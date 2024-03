Dzień Snu - dzięki tym funkcjom w telefonie zadbasz o jego regularność

Sen to niezbędny tryb funkcjonowania zwierząt, choć każde z nich ma inne potrzeby. Jest on niezbędnym elementem cyklu dobowego, który pozwala nam dbać o zdrowie organizmu. Warto zadbać o to, by korzystać z niego regularnie.

Co roku w marcu obchodzimy Międzynarodowy Dzień Snu. Warto sobie przy tej okazji przypomnieć, jak ważny jest on w naszym życiu - to we śnie regenerujemy organizm, zapamiętujemy rzeczy, których dowiedzieliśmy się na jawie, radzimy sobie z takimi problemami jak choroby. Sen dla wielu osób to furtka do świata marzeń, a dla filozofów i neurologów aktywność, która wciąż jest nierozpoznana do końca. Nie ma jednak wśród biologów wątpliwości co do pozytywnego wpływu odpoczynku, a w tym snu, na zachowanie dobrej kondycji umysłowej w późniejszych latach życia.

Kiedyś mówiło się, że im starszy człowiek, tym mniej potrzebuje snu. W rzeczywistości sen jest bardzo potrzebny, a jego zaburzenia w młodszym wieku mogą w przyszłości skutkować takimi problemami jak demencja czy choroba Alzheimera. Konsekwencje mogą pojawić się już po kilkunastu latach.



Nawet astronauci, choć mają kilkanaście wschodów Słońca za oknem każdej doby, muszą zadbać o regularny tryb dnia. Pomaga im w tym specjalne oświetlenie. (fot: ESA)

Sen jest nam niezbędny. Nie da się zaprzeczyć

Jak wiele jednak nie wiedzielibyśmy o śnie, o jego różnych fazach, o których przypominają nam funkcje śledzenia snu w zegarkach, a czasem i telefonach, bardzo ważne jest by zawsze na ten sen znaleźć czas. I to najlepiej regularnie, a jeszcze lepiej w odpowiednich godzinach w ciągu dnia. Cykl dobowy, który związany może być na przykład z cyklem słonecznym czy też cyklem snu, nie jest bowiem tylko wymysłem naukowców. Zadbanie o jego regularność, wraz z odpowiednio zbilansowaną i dobraną do momentów w ciągu dnia dietą, pomaga nam utrzymać prawidłowe funkcjonowanie organizmu, regulować odpowiednio apetyt, a także aktywność umysłową.

Polacy są według danych firmy Emma Sleep wyjątkowo niewyspaną społecznością. Ponad połowa z nas ma problemy z bezsennością. Leki nasenne są drugą co do liczby kategorią sprzedawanych leków po lekach wspomagających funkcjonowanie układu krążenia.

Dziś bardziej niż w dawnych czasach ludzie narażeni są na zaburzenia rytmu dobowego. Podróże, praca w terenie, praca w domu, czasem do głębokiej nocy, rozrywki w późnych godzinach, to wszystko prowadzi do rozregulowania się ludzkiego organizmu, a zdrowy, regularny sen czyni dobrem luksusowym.



Konieczność korzystania ze środków nasennych to dowód na to, że coś jest nie tak z naszym snem. Czasem nie można z nich zrezygować, ale warto podejmować działania, by korzystać z nich jak najrzadziej.

Smartfon to urządzenie, które niejako ma u nas „autorytet”

A ponieważ telefony są urządzeniami, z którymi spędzamy dużo czasu, które w pewnym sensie dyktują to, jak wygląda nasz dzień, to warto wykorzystać ich „autorytet”, by wyregulować swój wewnętrzny zegar biologiczny. Jednym z świadectw, że nasz rytm dobowy nie jest prawidłowy, jest bezsenność, a także brak najmniejszej korelacji witalności organizmu z godzinami, w których mamy dostęp do światła słonecznego.

Smartfon pomoże nam zadbać o kondycję organizmu, nie tylko mobilizując do aktywności fizycznej, ale też narzucając odpowiedni cykl dnia. Oczywiście i tak to my i nasze nawyki są ostatecznie decydującym czynnikiem, ale pomoc w mobilizacji jest pożądana.

Prawdopodobnie niewielkie są szanse, że uda się nam idealnie ustabilizować dobowy zegar biologiczny, jeśli wcześniej nie mieliśmy odpowiednich nawyków, ale warto próbować. Nawet jeśli nie zsynchronizujemy go z cyklem dobowym Słońca, bo w dzisiejszych czasach jest mało prawdopodobne, by każdy z nas chodził spać z kurami, to poprawimy komfort funkcjonowania organizmu.

Smartfon zmobilizuje cię do wcześniejszego pójścia spać

Każdy smartfon, zarówno z iOS jak i Androidem czy HarmonyOS, ma w swoich ustawieniach kilka funkcji, które wyposażone są w harmonogram, a które mobilizują do regularnego trybu dnia. Ostatecznie smartfon nie ułoży nas do snu, ale przypomni o tym, a to już dobry początek.Te funkcje znajdują się w Ustawieniach, a zależnie od modelu telefonu mogą być mieszanką podanych poniżej, to:

Tryb ciemny - może on być włączony cały czas, ale można ustawić też włączanie i wyłączanie go o konkretnych porach dnia. Ciemniejsze barwy mniej męczą oczy, przygotowując organizm do spoczynku.

- może on być włączony cały czas, ale można ustawić też włączanie i wyłączanie go o konkretnych porach dnia. Ciemniejsze barwy mniej męczą oczy, przygotowując organizm do spoczynku. Tryb czytania, Tryb ochrony oczu - to inne funkcje, które mają harmonogramy, a które oszczędzają nasze oczy w porze dnia, gdy korzystamy ze sztucznego oświetlenia. Zwykle ich działanie polega na ściemnieniu ekranu, zmianie temperatury barw na cieplejszą, mniej męczącą oczy, a nawet całkowitym wyłączeniu barwnego wyświetlania.



Opcje Trybu ciemnego i ustawienia trybu czytania w telefonach marki Xiaomi.



Funkcje trybu cichego i włączania/wyłączania w telefonach marki Xiaomi.

Tryb cichy , Tryb Nie Przeszkadzać - to funkcje, w których możemy wymusić na telefonie (ale też urządzeniach ubieralnych, takich jak zegarek) ograniczenie aktywności polegającej na wyświetlaniu powiadomień, informowaniu o przychodzących połączeniach, a nawet zmienić konfigurację ekranu. Jeśli nasza praca wymaga bycia w stałym kontakcie, można dodać tu wyjątki, ale zwykle lepiej sobie powiedzieć każdego dnia dość i odpocząć od dźwięków i wibracji telefonu.

, - to funkcje, w których możemy wymusić na telefonie (ale też urządzeniach ubieralnych, takich jak zegarek) ograniczenie aktywności polegającej na wyświetlaniu powiadomień, informowaniu o przychodzących połączeniach, a nawet zmienić konfigurację ekranu. Jeśli nasza praca wymaga bycia w stałym kontakcie, można dodać tu wyjątki, ale zwykle lepiej sobie powiedzieć każdego dnia dość i odpocząć od dźwięków i wibracji telefonu. Zaplanowane włączanie/wyłączanie - to funkcja o najbardziej drastycznym efekcie, bo wyłączająca telefon na czas, w którym nie powinien on nam przeszkadzać.

- to funkcja o najbardziej drastycznym efekcie, bo wyłączająca telefon na czas, w którym nie powinien on nam przeszkadzać. Alarm - można dzięki niemu ustawić sobie sygnałowe powiadomienia, gdy czas przeznaczony na dzienną aktywność dobiega końca.

W telefonach marki Apple, powyżej opisane funkcje mają trochę inne nazwy i są inaczej zorganizowane. Poniżej zrzuty ekranu, które pomogą je odnaleźć.

Pośrednią pomocą są także narzędzia Cyfrowej Higieny czy też Cyfrowej równowagi. Z ich pomocą daje się ustawić maksymalny czas korzystania z danej aplikacji, funkcji w ciągu doby. To wciąż tylko sugestie, które może każdy użytkownik łatwo obejść, już nie wprost związane z ludzkim cyklem snu. Jednak, gdy telefon w pewnym momencie da nam znać, włączając inny tryb wyświetlania, eliminując powiadomienia czy przypominając, że już wystarczająco dużo tego internetu na dziś, to być może poczujemy się bardziej zobligowani, by zażyć odświeżającego snu. Czego sobie i wam życzę.

Źródło: inf. własna, wynik badań: Emma - The Sleep Company