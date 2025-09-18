Nowa wersja PlayStation 5. Trzeba uważać na gorszą specyfikację

Sony wprowadziło do sprzedaży nową wersję konsoli PlayStation 5 Digital Edition. Sprzęt pozornie wygląda tak samo, ale został wyposażony w mniejszy dysk – dla użytkowników oznacza to mniej miejsca na gry.

Od premiery PlayStation 5 minęło niemal pięć lat, podczas których konsola przeszła wiele mniejszych i większych zmian sprzętowych. Dotyczyły one m.in. optymalizacji układu chłodzenia czy zmniejszenia procesu technologicznego procesora, a w końcu doprowadziły do powstania modeli PlayStation 5 Slim.

Niedawno na rynku pojawiła się nowa rewizja – PlayStation 5 CFI-2116, która niestety może wydawać się krokiem wstecz.

Nowe PlayStation 5 (CFI-2116)

Pierwsza wersja konsoli, znana dziś jako PlayStation 5 Fat, była wyposażona w dysk o pojemności 825 GB, z czego użytkownik miał dostęp do około 650 GB, w zależności od aktualizacji systemu i innych czynników. Modele PS5 Slim zwiększyły pojemność do 1 TB, oferując graczom około 850 GB dostępnej przestrzeni.

Na górze opakowania znalazła się informacja o zastosowaniu dysku o pojemności 825 GB

Rewizja CFI-2116, zwana także "E Chassis”, powraca do dysku o pojemności 825 GB, o czym Sony wyraźnie informuje na opakowaniu.

Co to oznacza dla graczy? Konsola zapewnia mniej miejsca na gry. Choć 200 GB może wydawać się niewielką różnicą, w praktyce pozwala na zainstalowanie dodatkowej jednej lub dwóch gier AAA — niektóre tytuły mogą zajmować 100-200 GB.

Może to też oznaczać konieczność dokupienia dodatkowego dysku SSD M.2, który wiąże się z wydatkiem ok. 300 zł za modele o pojemności 1 TB lub 500 zł za modele o pojemności 2 TB.

Dostępność i cena

Powody zmniejszenia pamięci nie zostały oficjalnie wyjaśnione. Możliwe, że jest to sposób Sony na optymalizację kosztów produkcji. W Stanach Zjednoczonych wcześniej zdecydowano się na podniesienie cen o 50 dol. ze względu na „trudną sytuację ekonomiczną”.

W Europie nie zdecydowano się na takie podwyżki, ale właśnie tutaj wprowadzono nową rewizję. Konsola jest już dostępna na Amazonie w Hiszpanii, Włoszech, Francji i Niemczech w cenie 499 euro, co odpowiada dotychczasowej sugerowanej cenie detalicznej (MSRP) dla modeli Chassis D. W Polsce elektromarkety dopiero przygotowują się do wprowadzenia nowej wersji – ceny wahają się w granicach 2100–2200 zł, czyli też są porównywalne ze standardową wersją z dyskiem 1 TB.

Na szczęście zmiana dotyczy wyłącznie wersji cyfrowej konsoli; wersja z napędem dysków pozostaje bez zmian. Dla graczy planujących zakup PS5 Digital Edition, może to być ostatni moment, by nabyć starszą wersję z dyskiem 1 TB, zanim zostanie on całkowicie zastąpiony wersją z 825 GB.

foto na wejście: Adobe Stock