Polacy pracują nad grą, która pozwoli nam poznać biblijną opowieść o Mojżeszu z perspektywy pierwszej osoby. Zobacz pierwszy zwiastun Moses: From Egypt to the Promised Land.

Moses: From Egypt to the Promised Land, czyli symulator… Mojżesza

Moses: From Egypt to the Promised Land – tak brzmi tytuł pierwszoosobowej przygodówki zainspirowanej zawartą w Starym Testamencie opowieścią o Mojżeszu. Będziesz mieć okazję, by wcielić się właśnie w tego bohatera i eksplorując otwarty świat polować na zwierzynę, tworzyć przedmioty oraz… korzystać z boskiej pomocy, by zsyłać plagi – dobrze znane z Biblii. Wszystko to, żeby bezpiecznie doprowadzić uciemiężony lud do ziemi obiecanej.

Nad produkcją czuwa ekipa Game Incubator z Warszawy, która zadecydowała, że rozgrywka będzie się koncentrować przede wszystkim na dbaniu o morale Izraelitów oraz osłabianie nastrojów wśród Egipcjan. O kilku sposobach na to już wspomnieliśmy, ale będzie tego więcej. Jeśli chcesz poznać szczegóły, to już teraz obejrzyj oficjalny zwiastun…

Zobacz trailer gry Moses: From Egypt to the Promised Land:

Sprawdź, czy ruszy ci Moses: From Egypt to the Promised Land – wymagania:

Konfiguracja minimalna:

System operacyjny: 64-bitowy Windows 7

Procesor: Intel Core i3 @ 3,0 GHz

Pamięć: 8 GB RAM

Karta graficzna: GeForce GTX 680

Konfiguracja zalecana:

System operacyjny: 64-bitowy Windows 10

Procesor: Intel Core i5 @ 3,4 GHz

Pamięć: 8 GB RAM

Karta graficzna: GeForce GTX 780

Wkrótce do sprzedaży trafi też gra I Am Jesus Christ, w której wcielimy się w Syna Bożego – zresztą za wprowadzenie jej na rynek odpowiada to samo wydawnictwo: PlayWay. Na który z tytułów czekasz bardziej (o ile czekasz na którykolwiek z nich)?

PlayWay

