Motorola Edge 30 Pro to kolejny przykład na to, że firma na poważnie zabrała się za dopieszczanie użytkowników celujących w najwydajniejsze smartfony. Czy najlepszy z dotychczasowych?

Flagowa Motorola Edge 30 Pro w pełnej krasie. Wydajności nikomu nie braknie

Zgodnie z planami, światło dzienne ujrzała dziś Motorola Edge 30 Pro, nowa perła w koronie tego producenta. W końcu mieliśmy doczekać się smartfona nie tylko bardzo wydajnego, ale jednocześnie oferującego znacznie więcej. Tyle, że będzie on skutecznie rywalizować z najbardziej zaawansowanymi modelami konkurencji. Otrzymaliśmy go?

Mimo wszystko nie wypada nie zacząć od wydajności, bo ta zapowiada się tu rewelacyjnie. Motorola Edge 30 Pro została wyposażona w procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, czyli najwydajniejszy aktualnie układ (wykonany w 4 nm procesie technologicznym) przeznaczony dla smartfonów z system Android. Do tego dochodzi tu jeszcze 12 GB pamięci RAM LPDDR5 oraz 256 GB pamięci wewnętrznej UFS 3.1. No i nie można zapominać, że Motorola oferuje oprogramowanie wolne od zbędnych dodatków, tu jest to Android 12. Być może pamiętacie niedawny test Moto G200 5G, która pod kątem mocy obliczeniowych wypadła doskonale, a tu powinno być jeszcze lepiej. Oczywiście nie zabraknie obsługi platformy Ready For.

Specyfikacja techniczna Motorola Edge 30 Pro w szczegółach

Android 12

wyświetlacz OLED 6.7 cala, Full HD+ (2400 x 1080 pikseli), HDR10+, 144 Hz, obsługa rysika

procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm)

12 GB pamięci RAM LPDDR5

256 GB pamięci wewnętrznej UFS 3.1 + czytnik kart microSD

aparat główny 50 Mpix (f/1.8, 1.0μm) z OIS + 50 Mpix (f/2.2, 0.64μm), 114˚ + 2 Mpix (f/2.4)

aparat przedni 60 Mpix (f/2.2, 0.6μm)

Bluetooth 5.2, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, NFC, 5G, dual SIM

bateria 4800 mAh, szybkie ładowanie 68W, bezprzewodowe ładowanie 15W, bezprzewodowe ładowanie zwrotne 5W

głośniki stereo, IP52

wymiary 163 x 75.9 x 8.79 mm

waga 196 g

Motorola Edge 30 Pro to smartfon z rysikiem, opcjonalnie

Wyświetlacz też jest tu godny urządzenia określanego jako topowe. To 6,7-calowy panel wykonany w technologii OLED i oferujący przy rozdzielczości Full HD+ także częstotliwość odświeżania 144 Hz.

Można zaakcentować też wsparcie HDR10+, ale na jeszcze większą uwagę zasługuje wyczekiwane przez niektórych akcesorium - rysik. Kojarzy się przede wszystkim z Samsungiem, ale również Motorola już z tym rozwiązaniem eksperymentowała. Tutaj określany jest on jako „pierwszy inteligentny rysik Motoroli z wszechstronnym etui”. Mimo tego nie jest wysuwany na pierwszy plan, być może także dlatego, że będzie sprzedawany oddzielnie. Po wyjęciu rysika z dedykowanego mu miejsca na ekranie pojawiają się wybrane aplikacje, w których można go wykorzystać.

Aparat prawie topowy, bateria z bezprzewodowym ładowaniem i oczywiście 5G

Główny aparat składa się tutaj z trzech obiektywów. Podstawowy z OIS oraz ultraszerokokątny wyróżniają się rozdzielczością 50 Mpix, ostatni to skromne oczko 2 Mpix do zdjęć portretowych.

Producent deklaruje, że odpowiednio zadbał o wyeliminowanie częstych mankamentów związanych z fotografowaniem z wykorzystaniem obiektywu ultraszerokokątnego: szczegółowość i jakość zdjęć przy słabym oświetleniu mają wypadać tu bardzo dobrze. Zweryfikują to testy. Filmy można będzie rejestrować w rozdzielczości 8K (24 fps) lub 4K (60 fps / 30 fps). Na papierze wrażenie robi 60-megapikselowy aparat do selfie. Rozdzielczość nie jest jednak jednym kryterium, dlatego i tu trzeba jeszcze poczekać z osądami, czy Motorola Edge 30 Pro zachwyci sympatyków autoportretów.

Obudowa skrywa również baterię o pojemności 4800 mAh. Testy pokażą, jaką żywotnością będzie się cechowała. Nie ma za to wątpliwości odnośnie obsługiwanych technologii ładowania. I tu jest naprawdę dobrze. Motorola Edge 30 Pro obsługuje najszybsze ładowanie w technologii TurboPower (o mocy 68W), które będzie pozwalać napełnić baterię do ponad 50% w 15 minut. Poza tym producent zadbał o funkcje bezprzewodowego ładowania (15W) oraz bezprzewodowego udostępniania energii innym urządzeniom (5W).

Zaplecze komunikacyjne wygląda tak, jak w takiej propozycji powinno wyglądać. Warto też dodać, że smartfon został wyposażony w dwa głośniki stereo z Dolby Atmos. Motorola chwali się dodatkowo, że jako pierwszy producent udostępnia technologię Snapdragon Spaces XR Developer Platform. Po powiązaniu smartfona z okularami Lenovo A3 ThinkReality deweloperzy będą mogli tworzyć nowe, wciągające doświadczenia w rzeczywistości rozszerzonej.

Ile kosztuje Motorola Edge 30 Pro?

Jak Wam się podoba? Motorola Edge 30 Pro została wyceniona na 3799 złotych. Nieco więcej trzeba będzie zapłacić za zestaw, w którym obok smartfona pojawi się również etui, a także rysik. W tym przypadku cena wyniesie 3999 złotych. Smartfon pojawi się w dwóch kolorach, tak jak widzicie na grafikach, białym oraz granatowym.

Czy Motorola Edge 30 Pro to propozycja warta zakupu i takich pieniędzy? Wkrótce odpowiemy na to pytanie, bo rozpoczęliśmy już testy tego ciekawego modelu.

Źródło: Motorola, zdjęcie otwarcia: Alicja Żebruń