Chiny chciały skopiować maszynę do produkcji procesorów, ale ją popsuły

Chiny słyną z kopiowania cudzych pomysłów, jednak nie wszystko da się łatwo skopiować. Serwis The National Interest opisał sytuację, w której inżynierowie próbowali odtworzyć maszynę do produkcji procesorów — niestety, zamiast tego ją uszkodzili.

Maszyny litograficzne to jedne z najbardziej zaawansowanych technologicznie urządzeń na świecie. Służą do precyzyjnego nanoszenia wzorów obwodów elektronicznych na wafle krzemowe, co stanowi kluczowy etap w produkcji nowoczesnych układów scalonych, czyli procesorów i chipów wykorzystywanych m.in. w komputerach, smartfonach i systemach sztucznej inteligencji.

Problem w tym, że produkcją najbardziej zaawansowanych systemów litograficznych zajmuje się tylko jedna firma — holenderska ASML. To właśnie ona opracowała i wytwarza maszyny wykorzystujące litografię w ekstremalnym ultrafiolecie (EUV), które pozwalają tworzyć najnowocześniejsze, najmniejsze i najbardziej wydajne układy scalone na świecie.

Z powodu amerykańskich sankcji i ograniczeń eksportowych ASML nie może sprzedawać Chinom swoich najnowszych maszyn EUV. Chińskie fabryki półprzewodników zostały więc zmuszone do korzystania ze starszych systemów litografii DUV (Deep Ultraviolet), co poważnie ogranicza ich możliwości technologiczne. Brak dostępu do EUV utrudnia Pekinowi konkurowanie z Zachodem — zwłaszcza w kluczowej dziedzinie rozwoju sztucznej inteligencji, gdzie wydajne chipy odgrywają kluczową rolę.

Chcieli skopiować maszynę do produkcji procesorów

Co w takiej sytuacji postanowili zrobić chińscy inżynierowie? Zdecydowali się podpatrzyć zachodnie rozwiązania i spróbować je skopiować. Nie chodziło im jedynie o odtworzenie starszych modeli maszyn — celem było zrozumienie ich budowy i działania, by w przyszłości opracować własne, nowocześniejsze urządzenia litograficzne. Dzięki temu Chiny mogłyby uniezależnić się od Zachodu i samodzielnie produkować zaawansowane chipy, do których obecnie nie mają dostępu.

Wezwali producenta

Jak podaje The National Interest, podczas demontażu jednego ze starszych systemów litograficznych chińscy technicy najwyraźniej uszkodzili urządzenie. Ostatecznie byli zmuszeni wezwać producenta — firmę ASML — z prośbą o pomoc w naprawie. Po przybyciu do Chin technicy ASML szybko odkryli, że maszyna została rozebrana i ponownie złożona, co doprowadziło do awarii.

Incydent ten pokazuje, że Pekin ma przed sobą jeszcze długą drogę. Inżynieria odwrotna maszyn litograficznych ASML nie jest tak prosta, jak kopiowanie większości projektów przemysłowych. Bez dogłębnego zrozumienia fizyki, optyki i precyzji potrzebnej do działania takich urządzeń, próba ich odtworzenia może skończyć się uszkodzeniem sprzętu — zamiast stworzeniem konkurencyjnego rozwiązania.