Porządna stacja robocza wymaga porządnej płyty głównej. Dobrym tego przykładem jest model ASUS Pro WS WRX80E-SAGE SE WIFI – to konstrukcja, która pozwoli wykorzystać potencjał procesorów AMD Ryzen Threadripper PRO.

Płyta główna pod procesory AMD Ryzen Threadripper PRO

Model ASUS Pro WS WRX80E-SAGE SE WIFI różni się od standardowych płyt głównych dla komputerów stacjonarnych. Mamy do czynienia z konstrukcją w formacie SSI-EEB, która zmieści się do większych obudów. Większy rozmiar oczywiście ma przełożenie na funkcjonalność sprzętu.

Na pokładzie znalazła się podstawka sWRX8 pod procesory AMD Ryzen Threadripper PRO oraz osiem banków pamięci DDR4 ECC. Oznacza to, że można tutaj zainstalować nawet 64-rdzeniowy/128-wątkowy układ Ryzen Threadripper PRO 3995WX oraz do 2 TB pamięci DDR4 ECC działającej w trybie ośmiokanałowym.

Płyta daje możliwość montażu siedmiu kart rozszerzeń PCI-Express 4.0 x16 (wszystkie oferują pełną przepustowość), a także całej gamy dysków – do dyspozycji oddano: osiem gniazd SATA 6 Gb/s, trzy sloty M.2 PCIe 4.0 x4 i dwa gniazda U.2.

Jeżeli zestaw okazałby się niewystarczający, w slotach PCI-Express można zamontować dodatkowe adaptery ASUS Hyper M.2 x16 Gen 4 (platforma AMD WRX80 pozwala na tworzenie macierzy RAID maksymalnie z 10 dysków SSD NVMe).

Producent zadbał również o odpowiednie zasilanie. Konstrukcja korzysta z 16-fazowej sekcji z dwoma masywnymi radiatorami (ten przy tylnym panelu dodatkowo jest wspomagany małym wentylatorem), a energię doprowadza jedno złącze ATX12V 24-pin i trzy EPS12V 8-pin. Dodatkowo przewidziano dwa złącza PCIe PEG 6-pin, które przydadzą się przy montażu większej liczby kart rozszerzeń.

Bogaty zestaw złączy z opcją zdalnego zarządzania

Warto także zwrócić uwagę na zestaw portów na tylnym panelu. Do dyspozycji oddano m.in. osiem portów USB 3.1, dwa USB typ C (w tym jeden USB 3.2 Gen2x2), a także bezprzewodową kartę sieciową Wi-Fi 6 (intel AX200).

Sporym atutem są dwie karty sieciowe 10G LAN (Intel X550-AT2) z funkcją zdalnego zarządzania BMC - Baseboard Management Controller (producent zastosował przełącznik ASMB9-iKVM).

Kogo zainteresuje płyta główna ASUS Pro WS WRX80E-SAGE SE WIFI?

ASUS Pro WS WRX80E-SAGE SE WIFI to sprzęt dla wąskiego grona odbiorców, którzy składają potężne stacje robocze do renderowania lub modelowania. Wydanie płyty idealnie zgrało się ze sklepową premierą procesorów AMD Ryzen Threadripper PRO (do tej pory były one dostępne tylko dla producentów gotowych stacji).

Zainteresowani? Płyta ma trafić do sprzedaży jeszcze w tym kwartale, a jej cena ma wynosić 868 euro, co przy tej funkcjonalności nie wydaje się specjalnie wygórowaną kwotą (szczególnie, że będzie służyć do budowy stacji, które mają na siebie zarabiać).

