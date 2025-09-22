Microsoft podnosi ceny Xbox w USA. Producent podał powód decyzji
Microsoft zapowiedział kolejne podwyżki cen konsol Xbox Series S i Series X. Tym razem jednak podwyżka ma objąć tylko klientów w Stanach Zjednoczonych.
Konsole Xbox Series S i Series X zadebiutowały pod koniec 2020 roku jako atrakcyjna cenowo propozycja do grania. Jeśli liczyliście na stopniowe obniżki, niestety musimy Was zmartwić – producent w międzyczasie sukcesywnie podnosił ceny.
Ostatnio ogłoszono kolejną podwyżkę. W przeciwieństwie do tej z maja, tym razem obejmie ona wyłącznie Stany Zjednoczone.
Xbox Series S i Series X droższe w USA
Microsoft poinformował, że od 3 października 2025 r. wzrosną sugerowane ceny detaliczne konsol Series S i Series X w USA. Firma tłumaczy zmiany „czynnikami makroekonomicznymi” i dodaje: „Rozumiemy, że te zmiany są trudne, dlatego zostały wprowadzone z rozwagą.”
Podwyżki obejmą wszystkie modele konsol dostępne w Stanach Zjednoczonych. Cena Xbox Series S wzrośnie o 20 dol a Xbox Series X zdrożeje o 50 dol. (wyjątkiem jest Xbox Series X 2 TB Galaxy Black Special Edition – tutaj gracze zapłacą aż o 70 dol. więcej).
|Konsola
|Cena premierowa
|Cena obecna
|Cena zapowiadana (USA)
|Xbox Series S (512 GB)
|299 USD
|379,99 USD
|399,99 USD
|Xbox Series S (1 TB)
|349 USD
|429,99 USD
|449,99 USD
|Xbox Series X
|499 USD
|599,99 USD
|649,99 USD
|Xbox Series X (Digital)
|449 USD
|549,99 USD
|599,99 USD
|Xbox Series X 2 TB Galaxy Black
|599 USD
|729,99 USD
|799,99 USD
Warto dodać, że to nie pierwsza korekta cen. Od premiery Xbox Series S zdrożał łącznie o 100 dol, a Xbox Series X – o 150 dol.
Ostatnio na podobny krok zdecydowało się Sony, które podniosło ceny konsoli PlayStation 5 (tłumacząc się trudną sytuacją gospodarczą). Producent podniósł ceny w USA, ale w Europie wprowadził konfigurację z gorszą specyfikacją - mniej pojemnym dyskiem SSD.
Co z cenami w Polsce?
Microsoft podkreśla, że w innych krajach ceny pozostają bez zmian. Jednocześnie zaznacza, że lokalne kwoty mogą się różnić w zależności od kursów walut i warunków rynkowych.
