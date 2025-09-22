Konsole do gier

Microsoft podnosi ceny Xbox w USA. Producent podał powód decyzji

Paweł Maziarz | Redaktor serwisu benchmark.pl
Microsoft zapowiedział kolejne podwyżki cen konsol Xbox Series S i Series X. Tym razem jednak podwyżka ma objąć tylko klientów w Stanach Zjednoczonych.

Konsole Xbox Series S i Series X zadebiutowały pod koniec 2020 roku jako atrakcyjna cenowo propozycja do grania. Jeśli liczyliście na stopniowe obniżki, niestety musimy Was zmartwić – producent w międzyczasie sukcesywnie podnosił ceny. 

Ostatnio ogłoszono kolejną podwyżkę. W przeciwieństwie do tej z maja, tym razem obejmie ona wyłącznie Stany Zjednoczone.

Xbox Series S i Series X droższe w USA 

Microsoft poinformował, że od 3 października 2025 r. wzrosną sugerowane ceny detaliczne konsol Series S i Series X w USA.  Firma tłumaczy zmiany „czynnikami makroekonomicznymi” i dodaje: „Rozumiemy, że te zmiany są trudne, dlatego zostały wprowadzone z rozwagą.” 

Podwyżki obejmą wszystkie modele konsol dostępne w Stanach Zjednoczonych. Cena Xbox Series S wzrośnie o 20 dol a Xbox Series X zdrożeje o 50 dol. (wyjątkiem jest Xbox Series X 2 TB Galaxy Black Special Edition – tutaj gracze zapłacą aż o 70 dol. więcej). 

KonsolaCena premierowaCena obecnaCena zapowiadana (USA)
Xbox Series S (512 GB)299 USD379,99 USD399,99 USD
Xbox Series S (1 TB)349 USD429,99 USD449,99 USD
Xbox Series X499 USD599,99 USD649,99 USD
Xbox Series X (Digital)449 USD549,99 USD599,99 USD
Xbox Series X 2 TB Galaxy Black599 USD729,99 USD799,99 USD

Warto dodać, że to nie pierwsza korekta cen. Od premiery Xbox Series S zdrożał łącznie o 100 dol, a Xbox Series X – o 150 dol. 

Ostatnio na podobny krok zdecydowało się Sony, które podniosło ceny konsoli PlayStation 5 (tłumacząc się trudną sytuacją gospodarczą). Producent podniósł ceny w USA, ale w Europie wprowadził konfigurację z gorszą specyfikacją - mniej pojemnym dyskiem SSD.

Co z cenami w Polsce? 

Microsoft podkreśla, że w innych krajach ceny pozostają bez zmian. Jednocześnie zaznacza, że lokalne kwoty mogą się różnić w zależności od kursów walut i warunków rynkowych.

    Pamięć dodatkowa 1GB obecnie za około 600 zł ;-( i brak alternatyw

