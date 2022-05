Motorola moto G82 5G zapowiada się na ciekawego smartfona oferowanego w cenie, w której wiele osób szuka czegoś dla siebie. Warto spojrzeć na nią nieco bliżej.

Premiera smartfona moto G82 5G

Już od pewnego czasu zasadne są twierdzenia, iż Motorola wróciła na właściwe tory, wprowadziła do sprzedaży kilka całkiem ciekawych modeli z różnych segmentów. Najnowsza propozycja to moto G82 5G, która będzie rywalizowała ze smartfonami do 1500 zł.

Dla wielu osób jest to górna granica tego, co są skłonne wydać na tego typu urządzenie. Wprawdzie nie w takim stopniu jak kiedyś, ale nadal dominującą pozycję zdaje się mieć tu Xiaomi. Czym moto G82 5G ma się przeciwstawiać? Już na pierwszy rzut oka widać, że mamy tu do czynienia z nieco podrasowaną specyfikacją względem nie tak dawno zaprezentowanej moto g52. Zmian jest kilka i wydają się bardzo istotne.

Dobry ekran AMOLED i aparat z OIS

Potwierdzą to dopiero testy, ale jest duża szansa na to, że mocną stroną moto G82 5G będzie wyświetlacz. Producent postawił bowiem na panel AMOLED o rozdzielczości Full HD+ i zadbał jednocześnie o częstotliwość odświeżania 120 Hz. Takie połączenie powinno dobrze sprawdzać się nie tylko podczas pracy, ale też oglądania wideo i grania.

Czy wydajność na wszystko pozwoli? Pod tym względem z pewnością nie będzie to rekordzista w swoim przedziale cenowym. Procesor Qualcomm Snapdragon 695 5G współpracujący z 6 GB RAM to połączenie solidne. Tylko i aż, aczkolwiek dodatkowy atut to tutaj czysty, dobrze zoptymalizowany Android, którym Motorola słusznie się chwali. moto G82 ma też pamięć wewnętrzną UFS (to dobrze), ale nie sprecyzowano, w której wersji (więc pewnie nie w najnowszej).

Konfiguracja głównego aparatu fotograficznego nie odbiega od standardów, obejmuje on obiektyw szerokokątny 50 Mpix, ultraszeokokątny 8 Mpix oraz makro, ale to już z tych skromnych, bo 2 Mpix. Na plus wypada odnotować, że obiektyw podstawowy został zaopatrzony w optyczną stabilizację obrazu. Sympatycy selfie otrzymają 16-megapikselowy aparat z trybem Dual Capture (można rejestrować obraz aparatem tylnym i przednim jednocześnie).

5G i nie tylko

Jak zdradza nazwa omawianego smartfona, posiada on także moduł do obsługi sieci 5G. Ogólnie zaplecze komunikacyjne prezentuje się dobrze, bo jest też Bluetooth 5.1, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac i NFC oraz dual SIM i to niezależny (slot na dwie karty SIM + slot na kartę pamięci microSD).

Z dodatków można odnotować obecność głośników stereo (jest też złącze słuchawkowe 3,5 mm) i powłoki hydrofobowej zabezpieczającej całą konstrukcję przed zachlapaniami (IP52). Bateria o pojemności 5000 mAh ma obsługiwać ładowanie o mocy 30W. I tu można dodać, że zasilacz znajdzie się w zestawie sprzedażowym.

Motorola moto G82 5G specyfikacja

Android 12

6.6-calowy ekran AMOLED, Full HD+,120Hz, 402 ppi

procesor Qualcomm Snapdragon 695 5G

6 GB RAM LPDDR4x

128 GB pamięci wewnętrznej + czytnik kart microSD

kamera główna 50 Mpix, f/1.8 z OIS + 8 Mpix, f/2.2 + 2 Mpix, f/2.4

kamera przednia 16 Mpix, f/2.2

Bluetooth 5.1, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, NFC, 5G

bateria 5000 mAh, ładowanie 30W

dual SIM, czytnik linii papilarnych na boku, głośniki stereo Dolby Atmos, IP52

wymiary 160.89 x 7.99 x 74.46 mm

waga 173 g

Motorola moto G82 5G cena

Zainteresowani zakupem Moto G82 nie będą musieli długo czekać. W Polsce smartfon będzie dostępny już pod koniec maja. Producent wspomina o jego pojawieniu się w ofercie operatora sieci Plus oraz na oficjalnej stronie motorola.com.

Ile trzeba będzie zapłacić? 1499 złotych. Do wyboru dwa warianty kolorystyczne - Meteorite Grey (grafitowy) i White Lily (biała lilia).

Źródło: Motorola