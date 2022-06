Międzynarodowy Dzień Selfie to kontrowersyjne święto, którego tradycja sięga 2020 roku. Po dwóch latach nadal mamy do czynienia z kształtowaniem się obyczaju. Jak świętować w 2022 roku i czy kontestacja jest możliwa?

Wbrew entuzjastycznym opiniom Międzynarodowy Dzień Selfie to owoc pandemii. Część z internautów już nie pamięta, ale w 21 czerwca 2020 roku, podczas pierwszych obchodów, obowiązywał lockdown. Nasze życie towarzyskie sprowadzało się do mediów społecznościowych. W 2022 roku jest jeszcze gorzej, a głupawe święto, na które nie trzeba wydawać ani złotówki, to nadal bardzo dobry pomysł na rozrywkę. Co należy do dobrego tonu i jak nie wypaść źle z okazji Międzynarodowego Dnia Selfie?

Na czym polega świętowanie Międzynarodowego Dnia Selfie?

Chociaż problem nie wydaje się skomplikowany, to Międzynarodowy Dzień Selfie potrafi sprawić nam sporo kłopotów. Tradycja nakazuje bowiem, aby w tym dniu nie tylko wykonać gustowne selfie, ale także je opublikować.

Czym zrobić zdjęcie godne Międynarodowego Dnia Selfie?

Selfie, czyli autoportret wykonywany z ręki, wydaje się być dzieckiem smartfonów i mediów społecznościowych. Rzeczywiście, bez nich trudno było o jego popularyzację, ale zdjęcia siebie samego pozwoliła nam wykonywać znana od dziesięcioleci funkcja autowyzwalacza. Do dziś z sukcesem właśnie w ten sposób wykonuje zdjęcie samego siebie łazik Zhurong. On jednak przebywa w trudnych marsjańskich warunkach i człowiekowi nie wypada się na nim wzorować. Trzeba użyć urządzenia z aparatem przednim, gimbala lub wygodnego ich zestawu.

Możemy wykorzystać tablet, laptop, ale najwygodniejszy będzie telefon. Zdjęć najlepiej wykonać dużo, gdyż musimy zaprezentować swoją twarz lub całą sylwetkę. Sprytne pomysły na fotografowanie tatuaży lub palców u stóp, należy zachować na inną okazję. Dozwolone są przeróbki, intensywne korzystanie z funkcji edycji, a nawet programów graficznych.

Gdzie opublikować autoportet z okazji Międzynarodowego Dnia Selfie?

Publikacja selfie powinna się odbyć w mediach społecznościowych. Z tej okazji miłym gestem będzie zastąpienie umieszczenie selfie w miejscu zdjęcia profilowego. Jeśli nie musimy lub nie chcemy tego robić, możemy poprzestać na publikacji postu lub wpisu, którego treścią będzie nasze selfie. Najwygodniej jest użyć tych portali, które już znamy i lubimy. Międzynarodowy Dzień Selfie jest też dobrą okazją do zdobywania zasięgów w zupełnie nowych miejscach.

Zdjęcie należy opublikować z hasztagiem #NationalSelfieDay oraz #dzienselfie (jeśli zależy nam na polskojęzycznych odbiorcach). To jednak dopiero pierwszy krok do popularności, o którą w całej tej imprezie chodzi.

Czym warto się inspirować z okazji Międzynarodowego Dnia Selfie?

Przykładów dobrych selfie w Internecie jest mnóstwo. Część z nich wynika z fotogeniczności autora, ale nie warto sobie odpuszczać. Wystarczy kilka trików, aby nasze selfie miało szansę na viral.

Wykorzystaj otoczenie

Jedno z najsłynniejszych selfie na świecie zostało wykonane w przestrzeni kosmicznej. Jego autorem jest Luca Parmitano, który 13 listopada 2013 roku miał okazję odbyć kosmiczny spacer.

Na ISS nie trafi wielu i nie każdy kosmiczny spacerowicz będzie miał pod ręką sprzęt do wykona selfie. Nie o to jednak chodzi, aby małpować jeden do jednego. Przyroda na Ziemi też może być ciekawa, a mieszczuchy przy odrobinie wysiłku znajdą ciekawy trawnik lub mural.

Zrób sobie selfie z kimś sławnym

Selfie nie musi oznaczać samotności i może być zbiorowe. W takiej sytuacji warto wykorzystać znajomość z osobami, których zasięgi społecznościowe są większe, niż nasze. Prawdziwy przerost nad treścią pod tym względem zagwarantował światu Bradley Cooper podczas gali rozdania Oscarów:

Brak takich znajomych nie powinien wpędzać nas w rozpacz. Nie wszyscy uwiecznieni na powyższym selfie są dobrymi znajomymi. Na ich zgromadzenie w jednym kadrze stać było tylko markę Samsung, która sypnęła groszem z budżetu reklamowego.

Wykorzystaj Międzynarodowy Dzień Selfie do swoich celów

Ta sztuka nie udaje się każdemu, ale tegorocznym mistrzem był Teleskop Webba. W oczekiwaniu na jego zdjęcia przypomniał o sobie dobrze znanym selfie z marca br. Podgrzał atmosferę wykorzystując to, co i tak już wszyscy widzieli.

Teleskop Webba może być jeden, ale każdy z nas jest niepowtarzalny. Zamiast znudzonej twarzy warto pokazać się w sytuacji, w której radzimy sobie lepiej, niż większość populacji.

Na co uważać podczas Międzynarodowego Dnia Selfie?

Wielu z nas przychodzi do głowy, że selfie będzie ciekawsze, jeśli w roli autora wystąpi zwierzak domowy.

Niestety, tutaj trzeba uważać. Najsłynniejsze selfie wykonane przez zwierzę to fotografia małpy, a dokładnie makaka czubatego.

Selfie makaka czubatego

Jest ono ciekawe nie tylko ze względu na sympatyczną mordę, ale przede wszystkim stało się ono precedensem w kwestii praw autorskich. Selfie makaka jest dostępne w domenie publicznej, ponieważ jest dziełem zwierzęcia innego, niż człowiek. Prawami autorskimi małpy próbowały zaopiekować się organizacje chroniące przyrodę, ale spór za każdym razem rozstrzygany był na korzyść zwierzęcia. Podobnie odrzucano roszczenia fotografa dzikiej przyrody, Davida Slatera, którego aparat wykorzystywał makak. Nie miało też znaczenia, że to Slater jako pierwszy przyczynił się do opublikowania zdjęć.

Podobnie należy traktować selfie wykonywane przez inne zwierzęta. Nie jest istotne, że nasz domowy Pimpuś lub Mruczuś wykonał zdjęcie naszym aparatem. To zwierzak jest autorem fotografii, ale nie jest on w stanie udźwignąć ciężaru praw autorskich. Stają się one dobrem ludzkości i przechodzą na nas tylko wtedy, kiedy jesteśmy w stanie udowodnić, że autor selfie jest naszą własnością.

Jak kontestować Światowy Dzień Selfie?

Międzynarodowy Dzień Selfie można kontestować na kilka sposobów. Osoby, które nie wykonują sobie zdjęć, mają problem z głowy. Jeśli nam się to zdarza, wystarczy się tym nie chwalić. Ostatecznie selfie oprócz funkcji rozrywkowych ma bardzo dużo praktycznych zastosowań i możemy się nimi cieszyć bez okazji.

Źródła: Twitter, Instagram, Facebook i inne portale społecznościowe / zdjęcia: wikimedia