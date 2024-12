Szusowanie na nartach może być w tym roku jeszcze bardziej beztroskie. Zadbał o to InPost, dokładniej zaś jego nowe, mobilne paczkomaty. Pierwszy z nich stanął już przy stoku narciarskim “Złoty Groń” w Istebnej, a na nim wcale nie koniec.

Pierwszy mobilny paczkomat InPostu już przy stoku

Wyjazd na narty zmąciły niespodziewane komplikacje w postaci nadbagażu? A być może Wasz niezbędnik okazał się niekompletny i musicie uzupełnić go w możliwie najkrótszym czasie? – Z myślą o takich właśnie sytuacjach InPost wprowadza paczkomaty mobilne, które ulokuje tuż przy stokach narciarskich.

Pierwszy z nich znajdziecie już przy stoku “Złoty Groń” w Istebnej, a niebawem dołączą do niego również te w Bukowinie Tatrzańskiej oraz w Wiśle. O planach polskiego przewoźnika poinformował na swoim koncie w X jego prezes – Rafał Brzoska:

Paczkomat InPost nie tylko na stoku narciarskim

To kolejny przykład niestandardowych lokalizacji, na które stawia InPost. Niedawno słynne paczkomaty wylądowały m.in. na lotniskach w Warszawie, Wrocławiu, Katowicach i Poznaniu, a także w szpitalach – na dobry początek w Centrum Zdrowia Dziecka, Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie, Narodowym Instytucie Onkologii w Gliwicach oraz w Szpitalu Świętej Trójcy w Płocku. Firma uruchomiła też usługę dostaw międzynarodowych między Polską a siedmioma innymi, europejskimi rynkami: Francją, Hiszpanią, Portugalią, Włochami, Belgią, Holandią oraz Luksemburgiem.

W odróżnieniu od powyższych kierunków rozwoju mobilne paczkomaty InPostu będą dostępne jedynie okresowo, na który to zabieg zdecydowano się po raz pierwszy w historii dostawcy. Czas pokaże, czy takie rozwiązanie zdoła się przyjąć (jako amatorzy sportowych wrażeń mamy co do tego swoje podejrzenia).

Źródło: InPost