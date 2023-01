Sony zaczyna coraz systematyczniej przypominać o PlayStation VR2 i przekonywać, że już od dnia premiery nikt nie będzie się z tym gadżetem nudzić.

Ponad 30 gier na premierę PlayStation VR2

O PlayStation VR 2 mówi się od dawna i trzeba przy tym przyznać, że od strony sprzętowej zapowiedzi mogą się podobać. Wiele osób pamięta jednak, jak wyglądała sytuacja z grami w początkowym okresie obecności na rynku konsoli PlayStation 5. W przypadku tych next-genowych gogli od Sony ma być inaczej i powoli dajemy temu wiarę.

Część z gier zmierzających na PlayStation VR2 ujawniono już wcześniej, teraz trochę dołożono i w efekcie na liście udostępnionej przez Sony znajduje się już 37 produkcji. Zdecydowana większość ma być dostępna dla graczy od dnia premiery gogli, w przypadku kilku możliwe jest delikatne opóźnienie (ale nie dłuższe niż kilka tygodni).

Niezmiennie najwięcej emocji wywołują Horizon Call of the Mountain, Gran Turismo 7, No Man’s Sky i The Walking Dead: Saints & Sinners: Ch. 2: Retribution. Z ogłoszonych na ostatniej prostej wyróżniają się natomiast Creed: Rise to Glory – Championship Edition powstający we współpracy z wytwórnią MGM, strzelanka Pavlov VR i przygodówka Before Your Eyes.

Gry na start PlayStation VR2 - lista

After the Fall (Vertigo Games)

Altair Breaker (Thirdverse)

Before Your Eyes (Skybound Interactive)

Cities VR (Fast Travel Games)

Cosmonious High (Owlchemy Labs)

Creed: Rise to Glory – Championship Edition (Survios)

The Dark Pictures: Switchback (Supermassive)

Demeo (Resolution Games)

Dyschronia: Chronos Alternate (MyDearest Inc., Perp Games)

Fantavision 202X (Cosmo Machia, Inc.)

Gran Turismo 7 (darmowy upgrade Gran Turismo 7 na PS5)

Horizon Call of the Mountain (Firesprite, Guerrilla)

Job Simulator (Owlchemy Labs)

Jurassic World Aftermath (Coatsink)

Kayak VR: Mirage (Better Than Life)

Kizuna AI – Touch the Beat! (Gemdrops, Inc.)

The Last Clockwinder (Pontoco/Cyan Worlds)

The Light Brigade (Funktronic Labs)

Moss 1 & 2 Remaster (Polyarc)

NFL Pro Era (StatusPro, Inc., darmowy upgrade)

No Man’s Sky (Hello Games)

Pavlov VR (Vankrupt)

Pistol Whip (Cloudhead,darmowy upgrade)

Puzzling Places (Realities.io, darmowy upgrade)

Resident Evil Village (Capcom, darmowy upgrade RE Village na PS5)

Rez Infinite (Enhance)

Song in the Smoke (17 Bit)

Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge – Enhanced Edition (ILMxLAB)

Synth Riders (Kluge Interactive, darmowy upgrade)

The Tale of Onogoro (Amata K.K)

Tentacular (Devolver)

Tetris Effect: Connected (Enhance)

Thumper (Drool LLC)

The Walking Dead: Saints & Sinners: Ch. 2: Retribution (Skydance)

Vacation Simulator (Owlchemy Labs)

What the Bat (Triband)

Zenith: The Last City (Ramen VR, darmowy upgrade)

Kiedy premiera PlayStation VR2?

Sony już jakiś czas temu ruszyło z przedsprzedażą PlayStation VR2. Do premiery pozostaje niewiele czasu, zaplanowano ją na 22 lutego.

Dla niektórych zainteresowanych problemem może być tu przede wszystkim cena, bo wynosi 599,99 euro. W Polsce przeliczono to na 2999 złotych.

Źródło: blog.playstation