Czwartek, czyli ulubiony dzień korzystających ze sklepu Epic Games Store. Po raz kolejny sklep zdecydował się udostępnić nie jedną, ale dwie darmowe gry.

Verdun za darmo na Epic Games Store

W minionym tygodniu oferowano Obduction oraz Offworld Trading Company, co nie wywołało większej euforii. Teraz z dwóch kolejnych propozycji przed szereg bezsprzecznie wysuwa się Verdun przygotowane przez M2H & Blackmill Games. Możecie przypisywać go do swojego konta na Epic Games Store do 29 lipca do godziny 17:00 naszego czasu.

Mówimy tutaj o ciepło przyjętej propozycji, bo średnia not z recenzji dobiła do 70%, gracze natomiast byli jeszcze bardziej przychyli i w efekcie średnia not w ich przypadku osiągnęła 78% (dane z metacritic). Verdun to FPS z akcją osadzoną w realiach I wojny światowej, na froncie zachodnim. Twórcom udało się zadbać o realistycznie odwzorowane elementy takie jak broń, mundury i dodatkowe wyposażenie. Zmagania są brutalne, ale też mniej dynamiczne niż np. w Call of Duty czy Battlefield. Twórcy chcieli pokusić się o bardziej autentycznie odwzorowane realia I wojny światowej i akurat to im się udało.

Defense Grid: The Awakening za darmo na Epic Games Store

Poza Verdun można zgarnąć aktualnie również Defense Grid: The Awakening, ale to nieco mniej kusząca oferta. Przede wszystkim dlatego, że Defense Grid: The Awakening było już rozdawane i to nie tak dawno, bo pod koniec zeszłego roku.

Być może pojawiają się jednak tacy, którzy nie skorzystali. Sympatykom gatunku tower defense nie trzeba tego tytułu przybliżać, swojego czasu zgarnął rewelacyjne noty - 81% w mediach i 86% wśród graczy (dane z metacritic). Również w tym przypadku zainteresowani muszą wyrobić się do 29 lipca do godziny 17:00 naszego czasu.

Już wiadomo, że w przyszłym tygodniu zarządzający Epic Games Store nie będą zwalniać. Udostępnią kolejne dwie gry za darmo, będą to Mothergunship i Train Sim World 2.

Źródło: epicgames