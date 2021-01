Tak jak można było się spodziewać, modyfikacji do Cyberpunk 2077 szybko przybywa. Borderlandfy2077 to póki co jedna z lepiej wyglądających, wizualnie i technicznie.

Borderlandfy2077, czyli skrzyżowanie Cyberpunk 2077 z Borderlands

Na platformie Nexus Mods roi się już od różnego rodzaju modyfikacji do gry przygotowanej przez CD Projekt RED. Jedna z nich to Borderlandfy2077 i nazwa nie jest przypadkowa. Autor skorygował bowiem oprawę graficzną w sposób, który od razu przywodzi na myśl serię Borderlands. Ta zyskała przez lata naprawdę sporą popularność, a jeden z jej znaków rozpoznawczych to komiksowa warstwa wizualna.

Oczywiście nie każdy musi z tego typu rozwiązaniem sympatyzować, natomiast efekty pracy modera prezentują się naprawdę dobrze, tzn. osiągnął zamierzony efekt i nie widać, aby modyfikacja wiązała się z jakimiś błędami. Na prezentację instalacji Borderlandfy2077 oraz tego, jak zmienia Cyberpunk 2077 możecie spojrzeć poniżej.

Jak Wam się podoba? Wydaje się, że to propozycja skierowana do dość ściśle określonego grona odbiorców. Tym bardziej, że chociaż o Cyberpunk 2077 można powiedzieć sporo złego, akurat pod względem oprawy graficznej wypada on naprawdę dobrze. Przynajmniej w wersji PC, gdy dysponuje się odpowiednio wydajnym sprzętem. Digital Foundry przyznało nawet Cyberpunk 2077 miano najładniejszej gry 2020 roku.

Źródło: nexusmods

