Xiaomi przedstawiło wszystkie najważniejsze informacje dotyczące MIUI 12. Najnowsza wersja rozbudowanej nakładki na system Android już wkrótce zacznie trafiać do pierwszych użytkowników.

Które smartfony otrzymają MIUI 12?

Dla wielu to właśnie terminy oraz dostępność aktualizacji są tutaj kluczową sprawą. Od tego zatem zaczynamy, bo wydaje się, że jest całkiem dobrze.

Po startujących lada dzień beta testach, proces wdrażania aktualizacji z MIUI 12 ma rozpocząć się w czerwcu. W pierwszej fazie trafi ona na Xiaomi Mi 9, Xiaomi Mi 9T, Xiaomi Mi 9T Pro, Redmi K20 i Redmi K20 Pro.

Zdecydowanie większe grono użytkowników będzie jednak zainteresowane drugą fazą, ponieważ ta obejmie obszerniejszą liczbę smartfonów Xiaomi, Redmi oraz POCO z różnych przedziałów cenowych. Ich listę możecie zobaczyć na poniższej infografice.

MIUI 12 co nowego?

Producent podkreśla, co zresztą nikogo nie powinno dziwić, iż MIUI 12 przynosi szereg bardzo istotnych dla użytkowników zmian i nowości. Sam wyróżnia tutaj kilka kluczowych filarów nowej nakładki. MIUI 12 to przede wszystkim korekty wizualne (z mocnym wskazaniem na tzw. super tapety), pływające okna, Casting oraz poprawki związane z prywatnością.

Let's recap what have been covered for MIUI 12 today.

1. A lifelike system with gorgeous animations and extraordinary visualizations

2. Enhanced privacy protection

3. Breathtaking super wallpapers

4. Floating windows

5. Powerful universal casting#MIUI12 #DecadesMasterpiece pic.twitter.com/i3WbNPbqQa — MIUI (@miuirom) May 19, 2020

Te ostatnie były już wywoływane przy okazji niedawnych głośnych doniesień na temat tego, iż smartfony Xiaomi i wybrane aplikacje tego producenta zbierają mnóstwo danych. MIUI 12 ma zapewniać ulepszoną kontrolę nad uprawnieniami oraz powiadomienia w sytuacji, gdy aplikacja będzie wykorzystywała najbardziej wrażliwe elementy smartfona (kamerę, mikrofon czy lokalizację).

MIUI 12 dla estetów. Nowe elementy mają upiększyć system

Jeśli chodzi natomiast o kwestię designu to mocno promowane są tzw. super tapety, czyli najprościej to ujmując krótkie animacje, które podczas prezentacji faktycznie wyglądały miło dla oka.

MIUI 12 super wallpapers break the boundaries of space. Every time when you enter your home screen, you’re taking a tour on the martian surface. As you swipe through the Home screen, you can even see the planet spin.#MIUI12 #DecadesMasterpiece pic.twitter.com/mkEIOAYaTO — MIUI (@miuirom) May 19, 2020

Zdecydowano się również częściowo przekształcić liczby w wykresy. W ten sposób prezentowane będą chociażby zasoby pamięci smartfonów. Wreszcie istotną rolę odegra ciemny motyw, który będzie działał nie tylko w samym systemie, ale też zewnętrznych aplikacjach. To właśnie ta ostatnia wzmianka jest tutaj najważniejsza, bo tryb ciemny był już w MIUI obecny, został teraz po prostu rozbudowany.

Last year, we introduced Dark mode on MIUI 11, which has been working perfectly with our system apps. Now we did adaptation for all third party apps, allowing you to enjoy a universal dark mode on your phone. #MIUI12 #DecadesMasterpiece pic.twitter.com/O7QmYpGk7T — MIUI (@miuirom) May 19, 2020

Oczywiście akcentowane są najważniejsze nowości, bo w ogólnym rozrachunku nowa wersja nakładki przynosi też szereg mniejszych, na pierwszy rzut oka niewidocznych. Chociażby Ultra Battery Saver czy wspomniany Casting. Czym jest? Wbudowanym narzędziem, dzięki któremu możliwe będzie szybkie i łatwe przesyłanie treści ze smartfona na inne, większe urządzenia. Wymagania? Wsparcie Miracast.

Wiemy, że niektórzy z Was korzystają ze smartfonów tego producenta. Jak podobają się zapowiedzi MIUI 12? Załapiecie się na aktualizację?

Źródło: @miuirom

Warto zobaczyć również: