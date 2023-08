Ministerstwo cyfryzacji chce pozbyć się z mapy polski białych plam internetowych i zapewnić wszystkim Polakom dostęp do szybkiej sieci. Nowy program ma w tym pomóc.

Posiadanie dostępu do sieci to dla wielu osób bardzo istotna kwestia. Systematycznie rośnie przy tym grono osób, które cenią sobie wyłącznie szybki Internet. Z tym w niektórych miejscach naszego kraju bywa różnie. Nowa inwestycja, na którą stawia Ministerstwo cyfryzacji ma zapewnić Internet o przepustowości co najmniej 300 Mb/s w ponad 1,6 mln tzw. internetowych białych plam.

Szybki Internet w Polsce

Będzie to kontynuacja Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa prowadzonego w latach 2014-2023. W ramach podejmowanej teraz inicjatywy Polska została podzielona na 402 obszary inwestycyjne. Zaplanowano dwa nabory wniosków – "Inwestycji C1.1.1 KPO" oraz "Priorytetu I: Zwiększenie dostępu do ultraszybkiego internetu szerokopasmowego w ramach FERC". Pierwszy właśnie się zakończył i przyniósł rekordowe efekty.

– 64 operatorów złożyło rekordową liczbę 307 wniosków na dofinansowanie w ramach 187 obszarów – to bezprecedensowa sytuacja. Projekt opiewa na kwotę prawie 9 mld złotych i jest to największa inwestycja w tym obszarze, jaką kiedykolwiek poczyniliśmy w Polsce. Operatorzy zadeklarowali 750 mln jako kwotę inwestycji własnych, niezależnych od dofinansowania, co świadczy o ich olbrzymim zaangażowaniu w ten projekt – podkreślił minister cyfryzacji Janusz Cieszyński.

Nowe inwestycje mają zostać sfinansowane ze środków europejskich i krajowych z programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowego i Krajowego Planu Odbudowy.

Informację o miejscach, w sprawie których złożono wnioski o dofinansowanie inwestycji w budowę sieci telekomunikacyjnej można znaleźć w tym miejscu. Po pozytywnym rozpatrzeniu rozpocznie się etap prac.