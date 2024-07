Mój Prąd 6.0 ruszy we wrześniu. W tym roku program realizowany przez NFOŚiGW stawia na pierwszym miejscu dotowanie instalacji fotowoltaicznych z magazynem energii. Eksperci komentują jego założenia i wskazują propozycje zmian.

Mój Prąd 6.0 wystartuje we wrześniu bieżącego roku. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej chce, aby Polacy chętniej inwestowali w magazyny energii. Z tego względu urządzenia te będą warunkiem uzyskania dofinansowania w przypadku instalacji przyłączonych do sieci po 1 sierpnia 2024 r.

Szczegóły na temat programu skomentował Kamil Sankowski, członek zarządu Polenergia Fotowoltaika. Zwraca on uwagę, że cieszy fakt, że program wciąż zachowuje swoje charakterystyczne cechy, czyli przejrzystość warunków i korzystne kwoty dopłat do instalacji fotowoltaicznej i magazynów energii.

Mój Prąd 6.0 – budżet programu

Wątpliwości eksperta wzbudza kwota, która została przeznaczona na dotacje. Budżet ma wynosić 400 mln zł, co oznacza, że pieniędzy wystarczy dla nieco ponad 17 tys. gospodarstw domowych. Dla zrozumienia problemu przytoczono dane na temat liczby przyłączeń instalacji fotowoltaicznych w Polsce. W każdym miesiącu przybywa ich ok. 15 tys.

Kamil Sankowski podkreślił, że rośnie zainteresowanie klientów magazynami energii. Sama Polenergia Fotowoltaika ma instalować ok. 150-200 takich urządzeń miesięcznie, co sprawia, że 40 proc. klientów firmy posiada magazyn energii połączony z instalacją fotowoltaiczną. Udział tych urządzeń w ogólnej liczbie instalacji PV powinien się zwiększyć za sprawą nowej edycji programu Mój Prąd.

Mój Prąd jak Czyste Powietrze?

W swoim komentarzu Kamil Sankowski zwraca uwagę, że jego zdaniem niekorzystne jest dzielenie programu Mój Prąd na kolejne edycje, ograniczone budżetem lub ramami czasowymi. Sprawia to, że o otrzymaniu dotacji często decyduje czas, co sprawia, że inwestorzy działają pod presją czasu – może wpływać to na wybór firmy i potencjalnie gorszą jakość montażu. Ekspert zaproponował, by Mój Prąd działał w trybie ciągłym, tak, jak program Czyste Powietrze.