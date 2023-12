A szkoda, bo każdego dnia będziesz miał nieco więcej czasu dla siebie i będziesz mógł łatwiej organizować domowe obowiązki oszczędzając czas i energię. Historia zaczyna się od urządzenia, które kojarzymy z rozrywką, czyli od telewizora.

Materiał sponsorowany przez Samsung

Gdy przed 13 laty podłączono telewizor do Internetu, rozpoczęła się epoka Smart. Skoro telewizor łączy się z Internetem to dlaczego nie mogą robić tego urządzenia AGD? Dlaczego nie miałyby łączyć się też ze sobą? Po 13 latach od tego wydarzenia, gdy Samsung wprowadził Internet & TV do telewizorów dziś nazywanych Smart TV, liczba takich urządzeń ciągle rośnie i nie są to już tylko telewizory. To także lodówki, pralki, piekarniki, klimatyzacja, odkurzacze, które także łącza się ze sobą i mogą nas np. informować o zużyciu energii, o tym co znajduje się w środku lodówki i mogą działać zgodnie z programem, który dla nich wybraliśmy lub stworzyliśmy. Wszystkie telewizory Samsung od modelu Q60C mają wbudowany Hub IoT obsługujący protokoły Zigbee, Thread, Matter, który pozwala wykrywać i łączyć urządzenia wielu firm. Dzięki temu domowy ekosystem można zbudować bez dodatkowych modułów zewnętrznych. Innymi słowy od teraz to telewizor będzie pełnił rolę huba/konektora. Aby z niego skorzystać, wystarczy jednorazowo aktywować go w ustawieniach telewizora.

Dodatkową nowością jest możliwość stworzenia w telewizorze mapy domu w 3D. Poszczególne urządzenia, przypisane do konkretnych pomieszczeń, jak np. lodówka czy piekarnik – do kuchni. Dzięki aplikacji będzie można wyświetlić ich status oraz sterować nimi z poziomu smartfona. Ta wizualna mapa ułatwia codzienne zarządzanie sprzętami i dostarczy informacji o ich stanie.

Dziś często mając takie urządzenia w domu jeszcze nie do końca potrafimy wykorzystać ich potencjał. Potwierdzają to badania przeprowadzona na zlecenie firmy Samsung Grupę IQS na reprezentatywnej grupie respondentów. Aż ¾ Polaków posiada już w swoim domu przynajmniej jedno inteligentne urządzenie, a 6 na 10 Polaków chciałoby sterować wszystkimi urządzeniami domowymi z poziomu jednej aplikacji. Najczęściej są to najpopularniejsze urządzenia domowe, czyli telewizory (54%), pralki (46%) i lodówki (41%). Najbardziej przychylni inteligentnym rozwiązaniom są osoby młode, czyli przed 30. rokiem życia.

Inteligentny dom to przede wszystkim komfort domowników, a w szerszej perspektywie również oszczędności. Smart Home można dopasowany do potrzeb użytkownika, wyręczając go w wielu obowiązkach oraz zapewniając bezpieczeństwo na najwyższym poziomie. Co to oznacza w praktyce?

Po pierwsze – wygoda!

Codziennie wykonujemy szereg czynności: sprzątanie, pranie, robienie zakupów, gotowanie, oglądamy firmy np. z player czy HBO Max. Często jesteśmy w biegu i każde udogodnienie jest na wagę złota. Dzięki aplikacji SmartThings dostępnej dla systemów Android i iOS (OS 8↑, iOS 13↑), do zarządzania inteligentnym domem – w intuicyjny sposób można uprościć wiele domowych obowiązków. Każdy z nas lubi wrócić po pracy do czystego domu. Inteligentny robot sprzątający Jet Bot AI+ możemy nie tylko uruchomić zdalnie z poziomu aplikacji Samsung SmartThings na telefonie, ale także, ustawić harmonogram odkurzania np. od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-12.00. Aplikacja SmartThings daje również możliwość wskazania konkretnych pomieszczeń lub obszarów, które chcesz żeby były posprzątane. Tym samym odkurzanie możemy odhaczyć z listy rzeczy do zrobienia.

Kto chociaż raz nie zapomniał o ubraniach w pralce?! Przeważnie wiąże się to z koniecznością włączenia ponownie cyklu – a to strata czasu, wody i energii. Dzięki inteligentnym pralkom Samsung Bespoke AI™ nie tylko zmniejszymy zużycie energii piorąc, ale powiadomienie o zakończonym cyklu prania otrzymamy na telefon, telewizor, zegarek lub ekran lodówki (w przypadku lodówek Family Hub™). Dzięki temu będąc nawet w innym pomieszczeniu – już nigdy nie zapomnimy o rozwieszeniu prania zaraz po zakończonym cyklu. Co więcej, pralki i suszarki z panelem AI Control niejako skomunikują się ze sobą, aby wybrać najlepszy program suszenia.

Inteligentny dom to również zdrowy dom. Czyli taki, w którym jakość powietrza jest dobra, a my możemy oddychać pełną piersią. O ten aspekt zadba oczyszczacz powietrza Samsung, który usuwa dużą część zanieczyszczeń, a który uruchomisz z pomocą aplikacji, jeszcze przed przyjściem do domu.

Monitoruj i oszczędzaj energię

Każdego dnia korzystamy z szeregu różnych urządzeń, nie zdając sobie nawet sprawy z tego jak nasz sposób użytkowania wpływa na codzienne zużycie energii. Jeśli np. w telewizorze w ustawieniach obrazu wybierzemy Tryb Inteligentny, telewizor będzie dobierał parametry obrazu do pory dnia i np. wieczorem obraz będzie ciemniejszy, a zapotrzebowanie na energię będzie mniejsze.

Aplikacja SmartThings wyświetla użytkownikowi miesięczne, tygodniowe, codzienne a nawet godzinowe zużycie energii wszystkich sprzętów. Już sama wiedza o tym, kiedy i jakie urządzenia zużywają najwięcej energii może zmienić nasze nawyki. Aplikacja kalkuluje przewidywane opłaty i wysyła alerty, jeśli zużycie jest bliskie przekroczeniu założonego celu na dany miesiąc.

Ponadto, aktywując tryb AI Energy Mode w najnowszych telewizorach Samsung Smart TV, urządzenia wcześniej dodane w aplikacji można przełączyć w tryb oszczędzania tak, aby zużyć jak najmniej energii elektrycznej.

Ułatwiaj sobie życie

W gąszczu codziennych spraw, nie chcemy pamiętać o wszystkim. Zarzadzanie oświetleniem w domu, roletami antywłamaniowymi, pralką czy pamiętanie o uzupełnieniu detergentów albo o czyszczeniu piekarnika i zmywarki? Dzięki aplikacji SmartThings takie informacje dostaniemy bezpośrednio na nasz telefon. Nie tylko o sprzętach Samsung, ale również wielu innych marek! A my możemy się zrelaksować i zająć się tym co sprawia nam prawdziwą przyjemność.

Bądź bezpieczny

Budując Smart Home trzeba myśleć o bezpieczeństwie. W urządzeniach firmy Samsung od smartfonów przez urządzenia AGD i telewizory wykorzystywana jest platforma bezpieczeństwa Knox. Składa się z wielu warstw zabezpieczeń, które chronią dane przed złośliwym oprogramowaniem i zagrożeniami. Platforma ta to sprawdzone rozwiązanie, certyfikowane i wykorzystywane przez różne agencje rządowe, jednostki certyfikujące oraz zewnętrznych dostawców zabezpieczeń.

