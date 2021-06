Problemy z dostępnością kart graficznych prowadzą do kuriozalnych sytuacji. Firma MSI przykładowo zdecydowała się wprowadzić na rynek model GeForce GT 730, czyli konstrukcję, która swoją premierę miała… 7 lat temu.

GeForce GT 730 pojawił się na rynku w 2014 roku jako propozycja dla tanich, biurowych komputerów. Specyfikacja dopuszczała tutaj konfiguracje z rdzeniami Fermi i Kepler, a na dodatek pozwalała stosować różną pojemność i typ pamięci wideo.

Model GeForce GT 730 GeForce GT 730 GeForce GT 730 GeForce GT 730 Układ graficzny Fermi GF108 Fermi GF108 Kepler GK208 Kepler GK208 Procesory strumieniowe 96 96 384 384 Jednostki teksturujące 16 16 32 32 Jednostki rasteryzujące 4 4 16 16 Taktowanie GPU 700 MHz 700 MHz 902 MHz 902 MHz Pamięć wideo 1 GB DDR3 128-bit 2 GB DDR3 128-bit 1 GB GDDR5 64-bit 2 GB DDR3 64-bit Taktowanie pamięci 1800 MHz 1600 MHz 5000 MHz 1800 MHz Pobór mocy 49 W 49 W 38 W 23 W

MSI wprowadza na rynek kartę GeForce GT 730

Firma MSI to jeden z tych producentów, którzy przygotował chyba najwięcej wersji „siedemset trzydziestki”. Nie przeszkadza to jednak we wprowadzeniu kolejnej wersji tego „potwora”

W ofercie producenta pojawił się model MSI GeForce GT 730 (N730K-2GD3H/LPV1), który wyróżnia się niskoprofilową budową i pasywnym chłodzeniem.

Na pokładzie znalazł się układ graficzny Kepler GK208 z 384 jednostkami CUDA oraz 2 GB pamięci DDR3 64-bit. Taktowania wynoszą odpowiednio 902 MHz i 1600 MHz.

Do dyspozycji oddano trzy wyjścia obrazu: VGA, DVI-D i HDMI 1.4a (pozwalające przesyłać obraz w rozdzielczości 4096 x 2160 px przy 30 Hz). Karta komunikuje się z komputerem za pomocą złącza PCI-Express 2.0 i nie wymaga podłączenia dodatkowego zasilania.

Po co komu w 2021 roku GeForce GT 730? Jest w tym sprytny plan

W tym momencie pewnie zadajecie sobie pytanie: po co komu w 2021 roku GeForce GT 730. Przecież taka karta oferuje słabsze osiągi niż zintegrowane układy graficzne (czyli o graniu we współczesne gry raczej można zapomnieć).

To model do budowy biurowych komputerów, który pozwoli na wyświetlanie obrazu i obsługę podstawowych zastosowań. Przy niedoborze współczesnych konstrukcji (lub mocno zawyżonych cenach) taka karta może być jedynym sensownym rozwiązaniem dla konfiguracji bez zintegrowanej grafiki.

„Nowy” GeForce GT 730 jest dostępny w Japonii, gdzie został wyceniony na około 4500 jenów (czyli równowartość 150 złotych).

