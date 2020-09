Szukasz klawiatury do gier, której zakup nie będzie bardzo bolesny dla portfela? Genesis Lith 400 RGB to tego typu propozycja. Sprawdźcie, co ma do zaoferowania.

Niskoprofilowa klawiatura dla graczy Genesis Lith 400 RGB

Sklepowa premiera Genesis Lith 400 RGB ma miejsce właśnie dziś. To klawiatura do gier, która debiutuje w cenie niespełna 200 złotych. Stanowi ukłon w stronę osób preferujących płaskie klawiatury. Wyróżnia się przyciskami o niskim profilu oraz mechanizmem nożycowym X-Scissors. Przynajmniej wedle zapewnień producenta zapewnia to większą trwałość niż w przypadku tradycyjnych membran, a jednocześnie wyższą kulturę pracy niż w przypadku przełączników mechanicznych. Siła nacisku i punkt aktywacji wynoszą tutaj odpowiednio 55 gramów i 1,9 milimetra.

Jak przystało na sprzęt gamingowy i co podkreśla już nazwa, nie zabrakło tutaj podświetlenia RGB, można oczekiwać też charakterystycznego dla tej marki efektu PRISMO. Dołączone do klawiatury oprogramowanie pozwala między innymi na zmianę funkcji przycisków i nagrywanie makr. Z innych ważnych funkcji Genesis Lith 400 RGB wymienić trzeba z pewnością opcje zablokowania klawisza Windows, zamiany przycisków strzałek i WSAD czy mechanizm anti-ghosting dla 19 klawiszy.

Zwracając uwagę na samą konstrukcję w oczy rzuca się wnęka nad przyciskami, która może pełnić funkcję uchwytu np. na telefon. Genesis Lith 400 RGB oferuje też wbudowaną podpórkę pod nadgarstki, gniazdo audio i hub USB. Stabilną pozycję na biurku zapewniać mają natomiast gumowe, antypoślizgowe stopki.

Kluczowe cechy Genesis Lith 400 RGB

typ klawiatury: gamingowa

przełączniki: nożycowe (X-Scissors)

siła nacisku niezbędna do aktywacji: 55 g

punkt aktywacji: 1,9 mm

liczba klawiszy: 104

liczba klawiszy multimedialnych: 12

wymiary: 465 x 195 x 25 mm

interfejs: przewód USB o długości 1,8 m

obsługiwane systemy operacyjne: Windows XP/Vista/7/8/10, Linux, Android

Czy warto kupić Genesis Lith 400 RGB?

Genesis Lith 400 RGB debiutuje w cenie, która dla wielu może wyglądać kusząco. Najważniejsze będzie jednak to, jak klawiatura wypada podczas użytkowania. Nie musicie się nad tym zastanawiać.

Kończymy właśnie testy Genesis Lith 400 RGB. Lada chwila pojawi się na naszych łamach recenzja, z której dowiecie się o tej klawiaturze wszystkich najważniejszych informacji.

Źródło: Genesis

