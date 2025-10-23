Procesory

Miało być tanio, a jest drogo. Nowe procesory AMD Ryzen już w Polsce

Paweł Maziarz | Redaktor serwisu benchmark.pl
W polskich sklepach z elektroniką pojawiły się procesory AMD Ryzen 5 7400 i Ryzen 5 9500F – nowe modele, które miały być ciekawą propozycją do budowy tanich komputerów. Sprawdziłem, ile trzeba za nie zapłacić.

Jeśli myśleliście, że AMD zakończyło już historię z procesorami Ryzen 9000 i Ryzen 7000, jesteście w błędzie. Producent niedawno wprowadził do oferty nowe modele, które mają zainteresować osoby składające tańsze komputery. 

Co prawda musieliśmy trochę poczekać, aż sprzęt pojawi się w polskich sklepach, ale w końcu się doczekaliśmy. 

„Tanie” Ryzeny już dostępne 

W polskich sklepach pojawiły się na razie dwa najbardziej podstawowe modele – Ryzen 5 7400 oraz Ryzen 5 9500F. 

ModelRyzen 5 7400Ryzen 5 7500FRyzen 5 7600
Rdzenie/wątki6/12 (Zen 4)6/12 (Zen 4)6/12 (Zen 4)
Taktowanie/Boost3,3/4,3 GHz3,7/5,0 GHz3,8/5,1 GHz
Pamięć L332 MB32 MB32 MB
GrafikaRadeon
2 CU RDNA 2		brakRadeon
2 CU RDNA 2
TDP65 W65 W65 W
Cena620 zł550 zł740 zł

AMD Ryzen 5 7400
AMD Ryzen 5 7400 w sklepie Komputronik

Ryzen 5 7400 to najsłabszy przedstawiciel serii Raphael. Jednostka oferuje 6 rdzeni i 12 wątków opartych na architekturze Zen 4 – podobnie jak modele Ryzen 5 7500F czy Ryzen 5 7600(X), lecz z niższym taktowaniem. Co istotne, procesor wyposażono w zintegrowaną grafikę, jednak jest to bardzo podstawowy układ, nadający się głównie do starszych gier lub pracy biurowej. 

W polskich sklepach Ryzen 5 7400 wyceniono na ok. 620-650 zł, czyli między Ryzenem 5 7500F (ok. 550 zł) a Ryzenem 5 7600 (ok. 740 zł). Na ten moment nie wydaje się on szczególnie atrakcyjną propozycją – chyba że ktoś szuka najtańszego modelu z wbudowaną grafiką. 

ModelRyzen 5 9500FRyzen 5 9600Ryzen 5 9600X
Rdzenie/wątki6/12 (Zen 5)6/12 (Zen 5)6/12 (Zen 5)
Taktowanie/Boost3,8/5,0 GHz3,8/5,2 GHz3,9/5,4 GHz
Pamięć L332 MB32 MB32 MB
GrafikabrakRadeon
2 CU RDNA 2		Radeon
2 CU RDNA 2
TDP65 W65 W65 W
Cena800 zł800 zł850 zł

AMD Ryzen 5 9500F w sklepie Media Expert
AMD Ryzen 5 9500F w sklepie Media Expert

Ryzen 5 9500F to z kolei słabszy odpowiednik modeli Ryzen 5 9600(X) – najtańszy przedstawiciel generacji Granite Ridge. Procesor oferuje 6 rdzeni i 12 wątków architektury Zen 5. Dopisek „F” oznacza jednak brak zintegrowanej grafiki, więc konieczne będzie użycie osobnej karty graficznej. 

Choć słabsza specyfikacja mogłaby sugerować niższą cenę, rzeczywistość wygląda inaczej – Ryzen 5 9500F kosztuje około 800 zł, czyli porównywalnie do modelu Ryzen 5 9600. Ten drugi jest nieco wydajniejszy, a dodatkowo posiada zintegrowany układ graficzny. 

AMD Ryzen 5 7600
Procesor AMD Ryzen 5 7600 zadebiutował na początku 2023 r. - od jego premiery cena spadła blisko o połowę, dzięki czemu jest to jedna z ciekawszych propozycji w segmencie do 800 zł

Początkowe ceny – na razie bez rewelacji 

Na ten moment nowe procesory nie wydają się szczególnie atrakcyjnym wyborem. AMD przyzwyczaiło nas jednak do tego, że ceny po premierze bywają zawyżone. Można więc przypuszczać, że z biegiem czasu sytuacja się unormuje, a ceny spadną do poziomu bardziej adekwatnego do oferowanych możliwości. 

Jeśli AMD chce, by nowe modele spotkały się z większym zainteresowaniem, Ryzen 5 7400 powinien być wyceniony poniżej Ryzena 5 7500F, a Ryzen 5 9500F – kosztować mniej niż Ryzen 5 9600.

