Oto nowa intrygująca produkcja „made in Poland”. Timberborn zabiera nas do świata, w którym rządzi inżynieria drzewno-wodna, bo też panują w nim… bobry.

Zobacz najnowszy zwiastun Timberborn – kuszącej strategii typu city-builder

Widzieliśmy już wizje przyszłości, w których ludzi już nie ma, a światem rządzą roboty. Czegoś takiego jak w Timberborn jednak nie widzieliśmy – twórcy z ekipy Mechanistry zapraszają nas do świata opanowanego przez… bobry. Wolne od naturalnych wrogów gryzonie wykorzystały swój potencjał i posunęło drewniane technologie mocno do przodu. Nauczyły się też wykopywać kanały z użyciem dynamitu. Czy to wszystko brzmi dla ciebie intrygująco? Robi się jeszcze lepiej po obejrzeniu zwiastuna…

W Timberborn możesz stworzyć swoje wymarzone miasteczko z drewna, rozwijając je zarówno w poziomie, jak i w pionie. Będziesz nie tylko stawiać budynki, ale też kontrolować bieg rzek, tworzyć wydajne łańcuchy produkcyjno-transportowe, dbać o dostęp do zasilania oraz zaspokajać potrzeby osadników. Wszystko to brzmi jak bardzo przyjemny pożeracz czasu i wypełniacz długich wieczorów.

Premiera Timberborn w 2021 roku, ale…

Na premierę Timberborn jednak jeszcze trochę przyjdzie nam poczekać. Dopiero po Nowym Roku tytuł ten zadebiutuje na Steamie i to w programie wczesnego dostępu, a więc w nieukończonej wersji. Jak zapowiadają sami twórcy – „nie spieszymy się z premierą. […] Pracujemy nad tym, by ci, którzy zapłacą za dostęp do gry, byli usatysfakcjonowani”.

Źródło: Mechanistry

