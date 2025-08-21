Konsole do gier

Sony podnosi ceny PlayStation 5 w USA. Co z Polską? Mamy stanowisko

Paweł Maziarz | Redaktor serwisu benchmark.pl
Podwyżki cen PlayStation 5 wywołały spore poruszenie w mediach branżowych — oficjalnie dotyczą jednak wyłącznie rynku amerykańskiego. A co z cenami w Polsce?

Sony poinformowało na swoim blogu o podwyżkach cen konsol PlayStation 5 oraz PlayStation 5 Pro. Decyzję uzasadnia trudną sytuacją gospodarczą. 

„Podobnie jak wiele globalnych firm, wciąż zmagamy się z trudną sytuacją gospodarczą. W związku z tym podjęliśmy trudną decyzję o podniesieniu rekomendowanej ceny detalicznej konsol PlayStation 5 w Stanach Zjednoczonych od 21 sierpnia” — czytamy w komunikacie. 

Nowe ceny wzrosły o 50 dolarów: 

  • PlayStation 5: z $499,99 do $549,99 → +10,00 proc.
  • PlayStation 5 Digital Edition: z $449,99 do $499,99 → +11,11 proc.
  • PlayStation 5 Pro: z $699,99 do $749,99 → +7,14 proc.

A co z cenami w Polsce? 

W oficjalnym wpisie Sony mowa jest wyłącznie o rynku amerykańskim, co wzbudziło wątpliwości graczy w innych krajach. Zapytaliśmy o to MSL Poland, agencję odpowiedzialną za komunikację Sony w naszym regionie. 

Otrzymaliśmy odpowiedź: 

„W Polsce nie planujemy żadnych zmian w tym zakresie. Gdyby w przyszłości zaszły jakiekolwiek zmiany, na pewno będziemy o tym informować.” 

