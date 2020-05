Zgodnie z zapowiedziami, polską premierę zaliczają dziś Redmi Note 9 i Redmi Note 9 Pro. To wyczekiwane przez wielu smartfony ze średniej półki. Ile trzeba będzie za nie zapłacić?

Poznaliśmy polskie ceny Redmi Note 9 i Redmi Note 9 Pro

Globalna premiera obydwu tych modeli miała miejsce na początku tego miesiąca. Bardzo szybko docierają one zatem do Polski. Będą dostępne w trzech wersjach kolorystycznych - białej, zielonej i szarej. Ważniejsze są jednak różnice w zasobach pamięci, bo to one wpływają na ceny. Te prezentują się następująco.

Redmi Note 9, 3 GB + 64 GB - 899 złotych

Redmi Note 9, 4 GB + 128 GB - 999 złotych

Redmi Note 9 Pro, 6 GB + 64 GB - 1299 złotych

Redmi Note 9 Pro, 6 GB + 128 GB - 1399 złotych

Pierwsza okazja do zakupu pojawi się 22 maja, w oficjalnym sklepie producenta. Decydujacy się na skorzystanie z Flash Sale otrzymają praktyczne bonusy.

Przedsprzedaż w innych sklepach rozpocznie się 25 maja. Co ważne, także tutaj pojawią się wyżej wymienione bonusy.

Regularna sprzedaż ruszy natomiast 1 czerwca.

Czy Redmi Note 9 i Redmi Note 9 Pro namieszają na rynku?

O specyfikacjach omawianych smartfonów pisaliśmy już przy okazji ich globalnej premiery. Wypada jednak raz jeszcze przypomnieć najważniejsze parametry, bo to właśnie przy ich uwzględnieniu można odnieść się do cen.

Trzeba też uwzględniać, że rywalami Redmi Note 9 będą smartfony do 1000 zł. Redmi Note 9 Pro ma poprzeczkę postawioną nieco wyżej, bo musi konkurować ze smartfonami do 1500 zł. W związku z tym oferuje zauważalnie więcej od tańszego brata.

Specyfikacja Redmi Note 9

Android 10 z MIUI 11

6.53-calowy ekran Full HD+ (2340 x 1080 pikseli), Corning Gorilla Glass 5

ośmiordzeniowy procesor MediaTek Helio G85, 12nm

3 GB / 4 GB pamięci RAM

64 GB / 128 GB pamięci wewnętrznej (UFS 2.1) + czytnik kart microSD do 256 GB

kamera główna 48 Mpix f/1.79 + 8 Mpix 118°, f/2.2 + 2 Mpix f/2.4 + 2 Mpix f/2.4

kamera przednia 13 Mpix f/2.25

Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), NFC (na wybranych rynkach)

Dual SIM

bateria 5020 mAh, ładowanie 18W

wymiary 162.38 x 77.2 x 8.95 mm

waga 199 g

Specyfikacja Redmi Note 9 Pro

Android 10 z MIUI 11

6.67-calowy ekran Full HD+ (2400 x 1080 pikseli), Corning Gorilla Glass 5

ośmiordzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 720G, 8nm

6 GB pamięci RAM

64 GB / 128 GB pamięci wewnętrznej (UFS 2.1) + czytnik kart microSD do 256 GB

kamera główna 64 Mpix f/1.89 + 8 Mpix 119°, f/2.2 + 5 Mpix f/2.4 + 2 Mpix f/2.4

kamera przednia 16 Mpix f/2.48

Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), NFC

Dual SIM

bateria 5020 mAh, ładowanie 30W

wymiary 165.75 x 76.68 x 8.8 mm

waga 209 g



Redmi Note 9 i Redmi Note 9 Pro

Co sądzicie o polskich cenach Redmi Note 9 i Redmi Note 9 Pro? Mają szansę namieszać na rynku i wzbudzić większe zainteresowanie? A może widzicie lepsze modele w tych cenach?

Źródło: Xiaomi

