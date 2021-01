Cyberpunk 2077 nie okazał się idealny, ale zgodnie z przypuszczeniami szybko pojawiają się osoby chcące wprowadzić do gry różnego rodzaju modyfikacje. Teraz będą miały łatwiejsze zadanie.

Udostępniono narzędzia modderskie do Cyberpunk 2077

Sami twórcy zajmują się obecnie poprawkami do Cyberpunk 2077 systematycznie wypuszczając kolejne aktualizacje. Ostatnio był to patch 1.1, jeszcze większy patch 1.2 powinien okazać się kwestią maksymalnie paru tygodni. W międzyczasie pojawia się sporo modyfikacji. Pisaliśmy już chociażby o tej wprowadzającej z widok TPP czy Borderlandfy2077 zmieniającej grafikę na styl serii Borderlands, a to przecież tylko wierzchołek naprawdę sporej już góry, która powinna teraz rosnąć jeszcze szybciej.

CD Projekt RED zdecydował się bowiem udostępnić narzędzia modderskie do Cyberpunk 2077. Każdy zainteresowany ma do nich niezwykle łatwy dostęp, wystarczy udać się na oficjalną stronę gry i skorzystać z przycisków „download”.

Narzędzia modderskie też będą aktualizowane

Tego typu elementy niosą znaczące ułatwienia dla modderów, efekty ich prac powinny być lepsze i szybciej udostępniane społeczności. Zaprawieni w tego typu bojach mogą dostrzec, iż póki co zasoby są stosunkowo skromne, ale jak podają przedstawiciele CD Projekt RED narzędzia modderskie będą stale aktualizowane wraz z kolejnymi poprawkami gry, także po to aby zapewniać odpowiednią kompatybilność.

Planujecie korzystać z modyfikacji do Cyberpunk 2077? A może sami je tworzycie?

Źródło: cyberpunk.net

Warto zobaczyć również: