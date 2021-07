Specjalne edycje kart graficznych nie są niczym nadzwyczajnym – zwykle pojawiają się one przy okazji premiery nowej gry lub jubileuszu producenta. Firma MSI wymyśliła dla japońskich fanów coś wyjątkowego – kartę dla fanów... Godzilli.

MSI GeForce RTX 3070 Suprim SE Godzilla powstał we współpracy z japońską wytwórnią filmową Tōhō Co., Ltd (to ci od serii Godzilla, w tym najnowszej odsłony Godzilla vs. Kong) i na pewno zalicza się do ciekawszych wersji modelu GeForce RTX 3070.

GeForce RTX 3070 – karta dla fanów Godzilli

Nowy model został wyposażony w autorskie chłodzenie Tri Frozer 2S (konstrukcyjnie jest ono takie samo, jak w zwykłym modelu MSI GeForce RTX 3070 Suprim). Różnica sprowadza się do wyglądu, bo obudowa karty ma czarno-czerwony kolor, a na płytce backplate umieszczono grafikę z Godzillą. W zestawie znajduje się jeszcze specjalny wspornik i duża podkładka pod myszkę (też w klimatach Godzilli).

Specyfikacja karty odpowiada zwykłemu modelowi GeForce RTX 3070 Suprim SE. Na pokładzie znalazł się podkręcony układ graficzny Nvidia Ampere GA104 z 5888 jednostkami CUDA oraz 8 GB pamięci wideo GDDR6 256-bit.

Warto jednak zaznaczyć, że jest to model w wersji LHR (Lite Hash Rate), gdzie ograniczono wydajność w kopaniu kryptowalut. Oznacza to, że Godzilla w głównej mierze ma trafić do graczy.

MSI GeForce RTX 3070 Suprim SE Godzilla tylko dla japońskich fanów

Jeżeli jesteście zainteresowani modelem MSI GeForce RTX 3070 Suprim SE Godzilla, to niestety nie mamy dobrych wieści – specjalna edycja karty jest dostępna tylko w japońskich sklepach, gdzie kosztuje równowartość 1060 dolarów. Nie wiadomo czy nowość trafi do innych krajów.

