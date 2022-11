Aby uczcić rozpoczęcie Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2022 w Katarze, Minecraft wydał specjalną mapę, która pozwala graczom rozegrać mecze w kwadratowym świecie.

Minecraft zaprasza do gry w piłkę nożną

Piłka nożna kojarzona jest zwykle z takimi grami, jak FIFA 23, jednak nic nie stoi na przeszkodzie, by sprawdzić swoje siły także w innych produkcjach. Minecraft, aby uczcić tegoroczny mundial, oferuje specjalną mapę o nazwie „Soccer Celebration”. Jak sama nazwa wskazuje, umożliwia ona graczom wcielenie się w postać dobrze wyszkolonego (i kanciastego) sportowca:

Zawiąż pikselowe sznurowadła, rozciągnij te blokowe nogi i przygotuj się na 90 minut fantazyjnej pracy nóg.

Karierę rozpoczynamy jako nowicjusz, który znajduje się na drodze do zostania prawdziwym profesjonalistą. Na samym początku drogi do sławy konieczne będą rygorystyczne i wymagające ćwiczenia, by poprawić swoje strzały, podania czy odbiór. Dołączając następnie do „drużyny swoich marzeń" można eksplorować i dostosowywać pod swoje oczekiwania własny stadion oraz, oczywiście, wygrać finałowy mecz. Soccer Celebration zawiera ponadto 32 sportowe skórki i kreator postaci.

Minecraft Soccer Celebration - zwiastun

Mapę można już pobrać z oficjalnej strony Minecrafta. By ją uruchomić wymagana jest najnowsza wersja Minecraft: Bedrock Edition (sprzedawana oddzielnie) i dostęp do Minecraft Marketplace.

Jak wam się podoba piłka nożna w takim wydaniu? Dajcie znać w komentarzach!

Źródło: youtube, minecraft.com