Pełen komfort. MSI Vigor GK50 Elite to gamingowa klawiatura, mająca zapewnić ci optymalne warunki do oddawania się elektronicznej rozrywce. Sprawdźmy, co w sobie ma.

MSI Vigor GK50 Elite – (godna uwagi) mechaniczna klawiatura do gier

MSI Vigor GK50 Elite to nieźle prezentująca się klawiatura gamingowa. Choć jest pełnowymiarowa, nie zajmuje zbyt wiele miejsca na blacie biurka – rama nie sięga bowiem dużo dalej niż krawędzie klawiszy. Równocześnie całość ma być naprawdę solidna, dzięki wykończeniu ze szczotkowanego aluminium. Nie martw się, jeśli zareagujesz zbyt żywiołowo na wydarzenia w grze – jakieś mniejsze zachlapanie nie zrobi na niej wrażenia.

Ona jednak może zrobić wrażenie na tobie. Kolejną jej mocną stroną mają być mechaniczne przełączniki Kailh Box White. Wysoki punkt aktywacji (1,8 mm), szybka reakcja, niewielka siła nacisku (ok. 50 g) i żywotność na poziomie 80 milionów kliknięć to ich cechy charakterystyczne. Tylko w jednym przypadku nie będzie to dobry wybór – gdy lubisz grać po zmroku i masz w pokoju lokatorów. Rzecz w tym, że switche mają wyraźny, słyszalny klik.

Samo to, że lubisz pograć, gdy jest już ciemno, nie będzie natomiast żadnym problemem. Klawiatura MSI Vigor GK50 Elite ma LED-owe podświetlenie RGB, które zdecydowanie ci to ułatwi. Co więcej, możesz liczyć na efekty świetlne, a nawet na zmianę koloru każdego klawisza. Pełny Anti-Ghosting oraz N-Key Rollover stanowią wyśmienite dopełnienie całości.

Jak wygląda specyfikacja MSI Vigor GK50 Elite? Dane techniczne:

Typ klawiatury: pełnowymiarowa, gamingowa

Rodzaj przełączników: mechaniczne (Kailh Box White)

Charakterystyka przełączników: punkt aktywacji 1,8 mm, siła nacisku ok. 50 g, słyszalny klik

Żywotność przełączników: 80 milionów kliknięć

Podświetlenie: tak, RGB, indywidualne

Inne funkcje i cechy: N-Key Rollover, pełny Anti-Ghosting

Odporność na zachlapanie: tak (IP56)

Przewód i interfejs: 180 cm, w oplocie, USB 2.0

Wymiary i waga: 435 x 135 x 38 mm, 1180 g

Ile kosztuje MSI Vigor GK50 Elite? To klawiatura gamingowa w akceptowalnej cenie

Ceny klawiatur gamingowych potrafią odstraszyć, ale w tym przypadku na szczęście nie wygląda to tak źle. Za MSI Vigor GK50 Elite trzeba zapłacić 389 złotych.

Źródło: MSI

