Motorola Signature zaprezentowana. Przywitajcie nową serię smartfonów

Na targach CES 2026 Motorola zapowiedziała nową linię smartfonów premium.

Dotychczas Motorola miała w swojej ofercie pięć serii telefonów: budżetową Moto E, średniopółkowe Moto G i Edge, biznesową ThinkPhone oraz linię składanych smartfonów razr. Brakowało pełnoprawnych flagowców.

Motorola Signature - co nowego?

Motorola Signature nazywana jest przez producenta "pierwszym w historii marki smartfonem klasy ultra-premium", co zdaje się wskazywać na to, nowy model ma rywalizować z iPhone’ami Pro czy Samsungami Galaxy S Ultra. Ale już specyfikacja sugeruje coś innego.

Nowy flagowiec napędzany jest przez Snapdragona 8 Gen 5, a nie topowy wariant Elite. Parametry aparatu - choć solidne - również nie są wyśrubowane do granic możliwości. W materiałach promocyjnych Motorola chwali się jednak, że Signature jest najcieńszym telefonem ze wspomnianym czipem oraz ma najbardziej zaawansowany system aparatów w telefonach o grubości poniżej 7 mm.

Wygląda więc na to, że Motorola Signature stanowi bardziej próbę znalezienia kompromisu między zapleczem technologicznym i atrakcyjnym designem, a nie stworzenia najpotężniejszego telefonu na rynku.

Motorola Signature Ekran OLED 6,8 cala,

2780 x 1264 (449 ppi),

165 Hz LTPO Głośniki stereo Czip Snapdragon 8 Gen 5 Pamięć RAM 16 GB,

LPDDR5X Pamięć na dane 512 GB,

UFS 4.1 Aparat główny 50 Mpix (1/1,28 cala),

f/1,6,

optyczna stabilizacja Aparat UW 50 Mpix (1/2,76 cala),

ultraszerokokątny,

f/2,0,

tryb makro Aparat tele 50 Mpix (1/1,95 cala),

teleobiektyw peryskopowy 3x,

optyczna stabilizacja,

tryb makro Aparat przedni 50 Mpix,

f/2,0 Bateria 5200 mAh,

ładowanie 90 W,

bezprzewodowe 50 W,

indukcyjne zwrotne 10 W Łączność 5G,

Wi-Fi 7,

Bluetooth 6,

NFC,

UWB Zabezpieczenia Czytnik linii papilarnych,

w ekranie,

ultradźwiękowy Wymiary 162,1 x 76,4 x 6,99 mm Waga 186 g Android Android 16 Odporność IP69,

MIL-STD 810H,

Gorilla Glass Victus 2 (ekran)

Klientów zainteresowanych segmentem premium Motorola Signature ma kusić także:

deklaracją 7 dużych aktualizacji Androida;

usługą concierge, która ma zapewnić "ekskluzywny dostęp do luksusowych doświadczeń w podróżach, gastronomii i wydarzeniach", ale ta nie będzie dostępna od dnia premiery.

Użytkownicy Motoroli Signature będą mogli oczywiście korzystać z pakietu funkcji Moto AI, który od niedawna obsługuje język polski. Odpowiadają one m.in. za podsumowywanie powiadomień czy udzielanie odpowiedzi na temat wykonanych zrzutów ekranu.

Obie wersje kolorystyczne - oliwkową i czarną - przygotowano we współpracy z marką Pantone. Motorola Signature jest ponadto kompatybilna z rysikiem Moto Pen Ultra, ale ten będzie sprzedawany oddzielnie.

Motorola Signature - ceny i dostępność

W naszym kraju nowy smartfon ma się pojawić jeszcze w styczniu, ale polska cena cena nie została jeszcze ujawniona. W Wielkiej Brytanii Motorolę Signature wyceniono na 899 funtów, czyli równowartość 4370 zł.