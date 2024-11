Tom Cruise prosi Was o zaufanie ten ostatni raz. “Mission: Impossible 8 – The Final Reckoning” na mocnym zwiastunie i z datą premiery kinowej. To koniec filmowej serii?

Mission: Impossible 8 – The Final Reckoning. Zwiastun już dostępny

Choć nie doczekaliśmy się oficjalnego komunikatu w tym zakresie, wiele wskazuje, że Ethan Hunt zmierza na swoją ostatnią misję. Sugeruje to już sam tytuł nadciągającej premiery kinowej – “Mission: Impossible – The Final Reckoning” (jeszcze do niedawna znanej jako “Mission: Impossible – Dead Reckoning Part 2”) – której pierwszy zwiastun właśnie ujrzał światło dzienne.

Trwający równo dwie minuty klip wprowadza nas na nowo do świata, w którym granica między życiem a śmiercią jest wyjątkowo cienka. Z uporem maniaka balansuje na niej Tom Cruise, powracający do roli Ethana Hunta.

I tym razem czeka na niego masa wyzwań – od skutych lodem pustkowi, przez podmorskie dno, na ryzykownych, powietrznych manewrach kończąc. Wszędzie tam doprowadziła go suma jego własnych wyborów:

Mission: Impossible 8 – The Final Reckoning: data premiery

Premiera kinowa “Mission: Impossible 8” została zaplanowana na 23 maja 2025 roku.

Na ekranie zawitają wówczas Cruise oraz Vanessa Kirby, Simon Pegg, Ving Rhames, Henry Czerny, Simon Pegg, Hayley Atwell, Vanessa Kirby, Esai Morales, Pom Klementieff, Shea Whigham, Hannah Waddingham i Nick Offerman.

Film wyreżyserował związany z serią Christopher McQuarrie (“Top Gun: Maverick”, “Turysta”), który – wraz z Erikiem Jendresenem (“Mission: Impossible – Dead Reckoning – Part One”, “Kompania braci”) – przygotował też scenariusz do niego.

Źródło: Paramount Pictures