Minecraft jest najlepiej sprzedającą się grą w historii. Ale to nie wszystko – jest też prawdziwym fenomenem z tego względu, że przyciąga do ekranów największą liczbę osób.

Minecraft ma 140 milionów (aktywnych) graczy

Od czasu premiery w 2011 roku Minecraft znalazł ponad 238 milionów nabywców, co stawia go na pierwszym miejscu w rankingu bestsellerów wszech czasów w kategorii „gry”. To nie ten wynik jest jednak najbardziej imponujący. Na to miano zasługuje fakt, że aktualnie liczba aktywnych graczy wynosi w przypadku hitu studia Mojang aż 140 milionów (a to – dla porównania – dokładnie tyle, ile sprzedało się egzemplarzy gry Grand Theft Auto V, zajmującej drugie miejsce we wspomnianym zestawieniu).

Imponujące statystyki Minecrafta

Minecraft dotarł do prawie każdego zakątka na świecie – egzemplarze tej gry sprzedały się nawet w Watykanie i na Antarktydzie. Chwaląc się tym, Microsoft ujawnił również, że:

przeciętny gracz Minecrafta ma 27 lat,

ponad połowa dzieci w wieku 9-11 w Ameryce Północnej i Europie gra w Minecrafta,

9 na 10 internautów w USA zna markę Minecraft

i że Minecraft jest też najczęściej oglądaną grą na YouTubie – w 2020 roku wygenerował ponad 200 miliardów wyświetleń.

Minecraft generuje przychody na wiele różnych sposobów. Jednym z nowszych i bardziej efektywnych jest oficjalny Marketplace. Microsoft pochwalił się, że w ramach tej platformy sprzedał już ponad miliard elementów o łącznej wartości przeszło 350 milionów dolarów.

A czy ty znajdujesz się wśród tych 140 milionów graczy?

Źródło: GameSpot, ScreenRant, informacja własna

