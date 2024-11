Ministerstwo Klimatu i Środowiska przeznaczy 1,7 mld zł z funduszy unijnych na wsparcie programu Mój Prąd. Zwiększy on ogólny budżet programu, który ma zachęcać do inwestowania w przydomowe instalacje OZE.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska podpisało umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, która zapewnia 1,7 mld zł z programu FEnIKS na finansowanie programu Mój Prąd. Celem jest wsparcie inwestycji w odnawialne źródła energii przez prosumentów. Mowa tu o inwestycji w przydomowe instalacje fotowoltaiczne wraz z magazynami energii elektrycznej i energii cieplnej.

Szósta edycja programu Mój Prąd rozpoczęła się we wrześniu 2024 r. i szybko wyczerpała ponad połowę pierwotnego budżetu wynoszącego 400 mln zł. W odpowiedzi na duże zainteresowanie, budżet zwiększono do 1,25 mld zł. Teraz, dzięki dodatkowym środkom z Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FEnIKS), program otrzyma kolejne 1,7 mld zł. Nabór wniosków trwa do 20 grudnia 2024 r.

Mój Prąd 6.0 - większy budżet. Ile dofinansowania można dostać?

Program Mój Prąd 6.0 oferuje maksymalne dofinansowanie do 28 tys. zł dla instalacji fotowoltaicznych z magazynami ciepła i energii. Poziom dofinansowania zależy od tego, na jakie elementy instalacji się zdecydujemy. Prosumentom, którzy ponieśli wydatki na instalacje po 1 stycznia 2021 r., przysługuje wsparcie, pod warunkiem rozliczania się w systemie net-billing. Dla mikroinstalacji zgłoszonych po 1 sierpnia 2024 r. wymagany jest montaż magazynu energii lub ciepła.

Dofinansowanie wynosi 7 tys. zł dla mikroinstalacji o mocy od 2 do 20 kW, 16 tys. zł z dodatkowym magazynem energii elektrycznej, oraz 5 tys. zł z magazynem ciepła. Pojemność magazynu energii musi wynosić co najmniej półtorakrotność mocy szczytowej fotowoltaiki. Kwoty te można łączyć, co pozwala na uzyskanie do 28 tys. zł wsparcia.

Nie tylko panele fotowoltaiczne

Do dofinansowania kwalifikują się różne urządzenia, które można zaliczyć do mikroinstalacji fotowoltaicznych. Są to m.in. panele fotowoltaiczne na dachach, konstrukcje gruntowe z inwerterem, mikroinwertery, wiaty, zadaszenia samochodowe, markizy, dachówki fotowoltaiczne oraz zestawy balkonowe. Warunkiem otrzymania dotacji jest przyłączenie instalacji do sieci elektroenergetycznej.

Łączna moc instalacji OZE posiadanych przez prosumenta nie może przekroczyć 50 kW. Dla mikroinstalacji zgłoszonych do 31 lipca 2024 r., magazyn energii lub ciepła nie jest konieczny do uzyskania dofinansowania. W takim przypadku wsparcie wynosi 6 tys. zł dla instalacji o mocy od 2 do 10 kW.