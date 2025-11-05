Cienka Motorola Edge 70 już w Polsce. iPhone Air ma tańszą alternatywę

Motorola Edge 70 to nowa konkurencja dla iPhone’a Air oraz Galaxy S25 Edge. Moje pierwsze wrażenia? Jedna rzecz zachwyca, a jedna niepokoi.

Motorola Edge 70 ma grubość 5,99 mm. Nie jest to rekord świata (ba, nie jest to nawet rekord tegoż producenta, bo Moto Z z 2016 roku mierzył 5,2 mm), ale producent rekompensuje to baterią o pojemności 4800 mAh. To wynik deklasujący iPhone’a Air (3149 mAh) czy Galaxy S25 Edge (3900 mAh), coś motorola jest od nich o ułamek milimetra grubsza.

Podczas gdy smukłe telefony Apple’a i Samsunga startowały z poziomu ponad 5000 zł, Motorola celuje w znacznie przystępniejszy pułap cenowy.

Motorola Edge 70 - cena i dostępność w Polsce

Motorolę Edge 70 w konfiguracji pamięciowej 12/512 GB wyceniono na 3499 zł. Przy czym producent przygotował wyjątkowo bogaty zestaw sprzedażowy.

Do końca roku Motorola Edge 70 sprzedawana będzie w zestawie z gadżetami o wartości szacowanej na 1100 zł:

ładowarką 68 W;

słuchawkami Moto Buds Loop;

lokalizatorem Moto Tag;

zegarkiem Moto Watch Fit.

Oprócz tego warto odnotować, że smartfon sam w sobie ma w pudełku etui z magnetycznym pierścieniem, kompatybilnym z ładowarkami MagSafe.

Motorola Edge 70 - porównanie specyfikacji z iPhone’em Air i Galaxy S25 Edge

Motorola Edge 70 - w przeciwieństwie do smartfonów Apple’a i Samsunga - nie celuje w segment premium. Producent zastosował średniopółkowego Snapdragona 7 Gen 4 i wolniejszy typ pamięci UFS 3.1, więc można oczekiwać niższej wydajności niż w przypadku iPhone’a Air i Galaxy S25 Edge.

Samej pamięci na dane jest jednak sporo, bo Motorola daje 512 GB w standardzie. Apple i Samsung zaczynają od 256 GB, a za więcej każą sobie dopłacić ekstra.

Motorola Edge 70 iPhone Air Galaxy S25 Edge Ekran pOLED 6,67 cala,

2712 x 1220 (446 ppi),

120 Hz OLED 6,5 cala,

2736 x 1260 (460 ppi),

1-120 Hz LTPO AMOLED 6,7 cala,

3120 x 1440 (513 ppi),

1-120 Hz LTPO Głośniki stereo mono stereo Czip Snapdragon 7 Gen 4,

4 nm A19 Pro,

3 nm Snapdragon 8 Elite

dla Galaxy,

3 nm Pamięć RAM 12 GB,

LPDDR5X 12 GB,

LPDDR5X 12 GB,

LPDDR5X Pamięć na dane 512 GB,

UFS 3.1 256 lub 512 GB,

NVMe 256 lub 512 GB,

UFS 4.0 Aparat główny 50 Mpix (1,56 cala),

f/1,8,

optyczna stabilizacja 48 Mpix (1,56 cala),

f/1,6,

stabilizowana matryca 200 Mpix (1/1,3 cala),

f/1,7,

optyczna stabilizacja Aparat UW 50 Mpix (1/2,76 cala),

ultraszerokokątny,

f/2,0,

tryb makro - 12 Mpix (1/2,55 cala),

ultraszerokokątny,

f/2,2,

tryb makro Aparat tele - - - Aparat przedni 50 Mpix,

f/2,0 18 Mpix,

f/1,9 12 Mpix,

f/2,2 Łączność 5G, Wi-Fi 6e,

Bluetooth 5.4,

NFC 5G, Wi-Fi 6e,

Bluetooth 5.4,

NFC, UWB 5G, Wi-Fi 6e,

Bluetooth 5.4,

NFC, UWB SIM SIM + eSIM eSIM SIM + eSIM Biometria w ekranie,

optyczny skaner twarzy Face ID w ekranie,

ultradźwiękowy Bateria 4800 mAh,

ładowanie 68 W,

bezprzewodowe 15 W 3149 mAh,

ładowanie 20 W,

bezprzewodowe 20 W,

MagSafe, Qi2 3900 mAh,

ładowanie 25 W,

bezprzewodowe 15 W,

Qi2 Ready Wymiary 159 x 74 x 5,99 mm 156,2 x 74,7 x 5,64 mm 158,2 x 75,6 x 5,8 mm Waga 159 g 165 g 163 g System Android 16,

My UX

min. 4 aktualizacje iOS 26,

min. 5 aktualizacji Android 15,

One UI 7,

min. 7 aktualizacji Odporność IP69,

rama z aluminium lotniczego,

ekran z Gorilla Glass 7i,

tył z silikonu,

MIL-STD 810H IP68,

rama z tytanu,

ekran z Ceramic Shield 2,

tył z Ceramic Shield IP68,

rama z tytanu,

ekranz Gorilla Glass Ceramic 2,

tył z Gorilla Glass Victus 2

Motorola Edge 70 - pierwsze wrażenia

Motorola Edge 70 (5,99 mm) jest odrobinę grubsza niż iPhone Air (5,64 mm) i Galaxy S25 Edge (5,8 mm), ale bez bliższych oględzin tego nie widać. Po wzięciu telefonu do ręki czuć, że smartfon ponadprzeciętnie smukły, bo przecież od lat większość producentów celuje w 7-9 mm.

Motorola Edge 70 i iPhone Air

Miło też, że Motorola - w przeciwieństwie do dwóch największych rywali - sięgnęła po technologię krzemowo-węglową, co pozwoliło na upchnięcie w smukłej obudowie aż 4800 mAh. Tak duża bateria w tak smukłej obudowie robi wrażenie.

Niepokoi mnie tylko połączenie aluminiowej ramy i plecków z imitującego nylon silikonu (choć ten jest przyjemny w dotyku). Co prawda Motorola podkreśla, że jest to aluminium klasy lotniczej, ale czy Edge 70 będzie równie odporny na łamanie jak tytanowo-szklane iPhone Air i Galaxy S25 Edge? Oby, ale przed pojawieniem się pierwszych testów wytrzymałości mam wątpliwości.

Motorola Edge 70 i iPhone Air

Uważam też, że wzornictwo Motoroli Edge 70 jest dość, hmm, mylące. Duża wyspa aparatów skrywa cztery oczka, ale tylko dwa z nich to obiektywy, a w dwóch pozostałych umieszczono diodę doświetlającą i czujnik oświetlenia. iPhone Air i Galaxy S25 Edge wizualnie lepiej komunikują swoje fotograficzne kompromisy.