Microsoft podnosi ceny Xbox w USA. Producent podał powód decyzji

Microsoft zapowiedział kolejne podwyżki cen konsol Xbox Series S i Series X. Tym razem jednak podwyżka ma objąć tylko klientów w Stanach Zjednoczonych.

Konsole Xbox Series S i Series X zadebiutowały pod koniec 2020 roku jako atrakcyjna cenowo propozycja do grania. Jeśli liczyliście na stopniowe obniżki, niestety musimy Was zmartwić – producent w międzyczasie sukcesywnie podnosił ceny.

Ostatnio ogłoszono kolejną podwyżkę. W przeciwieństwie do tej z maja, tym razem obejmie ona wyłącznie Stany Zjednoczone.

Xbox Series S i Series X droższe w USA

Microsoft poinformował, że od 3 października 2025 r. wzrosną sugerowane ceny detaliczne konsol Series S i Series X w USA. Firma tłumaczy zmiany „czynnikami makroekonomicznymi” i dodaje: „Rozumiemy, że te zmiany są trudne, dlatego zostały wprowadzone z rozwagą.”

Podwyżki obejmą wszystkie modele konsol dostępne w Stanach Zjednoczonych. Cena Xbox Series S wzrośnie o 20 dol a Xbox Series X zdrożeje o 50 dol. (wyjątkiem jest Xbox Series X 2 TB Galaxy Black Special Edition – tutaj gracze zapłacą aż o 70 dol. więcej).

Konsola Cena premierowa Cena obecna Cena zapowiadana (USA) Xbox Series S (512 GB) 299 USD 379,99 USD 399,99 USD Xbox Series S (1 TB) 349 USD 429,99 USD 449,99 USD Xbox Series X 499 USD 599,99 USD 649,99 USD Xbox Series X (Digital) 449 USD 549,99 USD 599,99 USD Xbox Series X 2 TB Galaxy Black 599 USD 729,99 USD 799,99 USD

Warto dodać, że to nie pierwsza korekta cen. Od premiery Xbox Series S zdrożał łącznie o 100 dol, a Xbox Series X – o 150 dol.

Ostatnio na podobny krok zdecydowało się Sony, które podniosło ceny konsoli PlayStation 5 (tłumacząc się trudną sytuacją gospodarczą). Producent podniósł ceny w USA, ale w Europie wprowadził konfigurację z gorszą specyfikacją - mniej pojemnym dyskiem SSD.

Co z cenami w Polsce?

Microsoft podkreśla, że w innych krajach ceny pozostają bez zmian. Jednocześnie zaznacza, że lokalne kwoty mogą się różnić w zależności od kursów walut i warunków rynkowych.