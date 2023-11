Motorola to telefony, ale w Polsce robi wiele, żeby świat mógł spać spokojnie. Po 30 latach obecności w naszym kraju producent pokazał jeden z dwóch największych ośrodków inżynieryjnych Motorola Solutions.

W Polsce Motorola obecna jest od 30 lat, a istniejące w Krakowie centrum inżynieryjne funkcjonuje od ćwierćwiecza. Jest ono drugim co wielkości ośrodkiem Motorola Solution. Pod tą marką powstaje technologia dzięki której nasze otoczenia staje się inteligentne, a człowiek jest w stanie przetrwać dużo więcej niż mu się wydaje.

Systemy łączności krytycznej Motorola Solutions

Łączność radiowa w świecie wszechobecnych smartfonów wydaje się zbędna. Do momentu, kiedy nie dojdzie do katastrofy. Klęski żywiołowe, zamachy i wypadki na dużą skalę mogą sprawić, że telefony i nawigacja odmawiają posłuszeństwa. Mimo to służby ratunkowe i porządkowe są w stanie odnaleźć się w sytuacji i zdumiewająco sprawnie udzielić pomocy ofiarom. Nie działa tutaj magia, a systemy łączności radiowej.

To dlatego w rękach policjantów i strażaków widujemy radiotelefony i nie bez powodu z logiem Motoroli. Firma ta jest ich czołowym producentem, ale to nie wszystko co Motorola Solutions potrafi w kwestii łączności krytycznej. Przede wszystkim dostarcza system technologiczny służący jej bezpiecznemu funkcjonowaniu.

Mowa o systemie DIMERTA. Jest to autorska wersja standardu cyfrowej komunikacji radiowej TETRA. Motorola Solutions jest w stanie zastosować ją uwzględniając dotychczasową infrastrukturę klienta, niezbędne mu funkcje oraz obowiązujące go ograniczenia.

Laboratorium łączności radiowej TETRA Motorola Solutions w Krakowie

Z systemów łączności radiowej Motorola Solutions korzystają liczne firmy i instystucje publicznych na świecie, ale na producenta czeka kolejne wyzwanie. Na zlecenie Tauron Dystrybucja będzie on tworzyć największą sieć łączności krytycznej w Polsce i jedną z największych w Europie. Dostawca energetyczny zdecydował się na modernizację swojego systemu łączności w zakresie standardu TETRA.

Monitoring video Motorola Solutions

Wśród rozwiązań sprzyjających bezpieczeństwu publicznemu Motorla Solutions nie brakuje też technologii wideo. Nie chodzi jednak o solidne kamery samochodowe i rejestratory. Wśród urządzeń, które można uznać za konsumenckie są tylko kamery osobiste.

Policjant z kamerą osobistą i radiotelefonem Motorola. Źródło: Motorola Solutions

Wyposażani w nie są policjanci, ochroniarze, ale także strażacy. Kamery osobiste przydane mogą być także w puntach usługowych, których pracownicy wymagają ochrony lub kontroli. Rejestrując sytuację z perspektywy uczestnika podnoszą bezpieczeństwo użytkowników, ale także pozwalają szybciej i skuteczniej reagować na zdarzenia.

Podobnie jak w przypadku łączności radiowej, urządzenia końcowe są jednak tylko elementem. Motorola Solutions oferuje swoim klientom kompleksowe rozwiązanie, które uwzględnia rozbudowaną platformę służącą obsłudze danych pozyskiwanych z monitoringu. To jej konfiguracja sprawia, że detekcja wideo być ona stosowana w różnych branżach i służyć bardzo indywidualnym celom.

Laboratorium monitoringu wideo Motorola Solutions w Krakowie

Monitoring może być bezobsługowy lub wyjątkowo bezpieczny. Odpowiednio oflagowane alerty można obsługiwać w chmurze, ale także w ściśle kontrolowanej przestrzeni. Kwestią konfiguracji jest czy dane są gromadzone mają być przesyłane w czasie rzeczywistym lub co ma tę funkcję wywoływać.

Problemem nie są też setki godzin materiału wideo. W systemach Motorola Solutions analityka wideo może dotyczyć wielu współpracujących systemów monitoringu i jest wspierana przez sieci neuronowe. Sprawiają one, że nagrania są łatwo dostępnym materiałem szkoleniowym, dowodowym i informacyjnym. Zdarzenia można wyszukiwać posługując się lokalizacją, czasem ale także stosując także parametr opisowy.

Bezpieczeństwo danych przetwarzanych w systemach Motorola Solutions

W ten sposób Motorola Solutions wydaje się być władcą technologii służącej totalnej inwigilacji. To prawda, a producent dostarcza rozwiązania dla wojska i służb porządkowych. Czy technologia nas kontroluje czy chroni zależy jednak od jej użytkownika, a nie producenta. Możliwości konfiguracji systemów zarządzania danymi są ogromne, a ich poufność ostatecznie właśnie od tego zależy.

Poważnym wyzwaniem dla systemów komunikacji krytycznej pozostaje jednak bezpieczeństwo cybernetyczne ich dostawcy. Tego typu infrastruktura może bowiem sparaliżować działania jej użytkowników. Dlatego oprócz zachowania odpowiednich standardów dla urządzeń końcowych, Motorola Solutions posiada też bezpieczną infrastrukturę dla swojej logistyki. Projekty, oprogramowanie i komunikacja z zamawiającym przesyłana jest w sposób wykluczający nieautoryzowany dostęp.

Źródło: Motorola Soultions Polska