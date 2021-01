Konsole PlayStation 5 i Xbox Series X pojawiły się ze ogromnym skokiem wydajności, jeśli chodzi o procesory, karty graficzne, czy dyski. Warto jednak pamiętać, że Sony zdecydowało się skupić również na dodaniu szeregu nowych i unikalnych funkcji.

Microsoft wysyła ankiety, aby sprawdzić zainteresowanie graczy dodaniem nowych funkcji

Od czasu premiery konsol dziewiątej generacji wielu użytkowników chwaliło kontroler DualSense PS5, uznając go za prawdziwą gwiazdę nowej generacji. Wygląda na to, że również Microsoft jest pod wrażeniem funkcji, jakie otrzymał DualSense, a wszystko wskazuje na to, że gigant z Redmond myśli nad wprowadzeniem podobnych funkcji, do swoich kontrolerów.

Według serwisu VGC, Microsoft wysłał ankiety do właścicieli swoich niedawno nabytych konsol Xbox Series X|S z pytaniem, czy byliby zainteresowani dodaniem unikalnych funkcji, jakie posiada DualSense, do kontrolerów Xbox.

W ankiecie Micorosft pyta, chociażby, czy posiadacze Xbox Series X/S „Są świadomi funkcji kontrolerów PlayStation” oraz „Które z nich chcieliby zobaczyć na kontrolerze dostarczonym z konsolą Xbox Series X|S”. Na sam koniec, pada również pytanie „Jakie funkcje DualSense konkretnie chciałbyś zobaczyć w kontrolerze XSX/XSS”

DualSense – co w nim takiego ciekawego

DualSense został wprowadzony wraz z PS5 z wieloma unikalnymi funkcjami. Część funkcji została oczywiście przeniesiona z DualShock 4, jednak w DualSense wprowadzono również adaptacyjne triggery oraz technologię haptyczną - co oczywiście zapewnia zdecydowanie lepsze wrażenia płynące z rozgrywki.

W naszej recenzji PlayStation 5 Maciej wypowiedział się bardzo pozytywnie na temat kontrolera DualSense:

DualSense, bo tak teraz nazywa się nextgenowy kontroler do PS5, ma szansę totalnie odmienić dalszą zabawę na konsoli. Pełnię jego możliwości możemy poznać grając w Astro’s Playroom, które nieprzypadkowo znajdzie się na dysku każdej zakupionej konsoli. Ta gra to istny festiwal niesamowitego zastosowania wibracji haptycznych, które dostarczają graczom całkowicie nowych, zaskakujących doznań dotykowych potrafiących symulować deszcz, grad czy nawet powierzchnie, po której porusza się nasza postać.

Co o tym sądzicie? Myślicie, że wprowadzenie funkcji, jakie posiada DualSense do kontrolera Xbox Series X/S przekona część graczy, że warto wypróbować konsolę Microsoftu? Dajcie znać w komentarzach!

Źródło: VGC, KitGuru

