Zobacz pierwszy teaser gry The Amazing American Circus – polskiej produkcji, będącej nietypową mieszanką gatunkową, a przy okazji (jak wszystko na to wskazuje) ciekawą opowieścią o amerykańskim cyrku.

Zobacz oficjalną zapowiedź The Amazing American Circus

The Amazing American Circus to owoc współpracy dwóch polskich ekip, które zdołały już udowodnić, że potrafią robić dobre gry. Klabater zachwycił nas symulatorem karczmy Crossroads Inn, a studio Juggler Games – zaintrygowało nas My Memory of Us, a więc poruszającą opowieścią o przyjaźni w czasach wojny. Za pośrednictwem swojej wspólnej produkcji autorzy serwują nam mieszankę gatunkową, w której odnajdziemy elementy karcianki, ekonomicznej symulacji i przygodówki, okraszonej jeszcze erpegową posypką.

The Amazing American Circus – polska gra o amerykańskim cyrku

W The Amazing American Circus pokierujemy wędrownym cyrkiem z XIX wieku. Stworzymy silną talię kart, reprezentujących klaunów, mimów, żonglerów czy siłaczy oraz będziemy zarządzać trupą: planować podróże, czuwać nad finansami itp. Odwiedzimy z nią wiele legendarnych miejscówek. Wszystko to, aby ostatecznie wyjść zwycięsko z walki o tytuł najlepszego amerykańskiego cyrku w konkursie organizowanym przez prezydenta Stanów Zjednoczonych.

Będziemy tworzyć niezwykle spektakle, tocząc karciane potyczki pomiędzy cyrkową trupą a widownią. Naszym zadaniem jest zwycięstwo nad nudą. Kiedy spróbuje swoich sił? Oficjalna informacja jest taka, że premiera The Amazing American Cirus odbędzie się w 2021 roku. Platformami docelowymi są pecety oraz konsole obecnej i nowej generacji.

Źródło: Klabater, Juggler Games, informacja własna

Czytaj dalej o polskich grach: