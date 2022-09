Twórcy gry MultiVersus jak zapowiedzieli, tak zrobili. W produkcji pojawiła się kolejna postać, która zasili bohaterskie grono. Sprawdźmy, jak prezentuje się Gizmo.

Nowa postać w MultiVersus

Miesiąc temu rozpoczął się pierwszy sezon w MultiVersus. Warto przypomnieć, iż gra dostępna jest na pecetach oraz konsolach PS4, PS5, Xbox One i Xbox Series X/S. Można w niej stanąć do walki z innymi graczami, wcielając się w kultowe postaci, takie jak Arya Stark, Batman, Królik Bugs, Harley Quinn czy Kudłaty. Twórcy, studio Player First Games, zapowiedzieli iż systematycznie będzie pojawiać się nowa zawartość. Obietnicy dotrzymali, gdyż do gry zawitał Gizmo z „Gremliny rozrabiają".

W sieci pojawił się nowy zwiastun prezentujący postać z fragmentami rozgrywki:

Gizmo wkracza do akcji

Na oficjalnej stronie gry można przeczytać co nieco o historii Gizmo:

Kiedy Gizmo dowiedział się, że jego złowrogi potomek Stripe został wciągnięty do bitwy o Multiwersum, natychmiast podążył za nim, aby go powstrzymać. Gizmo zawsze był bohaterem: bez względu na to, czy pomagał uratować Kingston Falls, zapobiec katastrofie w Clamp Center, czy też w innych przygodach z jego (zaskakująco długiego) życia, zawsze był obrońcą niewinnych. Ze swoim pudełkiem sztuczek i mistycznym śpiewem z pewnością rzuci się w wir pracy

Co potrafi Gizmo? Bohater jest przedstawicielem klasy Wsparcie. Ma dwa ruchy specjalne: „Gizmo-a-go-go” i „Pieśń Mogwai”. W jego wyposażeniu znajduje się łuk, dzięki któremu gracze będą mogli korzystać z ataków dystansowych.

Jak wam się podoba nowa postać w MultiVersus? Kto jeszcze powinien się znaleźć w grze?

Źródło: youtube, multiversus.com