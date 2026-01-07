Smartfony

Motorola Signature zaprezentowana. Przywitajcie nową serię smartfonów

przeczytasz w 2 min.
Miron Nurski | Redaktor serwisu benchmark.pl
1 komentarzDyskutuj z nami

Na targach CES 2026 Motorola zapowiedziała nową linię smartfonów premium.

Dotychczas Motorola miała w swojej ofercie pięć serii telefonów: budżetową Moto E, średniopółkowe Moto G i Edge, biznesową ThinkPhone oraz linię składanych smartfonów razr. Brakowało pełnoprawnych flagowców. 

Motorola Signature - co nowego?

Motorola Signature nazywana jest przez producenta "pierwszym w historii marki smartfonem klasy ultra-premium", co zdaje się wskazywać na to, nowy model ma rywalizować z iPhone’ami Pro czy Samsungami Galaxy S Ultra. Ale już specyfikacja sugeruje coś innego. 

Uruchom wideo
Obejrzyj w

Nowy flagowiec napędzany jest przez Snapdragona 8 Gen 5, a nie topowy wariant Elite. Parametry aparatu - choć solidne - również nie są wyśrubowane do granic możliwości. W materiałach promocyjnych Motorola chwali się jednak, że Signature jest najcieńszym telefonem ze wspomnianym czipem oraz ma najbardziej zaawansowany system aparatów w telefonach o grubości poniżej 7 mm.

Wygląda więc na to, że Motorola Signature stanowi bardziej próbę znalezienia kompromisu między zapleczem technologicznym i atrakcyjnym designem, a nie stworzenia najpotężniejszego telefonu na rynku.

 Motorola Signature
EkranOLED 6,8 cala,
2780 x 1264 (449 ppi),
165 Hz LTPO
Głośnikistereo
CzipSnapdragon 8 Gen 5
Pamięć RAM16 GB,
LPDDR5X
Pamięć na dane512 GB,
UFS 4.1
Aparat główny50 Mpix (1/1,28 cala),
f/1,6,
optyczna stabilizacja
Aparat UW50 Mpix (1/2,76 cala),
ultraszerokokątny,
f/2,0,
tryb makro
Aparat tele50 Mpix (1/1,95 cala),
teleobiektyw peryskopowy 3x,
optyczna stabilizacja,
tryb makro
Aparat przedni50 Mpix,
f/2,0
Bateria5200 mAh,
ładowanie 90 W,
bezprzewodowe 50 W,
indukcyjne zwrotne 10 W
Łączność5G,
Wi-Fi 7,
Bluetooth 6,
NFC,
UWB
ZabezpieczeniaCzytnik linii papilarnych,
w ekranie,
ultradźwiękowy
Wymiary162,1 x 76,4 x 6,99 mm
Waga186 g
AndroidAndroid 16
OdpornośćIP69,
MIL-STD 810H,
Gorilla Glass Victus 2 (ekran)

Klientów zainteresowanych segmentem premium Motorola Signature ma kusić także:

  • deklaracją 7 dużych aktualizacji Androida;
  • usługą concierge, która ma zapewnić "ekskluzywny dostęp do luksusowych doświadczeń w podróżach, gastronomii i wydarzeniach", ale ta nie będzie dostępna od dnia premiery. 

Użytkownicy Motoroli Signature będą mogli oczywiście korzystać z pakietu funkcji Moto AI, który od niedawna obsługuje język polski. Odpowiadają one m.in. za podsumowywanie powiadomień czy udzielanie odpowiedzi na temat wykonanych zrzutów ekranu. 

Obie wersje kolorystyczne - oliwkową i czarną - przygotowano we współpracy z marką Pantone. Motorola Signature jest ponadto kompatybilna z rysikiem Moto Pen Ultra, ale ten będzie sprzedawany oddzielnie. 

Motorola Signature - ceny i dostępność

W naszym kraju nowy smartfon ma się pojawić jeszcze w styczniu, ale polska cena cena nie została jeszcze ujawniona. W Wielkiej Brytanii Motorolę Signature wyceniono na 899 funtów, czyli równowartość 4370 zł.

Przeczytaj także:

Komentarze

1
Zaloguj się, aby skomentować
avatar
Komentowanie dostępne jest tylko dla zarejestrowanych użytkowników serwisu.
  • avatar
    pAwEx
    0
    Kolejna patelnia 6.8 cala

    Witaj!

    Niedługo wyłaczymy stare logowanie.
    Logowanie będzie możliwe tylko przez 1Login.

    Połącz konto już teraz.

    Zaloguj przez 1Login