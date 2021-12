Pewnie rozpoznajecie jednego z turystów w misji Sojuz MS-20. To miliarder Yūsaku Maezawa, który w zanadrzu ma jeszcze inny ambitny plan. Chce wybrać się w podróż na orbitę wokółksiężycową w towarzystwie ośmiu osób i załogi Starshipa

Całkiem niedawno na orbicie na pokładzie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej był reżyser i Klim Shipenko oraz aktorka Julia Peresild z Rosji. Kręcili oni orbitalną część ujęć do filmu Wyzwanie. Jednak trudno im przyznać jednoznacznie tytuł turystów. Wszak polecieli tam robić coś zawodowo, a nie wyłącznie dla realizacji swoich marzeń o pobycie w Kosmosie. Wcześniej na MSK przybywali już kosmiczni turyści, ale były to pojedyncze osoby. Turystycznym lotem więcej niż jednej osoby nazwać można wrześniową misję Inspiration4, lecz tutaj celem nie była MSK.

…Japończyka Yozo Hirano, kosmonautę Aleksandra Misurkina i kolejnego klienta Space Adventures, czyli Yūsaku Maezawę. Misurkin to w naszych kategoriach weteran lotów w kosmos. Był już dwa razy na orbicie, łącznie spędzając ponad 334 dni na pokładzie MSK. Poniżej cała trójka w trakcie treningu.



Załoga Sojuz MS-20. Yozo Hirano, Aleksander Misurkin oraz Yusaku Maezawa (fot: Roscosmos)

Z kolei Yūsaku Maezawa to jest właśnie ten japoński miliarder, który chce wybrać się w podróż wokół Księżyca z grupą ośmiu osób. To wszystko w ramach misji realizowanej przez SpaceX z pomocą Starshipa. Wcześniej miał być to projekt dearMoon, w którym z Maezawą miało lecieć kilku artystów, ale w marcu tego roku zmieniła się koncepcja. Teraz każdy może aplikować do misji, która nie odbędzie się wcześniej niż w 2023 roku. O ile w ogóle do niej dojdzie.

Yusaku Maezawa nie rezygnuje z Księżyca, ale najpierw zadowoli się pobytem na MSK

Nie jest zaskoczeniem, że Maezawa wykorzystał nadarzającą się okazję, by zamiast w podróż do Księżyca, wkręcić się do lotu na MSK. Zamiast ósemki współtowarzyszy, zabiera tylko jedną osobę, ale takie już są ograniczenia Sojuza. Więcej niż trzech ludzi tam się nie zmieści, a potrzebny jest przecież jeszcze pilot. Gdyby Space Adventures korzystało z usług SpaceX i załogowego Dragona prawdopodobnie w misji udział wziąłby co najmniej jeszcze jeden turysta. Byłby to pewnie Shun Ogiso, który jest współpracownikiem Maezawy i w misji Sojuz MS-20 pełni rolę zapasowego załoganta.



Na załogę Sojuza MS-20 na pokładzie MSK czekają członkowie Ekspedycji 66

Na zdjęciu wszyscy się cieszą, ale na pewno pamiętają, że loty orbitalne wciąż potrafią zaskakiwać i być powodem do stresu. Nie trzeba sięgać pamięcią daleko. W październiku podczas kręcenia filmu Wyzwanie, załoga stacji jak i ekipa filmowa musiały schronić się w swoich pojazdach. Przyczyną był niespodziewany zapłon silników niedawno dołączonego do stacji modułu Nauka, który obrócił całą stacją.



Aleksiej Owczinin, w symulatorze kapsuły załogowej Sojuz w 2019 roku

Obecnie załoga MSK jest w stanie podwyższonej gotowości do ewakuacji, gdyż wciąż MSK może znaleźć się na torze kolizyjnym ze szczątkami niedawno zestrzelonego satelity. I choć to wszystko wiąże się z niebezpieczeństwem, to można założyć, że jeśli ktoś zdecydował się polecieć w kosmos, wie że to nie zawsze podróż pierwszą klasą ze wszystkimi możliwymi wygodami.

Dziewiąta misja Space Adventures, pierwsza po ponad 10 letniej przerwie

Dotychczas Space Adventures wysyłało turystów pojedynczo, dotychczas osiem razy. Pierwszym podróżnikiem był Dennis Tito w 2001 roku, a ostatnim Guy Laliberté w 2009 roku.



Plakietka misji Sojuz MS-20, którą realizuje Roskosmos na zlecenie Space Adventures

Potem nastąpiła długa przerwa, aż do teraz, gdy w podróż wybierze się dwójka Japończyków. Co prawda i oni będą w trakcie lotu kręcić film, ale bliżej im już do klasycznej definicji kosmicznego turysty. Takiego co chce mieć z wakacji zdjęcia i wideo, które wrzuci na YouTube. Lot opłacił Yusaku Maezawa, a Yozo Hirano będzie dokumentował pobyt Yusaku na pokładzie MSK.

Szczegóły dotyczące misji Sojuz MS-20

Cała trójka startuje w kosmos w środę 8 grudnia 2021 roku o godzinie 8:38. Lot odbędzie się w ramach misji Sojuz MS-20. Dokowanie do modułu Poisk przewidziano po sześciu godzinach od startu. Alexander Misurkin będzie w trakcie tej misji pełnił rolę zarówno dowódcy lotu jak i inżyniera pokładowego. Podobnie jak Anton Shkaplerov, który w październiku zawiózł ekipę filmową na pokładzie Sojuza MS-19, a potem Oleg Nowicki, który kilka dni później przywiózł tę ekipę na Ziemię Sojuzem MS-18.



Powrót ekipy filmowej w październiku 2021 na pokładzie Sojuza MS-18

Tym razem zarówno lot jak i powrót realizowane będą tym samym pojazdem. Lądowanie Sojuza MS-20 na Ziemi zaplanowano już na niedzielę 19 grudnia 2021. Za to Sojuz MS-19 pozostanie zadokowany do MSK jeszcze kilka miesięcy. Start misji, dokowanie jak i powrót Sojuza MS-20 będzie pokazywany jako transmisja wideo na kanale NASA TV na YouTube

Lot Sojuza MS-20 to czwarta załogowa wyprawa do MSK w tym roku (wcześniej poleciała załoga Crew-2, Crew-3 oraz Sojuz MS-19. Będzie to też 13 start z terenu kosmodromu Baikonur w 2021 roku, 57 lot rakiety Sojuz 2.1a i w ogóle 148 lot załogowej kapsuły Sojuz w historii. Na dodatek to 127 misja na orbitę Ziemi, którą podjęto w tym roku.

Program Sojuz wciąż owocuje kolejnymi misjami, choć w 2018 roku zanotował potknięcie

Ciemne chmury zebrały się nad Sojuzem kilka lat temu, gdy misja Sojuz MS-10 zakończyła się awaryjnym lądowaniem kapsuły z załogą. Jednak rosyjski program załogowych lotów wcale nie stoczył się w niebyt jak sugerowali niektórzy eksperci. Co prawda od tego czasu flota pojazdów wożących ludzi w kosmos wzbogaciła się o załogowe Dragony SpaceX, ale nie dołączyły wciąż do nich Starlinery Boeinga, które do pewnego czasu były równorzędnym partnerem w tym mini wyścigu kosmicznym.

W przyszłości jeszcze więcej turystycznych podróży na MSK

Choć trudno mówić, że w kolejnych latach na MSK zaroi się od turystów, na pewno można powiedzieć, że plany zakładają ich częstą obecność na jej pokładzie.



Sojuz w przestrzeni kosmicznej

Za niespełna rok Sojuz MS-23 ma zawieźć kolejną dwójkę turystów, która tym razem pozostanie na orbicie aż sześć miesięcy. Misja realizowana będzie przez Glavkosmos, oddział Roskosmosu koncentrujący się na misjach komercyjnych. Glavkosmos zrealizuje kolejny lot Sojuzem już w 2023 roku. W tym samym roku również SpaceAdventures planuje misję turystyczną, której największą atrakcją ma być wyjście w otwartą przestrzeń kosmiczną. Ale to wszystko najwcześniej za rok, więc jeszcze wiele może się zmienić.

