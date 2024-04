Motorola Edge 50 już jest. Trzy nowe smartfony

Motorola prezentuje nowe smartfony serii edge 50. Wydajność, ładowanie 125 W i aparaty wspomagane sztuczną inteligencją - a to dopiero początek! Oto wszystko, co wiemy o nowych smartfonach.

Motorola przedstawiła trzy najnowsze modele z serii edge: Motorola edge 50 ultra, Motorola edge 50 pro i edge 50 fusion. Te smartfony wyróżniają się w swojej kategorii zarówno pod względem pojemności pamięci, jak i prędkości ładowania, a także zaawansowanych opcji fotograficznych wspomaganych przez AI. Design charakterystyczny dla tej linii, obejmujący zakrzywione brzegi ekranu, paletę barw Pantone i wybór materiałów, podkreśla ich wyrafinowanie.

Motorola edge 50 pro

Edge 50 pro pojawi się jako pierwszy na polskim rynku. Charakteryzuje się wysoką wydajnością i jest doskonale dostosowany do roli pół-flagowca. Napędza go nowoczesny procesor Snapdragon 7 Gen 3, wspomagany przez 12 GB pamięci RAM z funkcją RAM Boost oraz oferuje użytkownikom aż 512 GB pamięci wewnętrznej. Posiada także prawie bezramkowy ekran pOLED o przekątnej 6,7 cala i rozdzielczości Super HD (1220p), odświeżanym z częstotliwością 144 Hz, certyfikowanym HDR10+ i kalibrowanym przez Pantone.

Smartfon dysponuje potrójnym aparatem głównym wspieranym przez moto ai. Główny sensor 50 MP cechuje się jasną przysłoną f/1.4, co umożliwia robienie zdjęć wysokiej jakości nawet przy słabym oświetleniu, oraz posiada stabilizację obrazu (OIS). Uzupełnia go ultraszerokokątny aparat 13 MP z funkcją Macro Vision i teleobiektyw 10 MP z potrójnym zoomem optycznym, także ze stabilizacją (OIS). Dla miłośników autoportretów, przedni aparat w modelu edge 50 pro oferuje imponujące 50 MP oraz wsparcie AI.

Motorola edge 50 pro zapewnia także stereofoniczne głośniki z technologią Dolby Atmos i, w połączeniu z nowymi słuchawkami moto buds+, obsługę technologii Dolby Head Tracking7. Telefon wyposażony jest w baterię o pojemności 4500 mAh, a jego trwałość zapewnia aluminiowa ramka i materiały najwyższej klasy. Model ten dostępny jest w trzech wariantach kolorystycznych: czarnym (Black Beauty), fioletowym (Luxe Lavender) oraz perłowym (Moonlight Pearl), gdzie czarna i fioletowa wersja mają wykończenia z wegańskiej skóry inspirowanej kolorami Pantone, a perłowa wersja posiada ręcznie robione we Włoszech wykończenia polimerowe z unikalnym wzorem dla każdego egzemplarza.

Motorola edge 50 ultra

Wśród tegorocznych nowości, model Motorola edge 50 ultra zasługuje na uwagę jako flagowy produkt, który dostarcza nie tylko imponującej mocy dzięki procesorowi Snapdragon 8s Gen 3, ale również najbardziej rozbudowany w historii firmy Motorola zestaw kamer. Posiada on trzy potężne moduły głównej kamery: 50 MP (f/1.6 z OIS), 50 MP ultraszerokokątny z funkcją Macro Vision oraz 64 MP teleobiektyw z potrójnym zoomem i stabilizacją (OIS). Aparat przedni to również imponujące 50 MP.

Zaawansowane możliwości fotograficzne motoroli edge 50 ultra są wspomagane przez technologię moto ai, dzięki której osiąga on najlepszą jakość zdjęć wśród wszystkich modeli z serii edge. Flagowiec ten udostępnia użytkownikowi aż 16 GB pamięci RAM z technologią RAM Boost oraz 1 TB bardzo szybkiej pamięci wewnętrznej typu UFS 4.0. To sprawia, że urządzenie działa wyjątkowo płynnie i radzi sobie z najtrudniejszymi aplikacjami, a także zapewnia dużo miejsca na instalację gier, przechowywanie zdjęć i filmów nagranych w jakości 4K.

Motorola edge 50 ultra została wyposażona w imponujący ekran pOLED 6’67” Super HD (1220p) z częstotliwością odświeżania 144 Hz, podobnie jak model edge 50 pro, lecz oferuje jeszcze wyższą maksymalną jasność (2500 vs 2000 nitów). Posiada również taką samą baterię o pojemności 4500 mAh, która zapewnia wsparcie dla ultra szybkiego ładowania 125 W (50 W w trybie bezprzewodowym), co zapewnia użytkownikowi znaczną swobodę w korzystaniu z urządzenia.

Urządzenie to jest także wyposażone w głośniki stereo z technologią Dolby Atmos oraz Dolby Head Tracking i oferuje wykończenie premium, z ramką z piaskowanego aluminium oraz elegancką obudową dostępną w trzech unikalnych wariantach kolorystycznych. Dwa z nich: czarny (Forest Grey) i Peach Fuzz (kolor roku 2024 Pantone), mają tył pokryty luksusową skórą wegańską, podczas gdy wersja jasne drewno (Nordic Wood) charakteryzuje się naturalnym, drewnianym wykończeniem z unikalnym wzorem dla każdego egzemplarza edge 50 ultra.

Motorola edge 50 fusion

Dla tych, którzy szukają nowoczesnego telefonu, który zapewnia najlepszy stosunek jakości do ceny, Motorola edge 50 fusion może okazać się atrakcyjną opcją. Ten model łączy w sobie cechy charakterystyczne dla droższych wariantów z tej serii, ale jest dostępny w bardziej przystępnej cenie i wiąże się z niektórymi kompromisami.

W modelach z linii edge 50, tak jak i w Motorola edge 50 fusion, można dostrzec harmonijny design i unikalne podejście firmy Motorola do wyboru kolorów i materiałów. Oferuje on skórę wegańską w odcieniu błękitnym (Marshmallow Blue) oraz innowacyjny wegański zamsz w kolorze fuksji (Hot Pink). Dostępny jest również wersja w kolorze granatowym (Forest Blue), wykonana z tworzywa PMMA. Telefon spełnia normę IP 68.

Na wydajność Motorola edge 50 fusion wpływa procesor Snapdragon 7s Gen 2, wspomagany przez 12 GB pamięci RAM z funkcją RAM Boost, co gwarantuje dużą szybkość działania. Nie zabraknie miejsca na dane dzięki 512 GB pamięci wewnętrznej. Telefon ma zakrzywiony ekran pOLED o przekątnej 6,67 cala i rozdzielczości FHD, który odświeżany jest z częstotliwością 120 Hz. Jako kompromis zastosowano podwójny aparat główny 50 MP (f/1.88 z OIS) oraz 13 MP szerokokątny z funkcją Macro Vision, zamiast teleobiektywu dostępnego w droższych modelach. Aparat przedni to sensor 32 MP. Telefon jest wyposażony w głośniki stereo Dolby Atmos i baterię o pojemności 5000 mAh wspierającą szybkie ładowanie TurboPower 68 W.

Motorola edge 50 pro i potężne promocje

Motorola edge 50 pro (12/512 GB) jest dostępny w Polsce w sugerowanej cenie detalicznej 2999 zł. Zakup smartfona Motorola edge 50 pro w okresie od 16 do 30 kwietnia (włącznie) umożliwia skorzystanie z dwóch równoczesnych promocji.

Pierwsza promocja to popularny wśród fanów marki program Motorola "Trade in. Trade up”, który umożliwia oddanie starego smartfona na recykling. Motorola wraz z partnerem programu oszacuje wartość starego urządzenia i wypłaci uczestnikowi promocji gwarantowane 300 złotych, zwiększone o kwotę otrzymanej wyceny. Więcej informacji o programie „Trade in. Trade up” oraz lista smartfonów kwalifikujących się do recyklingu jest dostępna na stronie programu.

Druga promocja dotyczy wprowadzenia na polski rynek dousznych słuchawek Motorola, stworzonych we współpracy z firmą Bose. Każdy, kto w okresie promocyjnym kupi smartfon Motorola edge 50 pro, otrzyma w prezencie słuchawki moto buds+ w kolorze grafitowym, których wartość rynkowa wynosi 599 złotych. Wystarczy zarejestrować się na stronie promocyjnej po dokonaniu zakupu.

Ceny smartfonów Motorola edge 50 ultra oraz edge 50 fusion

Model Motorola edge 50 ultra, wyposażony w 16 GB pamięci RAM i 1 TB pamięci wewnętrznej, będzie dostępny w Polsce w sugerowanej cenie detalicznej 4499 złotych. Z kolei model Motorola edge 50 fusion, oferujący 12 GB pamięci RAM i 512 GB przestrzeni na dane, zostanie wprowadzony do sprzedaży w sugerowanej cenie 1899 złotych.

Źródło: Motorola

W artykule znajdują się linki afiliacyjne, przekierowujące do zewnętrznych stron zawierających produkty i usługi, o których piszemy. Otrzymujemy wynagrodzenie za umieszczenie linków afiliacyjnych, jednakże współpraca z naszymi Partnerami nie ma wpływu na treści zamieszczane przez nas w serwisie, w tym na opinie dotyczące produktów i usług Partnerów.