Nie potrzeba wielkich wyprzedaży – czasem po prostu sklepy nieświadomie zsynchronizują swoje działania tak, że jednego dnia da się wyłowić kilka naprawdę mocnych promocji. Tak właśnie stało się dzisiaj.

Jak wiesz, cały czas trzymamy rękę na pulsie i jeśli tylko pojawiają się jakieś ciekawe promocje, to dajemy znać na benchmarku. Dzisiaj udało nam się wyłowić z morza ofert nie jedną ani nie dwie duże okazje. I to z kilku różnych sklepów.

SSD Cruciala i gamingowe monitory w promocji na Morele

Warto zajrzeć choćby na Morele, gdzie (popularny i osiągający transfery powyżej 500 MB/s) dysk SSD Crucial MX500 o pojemności 500 GB da się dziś kupić za 229 zł. Aby obniżyć standardową cenę wystarczy wpisać kod GAME22.

Tym samym kodem (GAME22) obniżysz ceny wybranych monitorów: (wyposażony w zakrzywiony ekran Full HD o przekątnej 24 cali i odświeżaniu 144 Hz) Samsung C24RG50FZR kupisz za 599 zł, a (27-calowy model z panelem IPS o rozdzielczości 2560 x 1440 pikseli) BenQ EX2780Q za 1399 zł.

Ryzen w EURO i Office w Neonet – kolejne dobre okazje

Nie ograniczajmy się jednak do Moreli, bo i w innych sklepach da się co nieco znaleźć. Na przykład w RTV EURO AGD tylko dziś możesz kupić procesor AMD Ryzen 5 5600G BOX za 699 zł, jeśli tylko użyjesz kodu HARDWARE270922. Normalnie ten 6-rdzeniowiec rozpędzający się do 4,4 GHz kosztuje około ośmiu stówek, więc faktycznie można sporo zaoszczędzić.

Idźmy dalej. W sklepie Komputronik dysk SSD Crucial BX500 kosztuje teraz tylko 169,90 zł, a w Neonet czeka na ciebie domowo-studencki program Microsoft Office 2021 z bezterminową licencją za jedyne 499 złotych. Do tego w prezencie otrzymasz jeszcze zestaw słuchawkowy Microsoft Modern z interfejsem USB.

Wciąż też trwa promocja na Kindle

Warto też przy okazji przypomnieć o trwającej w sklepie Amazon obniżce cen czytników Kindle Paperwhite: za wariant o pojemności 8 GB zapłacisz tylko 503,99 zł, a promocją objęte zostały także modele 16 i 32 GB.

Źródło: informacja własna