InPost słynie ze świetnych pomysłów, które przynoszą korzyść użytkownikom, ale też mają biznesowe uzasadnienie. Tak jest i tym razem.

Często zdarza się, że pasażerowie podczas odprawy na lotnisku dowiadują się, że nie mogą zabrać wszystkich swoich rzeczy na pokład samolotu. To może być sporym problemem, szczególnie jeśli są to wartościowe przedmioty, które przez przypadek znalazły się w bagażu podręcznym. W takiej sytuacji pasażerowie stają przed dylematem: czy wyrzucić te przedmioty, czy wrócić i włożyć je do odprawionego bagażu rejestrowanego. To nie tylko kłopot, ale i spory stres.

Paczkomat InPost na lotnisku w Warszawie

Z myślą o takich sytuacjach, InPost postanowił zareagować. Na początku 2023 roku firma przeprowadziła ankietę wśród kilkuset osób, pytając, czy byłyby zainteresowane usługą nadania zatrzymanych przedmiotów poprzez Paczkomat. Większość odpowiedziała twierdząco, co skłoniło InPost do podjęcia działań.

W efekcie na Lotnisku Chopina w Warszawie rzeczywiście stanął Paczkomat. Urządzenie zostało zainstalowane w strefie kontroli bagażu przy przejściu Fast Track E. W pobliżu znajduje się także miejsce, w którym podróżni mogą zapakować przedmioty w kartony o odpowiednich wymiarach. Samo nadanie odbywa się, naturalnie, poprzez aplikację InPost Mobile. Wszystko odbywa się więc szybko i bezproblemowo.

Proste rozwiązanie, dla dobra podróżujących

„Paczkomat rozwiązuje ten problem – można szybko i niedrogo zabezpieczyć takie rzeczy, nie wydłużając odprawy. To szczególnie ważne dla osób, które spieszą się na samolot i mogą nawet narazić się na to, że nie wejdą na pokład lub stracą pieniądze wydane na bilet" – skomentował Waldemar Brzoska, dyrektor biura ekspansji InPost.

Anna Dermont, rzecznik Lotniska Chopina dodała, że jest to „proste rozwiązanie” i „ułatwienie zarówno dla podróżnych, jak i dla pracowników lotniska”. Jak zauważa, „kontrola bezpieczeństwa na lotnisku to odpowiedzialne i trudne zadanie. Pracownicy tego obszaru muszą być bardzo skoncentrowani. Każdy przedmiot, który nie może zostać dopuszczony do transportu na pokładzie samolotu, to strata dla pasażerów”.

Źródło: InPost