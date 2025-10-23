Miało być tanio, a jest drogo. Nowe procesory AMD Ryzen już w Polsce
W polskich sklepach z elektroniką pojawiły się procesory AMD Ryzen 5 7400 i Ryzen 5 9500F – nowe modele, które miały być ciekawą propozycją do budowy tanich komputerów. Sprawdziłem, ile trzeba za nie zapłacić.
Jeśli myśleliście, że AMD zakończyło już historię z procesorami Ryzen 9000 i Ryzen 7000, jesteście w błędzie. Producent niedawno wprowadził do oferty nowe modele, które mają zainteresować osoby składające tańsze komputery.
Co prawda musieliśmy trochę poczekać, aż sprzęt pojawi się w polskich sklepach, ale w końcu się doczekaliśmy.
„Tanie” Ryzeny już dostępne
W polskich sklepach pojawiły się na razie dwa najbardziej podstawowe modele – Ryzen 5 7400 oraz Ryzen 5 9500F.
|Model
|Ryzen 5 7400
|Ryzen 5 7500F
|Ryzen 5 7600
|Rdzenie/wątki
|6/12 (Zen 4)
|6/12 (Zen 4)
|6/12 (Zen 4)
|Taktowanie/Boost
|3,3/4,3 GHz
|3,7/5,0 GHz
|3,8/5,1 GHz
|Pamięć L3
|32 MB
|32 MB
|32 MB
|Grafika
|Radeon
2 CU RDNA 2
|brak
|Radeon
2 CU RDNA 2
|TDP
|65 W
|65 W
|65 W
|Cena
|620 zł
|550 zł
|740 zł
AMD Ryzen 5 7400 w sklepie Komputronik
Ryzen 5 7400 to najsłabszy przedstawiciel serii Raphael. Jednostka oferuje 6 rdzeni i 12 wątków opartych na architekturze Zen 4 – podobnie jak modele Ryzen 5 7500F czy Ryzen 5 7600(X), lecz z niższym taktowaniem. Co istotne, procesor wyposażono w zintegrowaną grafikę, jednak jest to bardzo podstawowy układ, nadający się głównie do starszych gier lub pracy biurowej.
W polskich sklepach Ryzen 5 7400 wyceniono na ok. 620-650 zł, czyli między Ryzenem 5 7500F (ok. 550 zł) a Ryzenem 5 7600 (ok. 740 zł). Na ten moment nie wydaje się on szczególnie atrakcyjną propozycją – chyba że ktoś szuka najtańszego modelu z wbudowaną grafiką.
|Model
|Ryzen 5 9500F
|Ryzen 5 9600
|Ryzen 5 9600X
|Rdzenie/wątki
|6/12 (Zen 5)
|6/12 (Zen 5)
|6/12 (Zen 5)
|Taktowanie/Boost
|3,8/5,0 GHz
|3,8/5,2 GHz
|3,9/5,4 GHz
|Pamięć L3
|32 MB
|32 MB
|32 MB
|Grafika
|brak
|Radeon
2 CU RDNA 2
|Radeon
2 CU RDNA 2
|TDP
|65 W
|65 W
|65 W
|Cena
|800 zł
|800 zł
|850 zł
AMD Ryzen 5 9500F w sklepie Media Expert
Ryzen 5 9500F to z kolei słabszy odpowiednik modeli Ryzen 5 9600(X) – najtańszy przedstawiciel generacji Granite Ridge. Procesor oferuje 6 rdzeni i 12 wątków architektury Zen 5. Dopisek „F” oznacza jednak brak zintegrowanej grafiki, więc konieczne będzie użycie osobnej karty graficznej.
Choć słabsza specyfikacja mogłaby sugerować niższą cenę, rzeczywistość wygląda inaczej – Ryzen 5 9500F kosztuje około 800 zł, czyli porównywalnie do modelu Ryzen 5 9600. Ten drugi jest nieco wydajniejszy, a dodatkowo posiada zintegrowany układ graficzny.
Procesor AMD Ryzen 5 7600 zadebiutował na początku 2023 r. - od jego premiery cena spadła blisko o połowę, dzięki czemu jest to jedna z ciekawszych propozycji w segmencie do 800 zł
Początkowe ceny – na razie bez rewelacji
Na ten moment nowe procesory nie wydają się szczególnie atrakcyjnym wyborem. AMD przyzwyczaiło nas jednak do tego, że ceny po premierze bywają zawyżone. Można więc przypuszczać, że z biegiem czasu sytuacja się unormuje, a ceny spadną do poziomu bardziej adekwatnego do oferowanych możliwości.
Jeśli AMD chce, by nowe modele spotkały się z większym zainteresowaniem, Ryzen 5 7400 powinien być wyceniony poniżej Ryzena 5 7500F, a Ryzen 5 9500F – kosztować mniej niż Ryzen 5 9600.
