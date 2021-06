W końcu jest! GeForce RTX 3070 Ti oficjalnie zadebiutował na rynku. Jak wypada nowa karta graficzna Nvidii?

Kryzys na rynku kart graficznych nie ustępuje, ale Nvidii to nie przeszkadza w wydawaniu nowych modeli - kilka dni temu mieliśmy okazję przetestować GeForce RTX 3080 Ti, a teraz przyszła pora na GeForce RTX 3070 Ti. Nowa konstrukcja pojawiła się także w naszym rankingu kart graficznych.

Specyfikacja karty GeForce RTX 3070 Ti

GeForce RTX 3070 Ti to kolejny przedstawiciel generacji Nvidia Ampere – można powiedzieć, że mamy do czynienia z „dopakowanym” modelem GeForce RTX 3070.

Model GeForce RTX 3080 GeForce RTX 3070 Ti GeForce RTX 3070 Generacja Nvidia Ampere Nvidia Ampere Nvidia Ampere Układ graficzny GA102-200 GA104-400 GA104-300 Jednostki cieniujące 8704 6144 5888 Jednostki teksturujące 272 192 184 Jednostki rasteryzujące 96 96 96 Rdzenie Tensor 272 (3. gen) 192 (3. gen) 184 (3. gen) Jednostki RT 68 (2. gen) 48 (2. gen) 46 (2. gen) Taktowanie bazowe 1440 MHz 1580 MHz 1500 MHz Taktwanie Boost 1710 MHz 1770 MHz 1725 MHz Pamięć wideo 10 GB GDDR6X 320-bit 8 GB GDDR6X 256-bit 8 GB GDDR6 256-bit Taktowanie pamięci wideo 19 000 MHz 19 000 MHz 14 000 MHz Przepustowość pamięci wideo 760 GB/s 608 GB/s 448 GB/s Współczynnik TDP 320 W 290 W 220 W Cena (sugerowana) $699 $599 $499

Nowa karta bazuje na pełnym układzie graficznym Ampere GA104 i oferuje 8 GB pamięci GDDR6X 256-bit. Współczynnik TDP oszacowano na 290 W.

Ranking kart graficznych – jak wypada GeForce RTX 3070 Ti?

GeForce RTX 3070 Ti pojawił się także w naszym rankingu kart graficznych – to miejsce, gdzie możecie na szybko przejrzeć specyfikację danej karty i porównać ją z innymi modelami dostępnymi na rynku… a przynajmniej w teorii dostępnymi :-).

Jak wypada RTX 3070 Ti? Chyba dla nikogo nie będzie zaskoczeniem, że plasuje się on między modelami RTX 3080 a RTX 3070. Karta może powalczyć z konkurencyjnym modelem AMD Radeon RX 6800.

GeForce RTX 3070 Ti - klienci są w stanie dużo dopłacić

Producenci od razu przygotowali niereferencyjne konstrukcje, które wykorzystują ulepszone chłodzenie i często pracują z fabrycznie podniesionymi zegarami. Jeżeli jesteście zainteresowani, odsyłamy do naszych wcześniejszych publikacji - pisaliśmy już o modelach ASUS, Gigabyte, MSI i Palit.

Nowe karty trafiły do sklepów… ale momentalnie zostały wyprzedane. Zainteresowanie sprzętem jest tak duże, że każdy bierze to co jest dostępne - klientom nie przeszkadzało, by wyłożyć za niereferencyjne modele po 6000 – 7000 złotych (a warto zaznaczyć, że ceny w teorii miały zaczynać się od 2800 złotych!).

