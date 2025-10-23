Miało być tanio, a jest drogo. Nowe procesory AMD Ryzen już w Polsce

W polskich sklepach z elektroniką pojawiły się procesory AMD Ryzen 5 7400 i Ryzen 5 9500F – nowe modele, które miały być ciekawą propozycją do budowy tanich komputerów. Sprawdziłem, ile trzeba za nie zapłacić.

Jeśli myśleliście, że AMD zakończyło już historię z procesorami Ryzen 9000 i Ryzen 7000, jesteście w błędzie. Producent niedawno wprowadził do oferty nowe modele, które mają zainteresować osoby składające tańsze komputery.

Co prawda musieliśmy trochę poczekać, aż sprzęt pojawi się w polskich sklepach, ale w końcu się doczekaliśmy.

„Tanie” Ryzeny już dostępne

W polskich sklepach pojawiły się na razie dwa najbardziej podstawowe modele – Ryzen 5 7400 oraz Ryzen 5 9500F.

Model Ryzen 5 7400 Ryzen 5 7500F Ryzen 5 7600 Rdzenie/wątki 6/12 (Zen 4) 6/12 (Zen 4) 6/12 (Zen 4) Taktowanie/Boost 3,3/4,3 GHz 3,7/5,0 GHz 3,8/5,1 GHz Pamięć L3 32 MB 32 MB 32 MB Grafika Radeon

2 CU RDNA 2 brak Radeon

2 CU RDNA 2 TDP 65 W 65 W 65 W Cena 620 zł 550 zł 740 zł



AMD Ryzen 5 7400 w sklepie Komputronik

Ryzen 5 7400 to najsłabszy przedstawiciel serii Raphael. Jednostka oferuje 6 rdzeni i 12 wątków opartych na architekturze Zen 4 – podobnie jak modele Ryzen 5 7500F czy Ryzen 5 7600(X), lecz z niższym taktowaniem. Co istotne, procesor wyposażono w zintegrowaną grafikę, jednak jest to bardzo podstawowy układ, nadający się głównie do starszych gier lub pracy biurowej.

W polskich sklepach Ryzen 5 7400 wyceniono na ok. 620-650 zł, czyli między Ryzenem 5 7500F (ok. 550 zł) a Ryzenem 5 7600 (ok. 740 zł). Na ten moment nie wydaje się on szczególnie atrakcyjną propozycją – chyba że ktoś szuka najtańszego modelu z wbudowaną grafiką.

Model Ryzen 5 9500F Ryzen 5 9600 Ryzen 5 9600X Rdzenie/wątki 6/12 (Zen 5) 6/12 (Zen 5) 6/12 (Zen 5) Taktowanie/Boost 3,8/5,0 GHz 3,8/5,2 GHz 3,9/5,4 GHz Pamięć L3 32 MB 32 MB 32 MB Grafika brak Radeon

2 CU RDNA 2 Radeon

2 CU RDNA 2 TDP 65 W 65 W 65 W Cena 800 zł 800 zł 850 zł



AMD Ryzen 5 9500F w sklepie Media Expert

Ryzen 5 9500F to z kolei słabszy odpowiednik modeli Ryzen 5 9600(X) – najtańszy przedstawiciel generacji Granite Ridge. Procesor oferuje 6 rdzeni i 12 wątków architektury Zen 5. Dopisek „F” oznacza jednak brak zintegrowanej grafiki, więc konieczne będzie użycie osobnej karty graficznej.

Choć słabsza specyfikacja mogłaby sugerować niższą cenę, rzeczywistość wygląda inaczej – Ryzen 5 9500F kosztuje około 800 zł, czyli porównywalnie do modelu Ryzen 5 9600. Ten drugi jest nieco wydajniejszy, a dodatkowo posiada zintegrowany układ graficzny.



Procesor AMD Ryzen 5 7600 zadebiutował na początku 2023 r. - od jego premiery cena spadła blisko o połowę, dzięki czemu jest to jedna z ciekawszych propozycji w segmencie do 800 zł

Początkowe ceny – na razie bez rewelacji

Na ten moment nowe procesory nie wydają się szczególnie atrakcyjnym wyborem. AMD przyzwyczaiło nas jednak do tego, że ceny po premierze bywają zawyżone. Można więc przypuszczać, że z biegiem czasu sytuacja się unormuje, a ceny spadną do poziomu bardziej adekwatnego do oferowanych możliwości.

Jeśli AMD chce, by nowe modele spotkały się z większym zainteresowaniem, Ryzen 5 7400 powinien być wyceniony poniżej Ryzena 5 7500F, a Ryzen 5 9500F – kosztować mniej niż Ryzen 5 9600.