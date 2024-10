Studio Mojang wreszcie spełnia swoją obietnicę – Minecraft w natywnej wersji na konsole PlayStation 5 już jest dostępny. Nie zabrakło przy tym ciekawej aktualizacji gry, która wprowadza nowy tryb.

Stało się. Długo oczekiwany Minecraft na PS5 jest już dostępny. Studio Mojang informuje, że ta wersja została zoptymalizowana pod konsolę “niebieskich”, by móc w pełni wykorzystać jej potencjał. Zmiany są subtelne, lecz warto je odnotować: Minecraft na PS5 może pochwalić się większą odległością renderowania i będzie działać w rozdzielczości 4K i 60 FPS.

Minecraft na PS5 – najważniejsze informacje

Ci gracze, którzy posiadają Minecraft na PS4, otrzymają za darmo wersję na PS5. Aby to zrobić, należy uruchomić PlayStation Store z poziomu PS5 i pobrać cyfrową wersję Minecrafta.

“Pamiętaj tylko, że jeśli posiadasz wersję Bedrock Edition na PS4 na dysku, musisz ją włożyć, aby grać w Minecraft na PS5” – uczula Mojang.

Ciekawa aktualizacja Minecrafta

Twórcy gwarantują użytkownikom konsol aktualnej generacji cross play z pozostałymi platformami. Co istotne, premierze Minecrafta na PS5 asystuje ciekawa aktualizacja gry.

Edycja gry Bedrock zostaje wzbogacona o bundle (przedmiot, w którym można przechowywać inne przedmioty) oraz tryb Hardcore. Ten zweryfikuje umiejętności survivalowe graczy.

"Tryb Hardcore to najtrudniejsze wyzwanie przetrwania, jakie oferuje Minecraft – gdzie trudność gry jest zablokowana na najwyższym poziomie. Jeśli to nie brzmi wystarczająco podchwytliwie, masz tylko jedno życie w trybie Hardcore. JEDNO! I nie ma odradzania się. Oznacza to, że jeśli utkniesz w tłumie pnączy, spadniesz z klifu lub pozwolisz, aby twoje serca opadły do ​​zera – nie będziesz mógł się odrodzić" – podkreśla Mojang.

