Motorola Signature zaprezentowana. Przywitajcie nową serię smartfonów
Na targach CES 2026 Motorola zapowiedziała nową linię smartfonów premium.
Dotychczas Motorola miała w swojej ofercie pięć serii telefonów: budżetową Moto E, średniopółkowe Moto G i Edge, biznesową ThinkPhone oraz linię składanych smartfonów razr. Brakowało pełnoprawnych flagowców.
Motorola Signature - co nowego?
Motorola Signature nazywana jest przez producenta "pierwszym w historii marki smartfonem klasy ultra-premium", co zdaje się wskazywać na to, nowy model ma rywalizować z iPhone’ami Pro czy Samsungami Galaxy S Ultra. Ale już specyfikacja sugeruje coś innego.
Nowy flagowiec napędzany jest przez Snapdragona 8 Gen 5, a nie topowy wariant Elite. Parametry aparatu - choć solidne - również nie są wyśrubowane do granic możliwości. W materiałach promocyjnych Motorola chwali się jednak, że Signature jest najcieńszym telefonem ze wspomnianym czipem oraz ma najbardziej zaawansowany system aparatów w telefonach o grubości poniżej 7 mm.
Wygląda więc na to, że Motorola Signature stanowi bardziej próbę znalezienia kompromisu między zapleczem technologicznym i atrakcyjnym designem, a nie stworzenia najpotężniejszego telefonu na rynku.
|Motorola Signature
|Ekran
|OLED 6,8 cala,
2780 x 1264 (449 ppi),
165 Hz LTPO
|Głośniki
|stereo
|Czip
|Snapdragon 8 Gen 5
|Pamięć RAM
|16 GB,
LPDDR5X
|Pamięć na dane
|512 GB,
UFS 4.1
|Aparat główny
|50 Mpix (1/1,28 cala),
f/1,6,
optyczna stabilizacja
|Aparat UW
|50 Mpix (1/2,76 cala),
ultraszerokokątny,
f/2,0,
tryb makro
|Aparat tele
|50 Mpix (1/1,95 cala),
teleobiektyw peryskopowy 3x,
optyczna stabilizacja,
tryb makro
|Aparat przedni
|50 Mpix,
f/2,0
|Bateria
|5200 mAh,
ładowanie 90 W,
bezprzewodowe 50 W,
indukcyjne zwrotne 10 W
|Łączność
|5G,
Wi-Fi 7,
Bluetooth 6,
NFC,
UWB
|Zabezpieczenia
|Czytnik linii papilarnych,
w ekranie,
ultradźwiękowy
|Wymiary
|162,1 x 76,4 x 6,99 mm
|Waga
|186 g
|Android
|Android 16
|Odporność
|IP69,
MIL-STD 810H,
Gorilla Glass Victus 2 (ekran)
Klientów zainteresowanych segmentem premium Motorola Signature ma kusić także:
- deklaracją 7 dużych aktualizacji Androida;
- usługą concierge, która ma zapewnić "ekskluzywny dostęp do luksusowych doświadczeń w podróżach, gastronomii i wydarzeniach", ale ta nie będzie dostępna od dnia premiery.
Użytkownicy Motoroli Signature będą mogli oczywiście korzystać z pakietu funkcji Moto AI, który od niedawna obsługuje język polski. Odpowiadają one m.in. za podsumowywanie powiadomień czy udzielanie odpowiedzi na temat wykonanych zrzutów ekranu.
Obie wersje kolorystyczne - oliwkową i czarną - przygotowano we współpracy z marką Pantone. Motorola Signature jest ponadto kompatybilna z rysikiem Moto Pen Ultra, ale ten będzie sprzedawany oddzielnie.
Motorola Signature - ceny i dostępność
W naszym kraju nowy smartfon ma się pojawić jeszcze w styczniu, ale polska cena cena nie została jeszcze ujawniona. W Wielkiej Brytanii Motorolę Signature wyceniono na 899 funtów, czyli równowartość 4370 zł.
