłownie i przenośnie).



Widać, że starano się uzyskać dokładnie 100% pokrycia sRGB - i faktycznie wizualizacje poniżej potwierdzają, że wiele nie zabrakło - gamut ten nie jest znacząco przesycony.



Wizualizacja pokrycia gamutów kolorów - od lewej: sRGB, DCI-P3 oraz Adobe RGB (kliknij, aby powiększyć).

Należałoby się jednak zastanowić, czy faktycznie pogoń za tak perfekcyjnym obrazem w tego typu urządzeniach jest dla nich korzystna, zwłaszcza jeżeli weźmiemy pod uwagę, jak bardzo obniża to czas pracy na baterii. W naszym odczuciu, do zadań, jakie 99% nabywców będzie stawiać przed takim laptopem, 100% pokrycia sRGB to wszystko, czego potrzeba.



Weryfikacja odwzorowania kolorów dla sRGB domyślnie (po lewej) i po profilowaniu (po prawej) - kliknij, aby powiększyć.



Weryfikacja odwzorowania kolorów dla DCI-P3 domyślnie (po lewej) i po profilowaniu (po prawej) - kliknij, aby powiększyć.

Pomiary podświetlenia matrycy nowego SL4

Jasność 100%

Kontrast: 339 cd/m2

1253:1 Jasność 80%

Kontrast: 247 cd/m2

1228:1 Jasność 60%

Kontrast: 86 cd/m2

1098:1 Jasność 40%

Kontrast: 47 cd/m2

1022:1 Jasność 20%

Kontrast: 21 cd/m2

815:1 Jasność 0%

Kontrast: 3,4 cd/m2

359:1

Z pewnością jednak każdy skorzystałby z mocniejszego podświetlania niż zastosowane przez Microsoft. O ile nieco ponad 300 nit byłoby akceptowalne w matowym panelu, tak dla błyszczącego, jaki tutaj zastosowano, wyklucza całkowicie używanie laptopa (efektywnie) poza domem/biurem. Na plus natomiast należy zaliczyć możliwość wygaszenia podświetlenia niemalże do zera, co pozwala oszczędzać wzrok w nocy. Wysoki (jak na IPS) kontrast 1250:1 udaje się zachować ledwie do 70% jasności, po czym obniża się razem z luminancją.



Pomiar równomierności podświetlenia (delta E) - kliknij, aby powiększyć.



Pomiar równomierności chromatycznej (delta C) - kliknij, aby powiększyć.

Równomierność podświetlenia jest poprawna, choć spodziewalibyśmy się nieco lepszych odczytów. W praktyce jednak trudno te niedoskonałości dostrzec gołym okiem. Matryca ponadto generuje wyjątkowo niski poziom IPS Glow, ale nadal to za mało, aby uzyskać uczciwą czerń.



Przy dolnej krawędzi można dostrzec marginalne wyciekanie podświetlenia - gołym okiem nie jest ono widoczne.

Kamera z Windows Hello, ale czytnika linii papilarnych brak

Surface Laptop 4 ponownie wyposażono w ten sam moduł rejestrujący obraz, co u poprzednika – soczewka o rozdzielczości 1 MP zdecydowanie w tej klasie sprzętu nie prezentuje się najlepiej, ale to akurat bardzo popularny problem współczesnych laptopów – o tyle bolesny, że Surface w wersji PRO już w poprzedniej generacji otrzymały lepszą kamerkę…



Kamerka sprawdza się do klasycznych wideokonferencji i sprawnie operuje autofocusem.

Dwa wbudowane mikrofony dobrze wywiązują się ze swojego mobilnego zadania i w sumie tyle można o nich napisać. Do prowadzenia podcastów i tak będzie nam potrzebny prawdziwy mikrofon. Dużo lepiej za to wypadają głośniki, jakie Microsoft bardzo nietypowo umieścił pod klawiaturą. Grają czysto i potrafią nawet zahaczyć przenoszonym pasmem o niskiej częstotliwości. Brzmią lepiej od zdecydowanej większości tego typu sprzętów (choć do czołówki sporo brakuje), a do tego są zgodne z Dolby Atmos.

Komunikacja na szóstkę?

Pewną miłą odmianą względem Surface Laptop 3 (z analogicznym procesorem AMD Ryzen) jest obecność intelowskiej karty sieci bezprzewodowej AX201, dzięki czemu możemy łączyć się z routerami Wi-Fi 6. Dostępny jest również Bluetooth 5.0, a preferującym kabel pozostaje adapter USB lub stacja dokująca.

Chłodzenie Surface Laptop 4 stawia na kulturę

Nasz model jest o tyle interesujący, że w środku skrywa 8-rdzeniowy procesor AMD Ryzen 7 4980U – przedstawiciela drugiej generacji architektury AMD ZEN. Wykonano go w procesie 7 nm, co z jednej strony pozwala na obniżenie poboru energii (i co za tym idzie, dłuższy czas pracy na baterii i niższe temperatury), a z drugiej strony na uzyskanie wyższego taktowania niż we wcześniejszych CPU tego producenta.

Chłodzenie w laptopach biznesowych ma przede wszystkim zapewniać komfort pracy i Microsoft Surface 4 idealnie się z tego wywiązuje, choć robi to kosztem wydajności

Jako że nie mamy tu dedykowanego układu graficznego, to za cyrkulację powietrza odpowiada tylko jeden wentylator. Biorąc pod uwagę, iż obudowa jest całkowicie z metalu, należałoby się spodziewać, że będzie się znacznie nagrzewać. Tymczasem jednak jest dokładnie odwrotnie!

Pomiar temperatury obudowy podczas renderowania grafiki z użyciem CPU i APU



Na niebiesko uśredniona wartość pomiarów z danego obszaru. Na pomarańczowo wartość szczytowa.

Nawet pod pełnym obciążeniem przy okazji renderowania grafiki z wykorzystaniem tak CPU, jak i APU, konstrukcja nie rozgrzewa się powyżej 42°C od spodu i trzyma się poniżej 40°C po stronie roboczej. Same podzespoły jednak już tak przyjemnie chłodno nie mają – procesor pod obciążeniem dosyć szybko zaczyna zrzucać taktowanie, prawdopodobnie z tego właśnie względu. Limit mocy również szybko wkracza do działania, ponieważ już po 45 sekundach stałego obciążenia procesor zaczyna otrzymywać 20% mniej energii.

Po kolejnych 3 minutach takiej pracy mamy już tylko 60% mocy dostępnej dla CPU, a ostatecznie, po nieco ponad 10 minutach, limit stabilizuje się na 40% wartości szczytowej, co przekłada się na średnie taktowanie wszystkich 8 rdzeni na poziomie 1,8 GHz. Taka jednak jest cena utrzymania chłodnej obudowy i praktycznie idealnej ciszy podczas typowej pracy (wtedy obudowa laptopa ma właściwie temperaturę otoczenia) oraz jedynie delikatnego szumu pod pełnym obciążeniem.

Testy zasilania – czas pracy na baterii to bardzo mocna strona Surface Laptop 4 15”

Skoro wydzielamy mało ciepła, to znaczy, że używamy mało energii, a to oznacza, że można długo pracować na baterii. W przypadku Surface Laptop 4, nawet w 15” wersji dokładnie tak to wygląda. Co prawda nieco zaskoczyło nas, że Microsoft nie zastosował większej baterii w większej obudowie (albowiem SL4 w obu rozmiarach wyposażono w „akumulator” o pojemności 49 Wh), jednak testy szybko wyjaśniły, że nie ma się czego obawiać w kwestii czasu pracy na baterii.

Pomiar długości czasu pracy na zasilaniu z baterii Surface Laptop 4 15” [godziny]

PCMark 10 - Gaming

maksymalna wydajność

aktywne Wi-Fi

jasność 100% 1:54 PCMark 10 - Modern Office

tryb lepsza bateria

aktywne Wi-Fi

jasność 50% 9:39 PCMark 10 - Video

tryb lepsza bateria

offline

jasność 50%

głośność 50% 11:02 PCMark 10 - Idle

tryb oszczędzania baterii

offline

jasność 0% 19:27

Okazuje się, że na baterii bez problemu możemy przepracować cały dzień i jeszcze zostanie baterii na obejrzenie filmu wieczorem. Jeżeli aktywujemy wszystkie funkcje oszczędzania energii, ściemnimy maksymalnie obraz (w tej kwestii nasza procedura jest nieco stronnicza dla tego laptopa – nie generuje on prawie w ogóle światła w takich ustawieniach…), to możemy liczyć na blisko 20 godzin czytania e-booka (w ciemności).

Pomiar poboru energii przez nowego Surface Laptop 4 15” [W]

Spoczynek

(50% jasność ekranu): 7 Obciążenie render CPU

(50% jasność ekranu): 43 (max 53) Obciążenie grą

(100% jasność ekranu): 38 (max 50)

Jak na ultramobilny sprzęt przystało, pobór energii podczas pracy i ładowania jest raczej skromny. Fabryczny zasilacz również zbytnio się nie nagrzewa. Ładowanie od 4% do 64% baterii zajmuje 40 minut, a do pełnego naładowania łącznie trzeba odczekać nieco ponad 80 minut. To bardzo dobre wyniki.

Pora sprawdzić wydajność nowego Surface Laptop 4 w rozmiarze 15” z Ryzen 7 4980U

Tej części testów sami najbardziej wyczekiwaliśmy – ostatecznie nieczęsto się taki procesor trafia na naszym laboratoryjnym stole :) Głównie dlatego, że zdaje się występować ekskluzywnie w laptopach od Microsoft. Połączony z bardzo szybkimi 16 GB LPDDR4X 4266 MHz (CL40 – ale to akurat aż tak Ryzenom nie szkodzi) pracującymi w trybie dwukanałowym oraz z przyzwoicie szybkim dyskiem SSD z NVMe, powinien oferować bardzo przyjemną pracę z systemem Windows. I dokładnie tak jest w praktyce, ale zobaczmy, jakie ma to odzwierciedlenie w testach syntetycznych.

PC Mark 10

[punkty] wynik ogólny

Nieco zaskakiwać może, że nowsze 4-rdzeniowe Intel Core i7-1165G7 okazały się tu być równie szybkie. Wynik testu rozszerzonego, który jeszcze mocniej opiera się na układzie graficznym wypada już wyraźnie na niekorzyść Surface (4336 pkt, zatem 250 pkt mniej niż 14” konkurenci na Intelu), co sugeruje, że właśnie w wydajności 3D może leżeć problem. Poza oczywiście znacznym throttlingiem, jaki wyżej opisaliśmy. Test PassMark 9.0 stanowczo taką teorię potwierdza.

Ponad 18 500 pkt w teście CPU to blisko 50% wyższy wynik niż u niebieskiego konkurenta, ale 2700 pkt w teście 3D oznacza, że tutaj to Intel ma prawie 50% przewagi. Niepokojąco przeciętnie wypada również punktacja dysku, więc przyjrzymy się, czy poradzi sobie w dokładniejszych testach.



Po lewej pomiar pustego dysku, a po prawej po zapełnieniu dysku w 89%.



Po lewej pomiar pustego dysku, a po prawej po zapełnieniu dysku w 89%.

Z pewnością nie jest to najszybszy dysk SSD, jaki mieliśmy okazję testować w laptopach. W zasadzie jest mu nawet bliżej dołu niż góry stawki. Ponownie jednak – to nadal prędkości znacznie powyżej tego, co oferują typowe dyski SSD typu SATA – tak długo, jak komputera używamy do domowo-biurowych zastosowań, tak długo nie odczujemy różnicy. Na koniec jeszcze wynik z testu PCMark 10 Storage.

Pomiar wydajności Microsoft Surface Laptop 4 15” w zastosowaniach profesjonalnych

Laptop: Surface Laptop 4 15"

Ryzen 7 4980U

Vega 8

Cena 10 520 zł HP Spectre x360 14

Core i7-1165G7

Intel Iris Xe

Cena 7399 zł HP ENVY 15

Core i7-10750H

RTX 2060 Max-Q

Cena 8999 zł Cinebench R20

Multi Core: 3705 2070 3243 Cinebench R20

Single Core: 498 558 469 Cinebench R23

Multi Core: 9583 5094 N/A Cinebench R23

Single Core: 1280 1461 N/A Blender (CPU)

BMW [minuty]: 5:02.02 8:12.49 4:53.51 Blender (GPU)

Barcelona [minuty] : 24:53.88 25:22.09 17:01.57 GeekBench 5.2.4

Single Core: 1163 1509 1213 GeekBench 5.2.4

Multi Core: 7086 5577 6339 GeekBench 5.2.4

Vulkan: 15 324 17 369 53 344 GeekBench 5.2.4

OpenCL: 13 363 18 247 72 143 Next V-Ray 4

CPU [ksamples]: 10 082 6230 9333 Next V-Ray 4

GPU [mpaths]: 57 28 165 SPECviewperf 2020

FHD 3DSMax 07: 13.76 14.61 62.39 SPECviewperf 2020

FHD Catia 06: 9.31 12.46 39.54 SPECviewperf 2020

FHD Creo 03: 21.91 1.46 67.01 SPECviewperf 2020

FHD Energy 03: 0.63 3.69 13.61 SPECviewperf 2020

FHD Maya 06: 40.56 53.71 151.99 SPECviewperf 2020

FHD Medical 03: 8.83 5.91 19.65 SPECviewperf 2020

FHD SNX 04: 29.32 5.14 14.66 SPECviewperf 2020

FHD Solidworks 05: 19.71 8.18 N/D 7zip (MIPS) 49 908 36 816 50 065

Wyniki dla zastosowań wielordzeniowych są jednoznacznie korzystne dla 8-rdzeniowego Ryzena – co więcej, potrafi nawet pokonać w tej kwestii znacznie bardziej prądożernego, 6-rdzeniowego i7-10750H. Niestety wydajność jednowątkowa została dosyć daleko z tyłu za procesorami Intela z 11. generacji Core i7. To samo tyczy się testów korzystających z akceleracji 3D.

Microsoft Surface Laptop 4 z procesorem AMD Ryzen 7 to wyśmienite narzędzie do pracy typowo biznesowej, ale w razie potrzeby podoła również lekkim zadaniom o większej złożoności obliczeniowej!

Z kolei w testach z pakietu SPECviewperf 2020 SL4 z Ryzenem wymieniały ciosy z konstrukcjami opartymi o CPU Intela. Miejscami miażdżąc przewagą (Creo-03, SNX-04 i Solidworks-05), aby za chwilę samemu zostać zmiażdżonym (Energy-03). Aby nieco lepiej zobrazować te różnice, dodaliśmy do procedury pakiet SPECWorkstation 3.1 i tu porównamy go tylko z niedawno testowanym HP Spectre 14 opartym o Intel Core i7-1165G7.

Wyniki testów w SPECWorkstation 3.1

Laptop: Surface Laptop 4 15"

Ryzen 7 4980U

Vega 8

Cena 10 520 zł HP Spectre x360 14

Core i7-1165G7

Intel Iris Xe

Cena 7399 zł Media and Entertainment 1.27 1.14 Wynik CPU: 1.39 1.07 Wynik grafiki: 0.45 0.53 Wynik dysku: 2.75 3.0 Product Development 1.34 1.07 Wynik CPU: 1.43 1.31 Wynik grafiki: 0.44 0.15 Wynik dysku: 3.42 2.74 Life Siences 1.2 2.07 Wynik CPU: 1.64 2.57 Wynik grafiki: 1.06 0.87 Wynik dysku: 0.53 1.06 Energy: 1.02 1.41 Wynik CPU: 1.39 1.47 Wynik grafiki: 0.13 0.76 Wynik dysku: 1.76 2.08 General Operations: 1.31 1.64 Wynik CPU: 1.1 1.31 Wynik dysku: 2.21 3.22 Financial Services: 1.93 0.88 GPU Compute: 0.66 1.35

Ten zestaw testów całkiem dobrze oddaje to co subiektywnie odczuwamy - Surface Laptop po prostu lepiej sobie radzi, niż by to wynikało ze specyfikacji i czystej mocy obliczeniowej. Oczywiście są zastosowania, gdzie nie da się takich, powiedzmy, braków nadrobić, ale w znacznej części zastosowań "pracowniczych" mamy do dyspozycji zaskakująco dużo wydajności.

Czy na Surface Laptop 4 15” z Ryzen 7 można pograć?

Zanim przejdziemy do podsumowania, warto jeszcze omówić garść testów, jakie wykonaliśmy w zakresie wydajności w grach. Zacznijmy jak zwykle od syntetyków.

3D Mark - Time Spy

[punkty] wynik ogólny

O ile udało się pokonać starsze podstawowe układy graficzne od Nvidii (MX250), tak jednak do wydajności oferowanej przez nowe Iris Xe Intela sporo brakuje. Pozostałe testy z pakietu 3DMark potwierdzają te obserwacje.

Test Surface Laptop 4 15"

Ryzen 7 4980U

Vega 8

Cena 10 520 zł HP Spectre x360 14

Core i7-1165G7

Intel Iris Xe

Cena: 7399 zł Huawei Matebook 13

Core i7-10510U

GeForce MX250 2GB

Cena: 5499 zł 3DMark Night Raid: 13 182 15 184 11 980 3DMark Sky Dive: 12 922 14 524 11 026 3DMark Fire Strike: 3510 4890 3441

Biorąc pod uwagę powyższe wyniki oraz specyficzną (a przy tym dosyć wysoką) natywną rozdzielczość, raczej nie nastawialiśmy się na porywającą wydajność w grach. Okazuje się jednak, że jest całkiem dobrze.

Pomiar wydajności Microsoft Surface Laptop 4 15” w grach

CS:GO

najniższe

832p 139

15 CS:GO

najniższe

1664p 56

11 Fortnite (Performance)

najniżesz + max zasięg

832p 149

77 Fortnite (Performance)

najniżesz + max zasięg

1664p 97

72 Shadow of the Tomb Raider

najniższe

832p 46

41 Shadow of the Tomb Raider

najniższe

1664p 23

20 Assassin's Creed Valhalla

najniższe

720p 27

21 Assassin's Creed Valhalla

najniższe

1664p 12

10 Legenda: Średni FPS

Low 5%

Nawet w dosyć jeszcze świeże gry przygodowe da się zagrać, pod warunkiem że jednak obniżymy rozdzielczość. W grach sieciowych jest już wyraźnie lepiej i można liczyć na całkiem płynną rozgrywkę w najbardziej popularnych tytułach.

Czy warto kupić Microsoft Surface Laptop 4 z 15” matrycą i procesorem AMD Ryzen 7?

Podsumowanie rozpoczniemy od pewnego wyjaśnienia – do testowanego laptopa odnosimy się dosyć krytycznie ze względu na segment cenowy, w jakim producent go pozycjonuje. Najtańsze konfiguracje z 8 GB RAM oraz 256 GB SSD można dostać za nieco ponad 7500 zł, podczas gdy dopłata do lepiej wyposażonych modeli przypomina model biznesowy Apple. Co za tym idzie, egzemplarz, który testowaliśmy z 2x większym dyskiem i 16 GB RAM, kosztuje ponad 10 000 zł. Rzecz jednak w tym, że porównanie do Apple jest tu bardzo na miejscu, ponieważ to właśnie taki „MacBook z Windowsem”.



Zdjęcia nie oddają dobrze tego, jak solidnie laptop wygląda w rzeczywistości.

Jakość wykonania, design oraz komfort użytkowania (klawiatury, touchpada, ekranu) stanowią zaskakująco spójną całość. Dodatkowo system Windows 10 zdaje się działać na tym sprzęcie lepiej, niż by to sugerowała jego specyfikacja (za co nieco podnosimy ocenę końcową). Wydajność w testach może i nie jest najwyższa, ale w codziennym użytkowaniu i pracy nie będzie to miało zwykle znaczenia.

Microsoft Surface Laptop 4 zdaje się być kierowany w bardzo specyficzną niszę wyrafinowanych klientów biznesowych, gdzie styl oraz elegancja są jednak na pierwszym miejscu, a jednocześnie konieczna jest obecność systemu Windows

Nie jest to jednak produkt idealny, nawet jeśli przymkniemy oko na wydajność. W tej klasie urządzenia oczekiwalibyśmy mimo wszystko większej ilości złączy, czytnika linii papilarnych oraz lepszej kamery. Podobnie matryca powinna być jaśniejsza. Kwestią dyskusyjną jest czas pracy na baterii – ten już teraz jest wyśmienity, a jego wydłużenie przez zastosowanie większych ogniw podniosłoby również masę urządzenia.



Surface na powierzchni (krzaków).

Ostatecznie nowy Surface Laptop uznajemy za krok w dobrą stronę i jeżeli poszukujecie urządzenia, które będzie się wyróżniać, a jednocześnie zaoferuje naprawdę wysoką jakość wykonania, to jest on bardzo dobrym wyborem. Jeżeli od dłuższego czasu chodził Wam po głowie zakup laptopa z logo Windows na pokrywie, to model z numerem 4 też powinien Was zainteresować.

Opinia o Microsoft Surface Laptop 4 [512 GB] Plusy bardzo duży komfort i kultura pracy,

minimalistyczna, a przy tym atrakcyjna stylistyka,

ekran o proporcjach 3:2,

bardzo długi czas pracy na baterii,

przyjemnie grające głośniki z Dolby Atmos,

wysoka wydajność wielowątkowa,

w końcu Wi-Fi 6,

magnetyczna końcówka kabla zasilania. Minusy zbyt niska jasność do komfortowej pracy na zewnątrz,

bardzo skromna ilość portów i złączy,

znaczny spadek wydajności pod pełnym obciążeniem (throttling),

brak czytnika linii papilarnych,

brak rysika w zestawie,

matryca „tylko” sRGB.

Ocena końcowa 90% 4.5/5