Według najnowszych doniesień wystartowały prace nad “Top Gun 3” od twórców “Top Gun: Maverick”. Co już wiadomo? Kiedy możemy spodziewać się premiery?

Top Gun 3 powstanie

Podążając za źródłami branżowymi, takimi jak The Hollywood Reporter czy Deadline, trwają prace nad scenariuszem do “Top Gun 3”. Kontynuacja hitowego “Top Gun: Maverick” z pierwszoplanową rolą Toma Cruise’a ma powstawać już od jesieni ubiegłego roku, co biorąc pod uwagę sukces poprzednika, nie powinno być dla nikogo zaskoczeniem.

Przypomnijmy, że “Top Gun 2” uzyskało spektakularny wynik kasowy w postaci niemal 1,5 mld dolarów globalnych wpływów. Zdobyło też miano lidera w odbudowie kina po ciężkiej próbie, jaką była pandemia; dla Cruise’a oznaczało zaś powrót na sam szczyt.

Top Gun 3 – obsada i twórcy

Nad tytułem pracują nazwiska odpowiedzialne za sukces “Top Gun: Maverick”, tj.: Ehren Kruger w roli scenarzysty oraz Joe Kosinski na stołku reżyserskim. Zgodnie z zamysłem twórców do obsady powinni dołączyć Tom Cruise, Miles Teller i Glen Powell.

Kiedy premiera kinowa?

Cóż, nieprędko. Aktualnie Cruise rozwija “Mission: Impossible 8” i nie zmieni się to aż do połowy przyszłego roku. W planach ma też współpracę z Dougiem Limanem, NASA i SpaceX, której owocem ma być pewne kosmiczne widowisko. Sam projekt “Top Gun: Maverick” pochłonął zaś kilka dobrych lat zaangażowanej w niego ekipy, co daje pewien pogląd na temat tempa prac, jakiego możemy spodziewać się i tym razem.

