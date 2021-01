W ostatnich miesiącach słuch o Biomutant zaginął. Dziś cisza została jednak przerwana i to pozytywnym akcentem. Dowiedzieliśmy się bowiem, kiedy gra zostanie oddana w nasze ręce.

Data premiery Biomutant wreszcie ujawniona

Ostatnie oficjalne informacje na temat Biomutant liczą sobie grubo ponad pół roku, to samo można powiedzieć o jakimkolwiek materiale wideo. Brakowało nawet przecieków, przynajmniej tych wiarygodnych. Teraz mało kto będzie jednak ich szukał, ponieważ THQ Nordic oraz Experiment 101 przedstawili tę najbardziej wyczekiwaną informację - Biomutant zadebiutuje 25 maja.

Zainteresowani będą mogli sięgną po jedną z trzech trzech edycji - standardową, kolekcjonerską oraz atomową. Gra będzie dostępna w pełnej polskiej oraz angielskiej wersji językowej. Platformy docelowe to tutaj PC oraz konsole PlayStation 4 i Xbox One. W przypadku PlayStation 5, Xbox Series X i Xbox Series S wypada nastawiać się na wsteczną kompatybilność.

Intrygujące RPG akcji z otwartym światem

Biomutant został dostrzeżony już od pierwszych zapowiedzi, a zbierając wszystko co do tej pory na jego temat ujawniono można uzyskać obraz sprawiający, iż jest to jedna z najciekawiej zapowiadających się gier tego roku.

Sami twórcy przedstawiają Biomutant jako grę RPG akcji osadzoną w otwartym, postapokaliptycznym świecie z elementami Kung Fu i klasycznych baśni. Brzmi intrygująco, prawda? Główny bohater będzie musiał stoczyć wiele walk, w trakcie których skorzysta z broni białej, palnej, a nawet wyjątkowych zdolności mutanta. Pojawić mają się tutaj również rozbudowany system craftingu, różne sposoby na przemieszanie się po świecie oraz opcje modyfikacji wyglądu i zdolności głównej postaci.

