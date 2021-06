Microsoft wkrótce zaktualizuje platformę Teams wprowadzając dymki czatu oraz system stronicowania przy dużej liczbie uczestników.

Dymki czatu w Microsoft Teams na Windowsie i MacOS

Popularny komunikator do wideokonferencji - Teams jest stale rozwijany. Działa to oczywiście na korzyść użytkowników, którzy stale dowiadują się o nowych, ważnych funkcjonalnościach, jak np. PowerPoint Live ułatwiającej wyświetlanie prezentacji.

Tym razem Microsoft zamierza wprowadzić rozwiązanie mające na celu zwiększenie wygody podczas korzystania z czatu tekstowego na komputerach z Windowsem i MacOS.

Do tej pory dostęp do niego był możliwy wyłącznie poprzez otwarcie dedykowanego okna i przewijanie do najnowszej wiadomości. W zbliżającej aktualizacji mają pojawić się dymki z wiadomościami, które będą wyglądać podobnie, jak w mobilnym Messengerze.

Dymki czatu w Microsoft Teams

Dymki z wiadomościami będą pojawiać się na głównym ekranie podczas trwającego spotkania, co powinno ułatwić użytkownikom śledzenie konwersacji na czacie tekstowym.

Nowa funkcjonalność będzie domyślnie włączona, ale możliwe będzie jej wyłączenie.

Usprawnienie dużych spotkań

Oprócz ułatwienia dotyczącego czatu, Microsoft wkrótce pozwoli użytkownikom wyświetlać aż do 98 obrazów uczestników dzięki wprowadzeniu stronicowania (2 ekrany). Aktualnie liczba ta jest ograniczona do 49 bez możliwości przewijania między stronami.

Stronicowanie ekranów w Teams

Obie nowości będą udostępniane użytkownikom Teams w ciągu najbliższych tygodni najpóźniej do końca lipca.

Źródło: windowslatest.com